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 Новые санкции подтверждают партнерство с Украиной и ЕС относительно российской агрессии, - Госдепартамент США

Введение нового пакета санкций США против России является подтверждением партнерства Вашингтона с Украиной и Евросоюзом в совместных усилиях по принуждению РФ прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму.

Об этом говорится в официальном комментарии Госдепартамента США, распространенном в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти санкции подтверждают постоянное партнерство США с Украиной и Европейским Союзом в объединенном противостоянии незаконной попытке аннексии и оккупации Крыма, а также применения силы для того, чтобы получить контроль над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины" , - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

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При этом отмечается, что сегодняшние действия американской стороны усиливают вес Крымской декларации от 25 июля 2018 года, в которой отмечается, что "Соединенные Штаты не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма".

Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3095954
 
   
 Топ комментарии
 
Коцсапы, ответьте же наконец: Трамп уже чмо или ещё нет ??? Новые санкции подтверждают партнерство с Украиной и ЕС относительно российской агрессии, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 9973
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Казалось бы санкции незначитильные, но срубль начал падать
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Мощно ударили по крымским санаториям. Вата взвыла от непомерного ущерба!
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Коцсапы, ответьте же наконец: Трамп уже чмо или ещё нет ???
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Казалось бы санкции незначитильные, но срубль начал падать
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Это типа намек-поджопник? Мол может и вы, балаболы соевые, кацапские банки и заправки у себя под носом увидите
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И только Петрусь продолжает плодотворное сотрудничество с Кацапией,снабжая Крым,Лугандон и всю Расею Рошеном.Его хитрай замысел сразу и не заметить зрадофилпм,а не пройдет и 20-30 лет как у всех кацапов повыпадают зубы от сладостей,а некоторые получат благороднейшую болезнь --Диабет.
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Вообще возмущён происходящим. Это как же так, янки обогнали по количеству санкций Украину. Гройсман, хватит тупить, вынь руки с карманов (наших) и марш поддержать США новыми санкциями против паРаши.
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Напомните пожалуйста,про какие санкции со стороны Украины речь?
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Санкций против паРашки много не бывает.
Хотя порой, нужен элементарный порядок, например визовый режим, конфискация имущества рос.компаний, аренда с культовых сооружений РПЦ, запрет на ввоз товаров и т.п
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Дак, я же, давеча и гутарю, где же это? Не спи Гройсман
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Скоро пакет санкцій після 90 днів ! Подивимось як муйло скорчиться в "емульсіях".
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_Пшик будет, а не санкции. Я гарантирую это. И Трамп из шкуры выскочит, но сделает всё, чтобы сделать из санкций холостой выстрел.
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"Я думаю, что опять вот эти санкции - это, по моему мнению, есть производная..."--------------------------------------------------------------Касапи, это производная вашей бездумной политики. Прежде чем в кого то тыкать пальцем, посмотритесь в зеркало Очень может быть откроете для себя много нового, неожиданного....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые санкции подтверждают партнерство с Украиной и ЕС относительно российской агрессии, - Госдепартамент США
 
 
 
 
 
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