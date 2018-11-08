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 Происшествия, За рубежом
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Все про:информационная война (516) провокация (1185) США (14376) Чалый (401)

 Против Украины на территории США ведется информационная война, - посол Чалый

Неизвестные лица пытаются выйти на губернаторов или мэров городов и организовать провокации, рассказал дипломат.

Неизвестные лица ведут на территории США информационную войну против Украины. Об этом в Facebook написал посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять несколько попыток мошеннических действий в разных штатах США. Зафиксировали попытки выйти на губернаторов для организации провокаций (оперативно нами остановлены)", – написал глава дипмиссии.

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По словам Валерия Чалого, направленная против Украины активность переместилась на уровень больших и маленьких городов.

"Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью. Последний пример: провалена попытка выйти на мэра Сан-Франциска (профессионально разоблачена) и разговор с мэром Севастополя (Калифорния) фейкового посла Украины, который, к сожалению, все же состоялся", – рассказал посол о последних происшествиях.

По мнению Чалого, за подобными провокациями стоит Россия.

"Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому еще активнее будем работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США", – подытожил посол.

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Напомним, ранее Валерий Чалый уже заявлял о провокациях против посольства Украины в США. Так, запросы о проведении телефонных бесед от имени посла или высшего руководства Украины уже получали губернаторы разных штатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095955
 
 
 Топ комментарии
 
Русня , она как кобыла перед смертью, ногами во все стороны лягает...
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Статус участника похорон Х**ла и Пригожина.
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Скоро вже щоки виваляться на стіл від американської дієти, диплоМАТ хрінов.
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Чалый хочет статус участника боевых действий?
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Статус участника похорон Х**ла и Пригожина.
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я побачив НЛО над каліфорнією
от сотона!
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Оканчивает курсы Фигаро, как ты того хочешь, чтобы он был везде одновременно и как минимум 784 часа в сутки...
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Русня , она как кобыла перед смертью, ногами во все стороны лягает...
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Скоро вже щоки виваляться на стіл від американської дієти, диплоМАТ хрінов.
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Гроссмейстер Чалый, вот вам продам секрет: - В Украине тоже ведётся информ.война против Украины.
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Ну зачем так? Доложил нам дипломат как тщательно там он ведёт отлов врагов. И Сан-Франциска там какая то, и Калифорния с Севой и сто Поль девок по имени. Мотается по стране, успевает. Дороги хорошие--и Бог велел. Правда хоть и давно было, но результат тоже был сильный. Хоть и в Мексике дело было. Послали с заданием. Хлясь альпенштоком в темя Троцкого--и нет Кука. Так наука. Хотели кока---а грохнули Кука. Берегись всяка гадюка!
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Дипломат обратил внимание на факты для соответствующих служб, т.к. это не его работа отлавливать все фейки...
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не хотят у нас чтоб пресованое эелезо народ купить мог
цензор где новости? Проти України на території США ведеться інформаційна війна, - посол Чалий - Цензор.НЕТ 5683
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Дайте знать украинской диаспоре. Они разберутся лучше чем любой посол Проти України на території США ведеться інформаційна війна, - посол Чалий - Цензор.НЕТ 7523
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротив Украины на территории США ведется информационная война, - посол Чалый
 
 
 
 
 
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