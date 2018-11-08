 Конституционный суд начал рассматривать предлагаемые изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Рассмотрение происходит в форме письменного производства.

Напоминаем, Верховная Рада Украины 20 сентября направила в Конституционный суд предложенные президентом изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантической интеграции.

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После того, как КСУ предоставит свои выводы, парламент может принять законопроект в первом чтении не менее 226 голосами, а на следующей очередной сессии - может проголосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.