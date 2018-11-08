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Все про:стрельба (2375) США (14376)

 Стрельба в Калифорнии: преступником оказался бывший морпех

Мотивы 28-летнего Дэвида Лонга остаются неизвестными.

Полиция Калифорнии установила личность стрелка, открывшего огонь по посетителям бара Borderline Bar and Grill в городе Таузанд-Окс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Преступником оказался 28-летний Дэвид Лонг. С 2008 по 2013 год он служил в морской пехоте. После демобилизации несколько раз попадал в поле зрения властей по незначительным поводам. В 2015 году полиция приходила к нему домой в связи с жалобой соседей.

Окружной шериф Джефф Дин, сообщивший журналистам о личности стрелка, отметил, что "понятия не имеет" о мотивах бывшего морпеха. Он уточнил, что Лонг использовал для убийств пистолет "Глок" 45-го калибра.

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Один из бывших сослуживцев Лонга сообщил телеканалу, что тот находился в составе миссии НАТО в Афганистане, после увольнения из армии собирался учиться на спортивного врача в Калифорнии.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в баре поздно вечером 7 ноября. Во время инцидента там проходила вечеринка кантри-музыки "Колледж-Кантри" для студентов. Всего было сделано около 30 выстрелов. 12 человек погибли, более 10 получили ранения. Стрелок покончил с собой на месте преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3095952
 
 
 Топ комментарии
 
Бывает такое что вдруг внезапно не выдерживает крыша и психика уходит псу под хвост....с каждым может случиться, а вот спусковой механизм у каждого свой
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Печальная история ....
Жалко не в чём невинных людей .
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Так. Опинилися не в тому місці і не в той час.
Чому, коли =зриває дах=, хочеться вбити чи покалічити чимбільше сторонніх людей ?
Можна ж тихенько накласти на себе руки - і все.
Якщо вже прийнято таке рішення і боротися чи звертатися за допомогою людина не збирається.
От чим викликане таке бажання публічного самогубства ? Крім медійного розголосу.
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Скорее всего или студенты ему не понравились, или он студентам.
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Бывает такое что вдруг внезапно не выдерживает крыша и психика уходит псу под хвост....с каждым может случиться, а вот спусковой механизм у каждого свой
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Согласен , что там плохие люди не служат , а вот с психикой, иногда , не всё в порядке .
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Жаль. Молодий, все попереду ...
Явно відголоски армійського минулого і Афгану.
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Печальная история ....
Жалко не в чём невинных людей .
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Так. Опинилися не в тому місці і не в той час.
Чому, коли =зриває дах=, хочеться вбити чи покалічити чимбільше сторонніх людей ?
Можна ж тихенько накласти на себе руки - і все.
Якщо вже прийнято таке рішення і боротися чи звертатися за допомогою людина не збирається.
От чим викликане таке бажання публічного самогубства ? Крім медійного розголосу.
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возможно мотивов мы никогда не узнаем.
могло быть все, шо угодно от PTSD (posttraumatic stress disorder)
до обычной бытовухи, наложеной на тот же post war syndrom.
жаль невинно погибших...
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У пашинского Глок. Наградной. Всем Форт, а этому Глок
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Хто був на війні, у того психіка травмована і що чекати від нього, хз.
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Шо-то на кантри-музыку открылась охота,то Лас-Вэгас,то это.
Попса атакует.
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Світ переповнює такими трагічними подіями, бо щось на глобальному рівні робиться не так!
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Сочувствую безвинно погибшим.
Когда такое происходит, начинаю соглашаться с ограничением свободы в виде технологий которые позволяют собирать информацию о людях и выявлению паттернов ненормальности.
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У кожної людини дуже часто після надмірного вживанню алкоголю в голові вмикається "режим війни". Тільки у цивільних ця реакція є вихолощеною та більш невротичною, а ось ветеран може впасти в амок.
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еще один шизофреник громко дебютировал.
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