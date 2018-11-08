 Конституционный суд начал рассматривать предлагаемые изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Рассмотрение происходит в форме письменного производства.
Напоминаем, Верховная Рада Украины 20 сентября направила в Конституционный суд предложенные президентом изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантической интеграции.
После того, как КСУ предоставит свои выводы, парламент может принять законопроект в первом чтении не менее 226 голосами, а на следующей очередной сессии - может проголосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.
А так какуюто херню,точняк , под шумок , протянете...