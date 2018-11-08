 Стрельба в Калифорнии: преступником оказался бывший морпех

Полиция Калифорнии установила личность стрелка, открывшего огонь по посетителям бара Borderline Bar and Grill в городе Таузанд-Окс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Преступником оказался 28-летний Дэвид Лонг. С 2008 по 2013 год он служил в морской пехоте. После демобилизации несколько раз попадал в поле зрения властей по незначительным поводам. В 2015 году полиция приходила к нему домой в связи с жалобой соседей.
Окружной шериф Джефф Дин, сообщивший журналистам о личности стрелка, отметил, что "понятия не имеет" о мотивах бывшего морпеха. Он уточнил, что Лонг использовал для убийств пистолет "Глок" 45-го калибра.
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Один из бывших сослуживцев Лонга сообщил телеканалу, что тот находился в составе миссии НАТО в Афганистане, после увольнения из армии собирался учиться на спортивного врача в Калифорнии.
Напомним, мужчина открыл стрельбу в баре поздно вечером 7 ноября. Во время инцидента там проходила вечеринка кантри-музыки "Колледж-Кантри" для студентов. Всего было сделано около 30 выстрелов. 12 человек погибли, более 10 получили ранения. Стрелок покончил с собой на месте преступления.
Sir, in the Marines, sir.
In the Marines. Outstanding.
Явно відголоски армійського минулого і Афгану.
Жалко не в чём невинных людей .
Чому, коли =зриває дах=, хочеться вбити чи покалічити чимбільше сторонніх людей ?
Можна ж тихенько накласти на себе руки - і все.
Якщо вже прийнято таке рішення і боротися чи звертатися за допомогою людина не збирається.
От чим викликане таке бажання публічного самогубства ? Крім медійного розголосу.
могло быть все, шо угодно от PTSD (posttraumatic stress disorder)
до обычной бытовухи, наложеной на тот же post war syndrom.
жаль невинно погибших...
Попса атакует.
Когда такое происходит, начинаю соглашаться с ограничением свободы в виде технологий которые позволяют собирать информацию о людях и выявлению паттернов ненормальности.