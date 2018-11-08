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 Конституционный суд начал рассматривать предлагаемые изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Большая палата Конституционного суда Украины 8 ноября начала рассматривать дело по конституционному обращению Верховной Рады, которая просит КСУ дать заключение о конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе государства на членство в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Рассмотрение происходит в форме письменного производства.

Напоминаем, Верховная Рада Украины 20 сентября направила в Конституционный суд предложенные президентом изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантической интеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Конституцию, которые закрепят курс Украины в Евросоюз и НАТО, будут приняты в ближайшее время, - Порошенко

После того, как КСУ предоставит свои выводы, парламент может принять законопроект в первом чтении не менее 226 голосами, а на следующей очередной сессии - может проголосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095951
 
 
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А когда уже Конституционный суд рассмотрит подання пана Порошенко на гадов из Верховной Рады, которые незаконно лишили его шефа легитимного Януковича звания Президента. Ведь пятый год людына ждёт!
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Аггга, давайте прицепом закон о импичменте и снятии неприкасаемости с деПутанов!
А так какуюто херню,точняк , под шумок , протянете...
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Перший крок щодо часткової втрати суверенітету.
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Конституційний суд України визнав конституційним скасування допомоги по догляду за дитиною
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