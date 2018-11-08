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 На Донбассе идет война, худшая со времен войны на Балканах после распада Югославии, – Волкер

На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Об этом в четверг во время телефонного брифинга заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины посол Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация, которая наносит вред населению на Востоке Украины, по-прежнему ужасная. Это война, которая идет в Европе. Он уже привела к огромному количеству смертей со времен войны на Балканах в 90-е годы, и привела к огромному количеству беженцев, которые появились как результат войны в Европе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны", - сказал американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные, - Волкер

Он напомнил печальную статистику, по которой с июля 2017 года по октябрь 2018 года в результате конфликта пострадали 450 гражданских лиц. Только в этом году, в начале октября 2018 года, 170 человек получили ранения и 42 человека - погибли. В результате конфликта были убиты более 10 000 человек, из которых 3000 - гражданские лица. Еще более 3,4 млн людей срочно нуждаются в помощи и защите, предоставлении услуг по всему спектру, включая обеспечение едой, водой и кровом.

"Существуют пункты пересечения между оккупированными районами и остальной Украиной. Это очень опасные пункты пересечения. Между тем, около 1,3 миллиона пересекают эту линию ежемесячно. Люди едут, преимущественно, с оккупированных территорий в Украину и назад с целью достать базовое обеспечение и товары, а также, чтобы получить доступ к правительственным услугам", - заметил Волкер.

Также читайте: США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер

Дипломат отдельно обратил внимание на то, что большинство людей, которые сейчас остаются на оккупированных территориях, - это люди пожилого возраста. Молодые люди вынуждены покинуть дома, чтобы избежать принудительной военной службы, или для того, чтобы найти работу и переправлять определенные суммы денег своим оставшимся семьям.

"В этом конфликте в Украине погибло уже больше украинских военнослужащих, больше жертв, чем Америка понесла за все время войны в Афганистане. Говорю об этом, чтобы дать вам представление о масштабе боевых действий и о жертвах, которые несет Украина", - сказал американский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле до сих пор считают, что могут указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3095950
 
 
 Топ комментарии
 
перед разпадом рашки, идёт эта воина
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ЄС це побоку, головне с бензоколонкою північний потік замутити.
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Скоро и вы в этом пожаре сгорите, тормоза!
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Государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.
«Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Мы обращаемся к России прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение», - написала она в Twitter.

"Ну пожалуйста" забыли добавить людоедам... Ничтожества! Тьфу!
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Место русского языка в мире.
Которое сжимается как шагреневая кожа......

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Ты истерик, оказывается.
Но демократия не ведёт себя, как прыщавый школьник. Она действует против врага взвешенно, и так, чтобы победить наверняка. И с минимальными потерями.
СССР, имевший 27 тысяч боеголовок, 64 тысячи танков и 75 тысяч бронемашин, в том числе сотни тысяч военнослужащих в Восточной Европе, был развален без единого выстрела.
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Соглашусь, но трудно будет возразить против того, что такие личности как Рейган и Тэтчер сейчас не наблюдаются...
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к бесконечному сожалению вынужден согласиться - не наблюдается.
McCain был последний из той череды политиков, которые действительно могли, умели и знали как и что делать.
сегодняшние - все больше хуйлы и самовлюбленные торгаши.
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Беспочвенный оптимизм - удел дурачков.
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Коммунисты и развалили СССР. Помни кто был тогда при власти.
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Поведение Европы не является взвешенным.
Это просто попытка дистанционироваться от войны, которую ведет Украина.
Да еще и постоянные заигрывания с рашкой: один Северный Поток, чего стоит.
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2 марта 1930 года в газете «Правда» опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов»
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Враховуючи 30% бюджету на оборону,санкції,інфляцію,утримування олігархів,проекти Рогозіна,фабрику тролів і телепропаганду, Лукашенка,Кадирова,ОРДЛО,Крим,Сирійську кампанію,то путінським старперам не позаздриш На Донбасі йде війна, найгірша з часів війни на Балканах після розпаду Югославії, - Волкер - Цензор.НЕТ 9535
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До Європи ще не дійшло що це за війна. Вона десь там, далеко від них.
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ну и зачем болтать то что иму сверлят в голову руские, да ещё стыдится он их называть именем - если конечно и это не утка. расея же не Европа.

одним словом - с кем он кофе пьёт и где реакция вашего руководства, где реакция на его ляп.
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_В прошлый раз Европа так же думала, хотя пиздец даже не скрывался и был виден издалека. Мещане не склонны думать дальше своего личного мелкого "завтра" и видеть дальше своего двора.
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дело в том, шо черноротый ершик не хуйло, а подхуйловник и то шо варится
в ботоксной башке хуйла даже он не знает.
хуйло должно сдохнуть быстро, шо бы даже не успело подумать "писец, блин.."
иначе может херни натворить напоследок...
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ЄС це побоку, головне с бензоколонкою північний потік замутити.
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Ох и разоржался наш жеребёночек, забрыкал! Ох простите не заметил что волк-Волкеровский, покоритель красных шапок и мочалок командир! Война оказывается на востоке Европы, люди гибнут, счёт там на миллионы. И главное ну токо вчера началось! И такая реакция? Какие приметливые там они. Озабоченность сорок бочек арестантов! А где же самоли НАТО, пантеры немецкие, каски белые, негры чёрные американские, консервы вкусные детям раздавать?! Срочно собраное ООН, Совет Безопасности. То как трупы забирать тогда в сентябре 2014 года с Харькова на Нидерланды, так в аэропорту пол Голландии слетелось, вся армия их прибыла, три дня закрыт был аэропорт. Институт Бокариусса работал сутками, выдавал талоны экспертиз каждому погибшему. Ты Волкер там Суркова отругай---мол так нельзя, хоть и не вы там росияне, но как то так.
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Параша успокоится (вернее- упокоится) только тогда, когда мы увидим такую же красоту в городах параши, какую сделали Штаты в Белграде в конце 90-х.

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Именно: успокоится лишь когда упокоится.
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Да всё знают эти европейские чипушилы , но деньги , бабло играет ключевую роль .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа Донбассе идет война, худшая со времен войны на Балканах после распада Югославии, – Волкер
 
 
 
 
 
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