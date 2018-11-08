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 Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города

Львовский городской совет планирует ограничить использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и ​​магазинах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте горсовета.

Соответствующее решение исполнительный комитет рассмотрит в пятницу, 9 ноября.

"Целью такого решения является сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей среды, защиты жизни и здоровья населения от негативного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды и сохранением окружающей среды", - говориться в сообщении.

Согласно проекту решения, торговым сетям будут рекомендовать предлагать покупателям бумажные пакеты, многократные сумки и т.д. вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов. Предпринимателей будут стимулировать посредством создания пунктов приема полиэтиленовых пакетов и ограничения их коммерческого использования.

Кроме того, местные власти планируют проводить просветительскую работу среди детей и молодежи относительно негативного влияния полиэтилена на окружающую среду.

Ожидается, что решение об ограничении использования одноразовых полиэтиленовых пакетов обсудят с владельцами крупнейших торговых сетей Львова.

"В прошлом году Львов первый в Украине принял стратегию Zero Waste (ноль отходов), которая предусматривает ряд практик по переиспользования твердых бытовых отходов и изменения подхода к мусору, определения его как ресурса. И одно из важных решений - это отказ от одноразовых пакетиков и переход на многоразовую тару. Львов сегодня уже имеет очень много различных практик многоразовой тары, поэтому, думаю, данное решение вызовет большой положительный ажиотаж среди жителей города ", - сказал заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года украинцы проинформировали Минприроды о 5 тыс. стихийных мусорных свалок, - Семерак

Источник: https://censor.net.ua/n3095949
 
 
 Топ комментарии
 
А что с Аваковым так можно?
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А я, був, подумав, що це - реклама зубного кабінету
Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 2200
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Ви переплутали )
Це розмова за мусорські пакети, а не за мусорські рюкзаки Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 1675
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А я, був, подумав, що це - реклама зубного кабінету
Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 2200
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вместо мусоро перерабатывающих заводов легче сказать...
Н И З З З ЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!! Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 3004
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Ура!Наконец то сырое мясо можно будет по карманам распихивать,а ещё лучше рыбу,типа салака,она такая смердючая,когда не свежая,а в наших магазинах она именно такая(возвращаемся в средневековье)Вот и повод у наших элит появится нас не только за идиотов держать и быдлом называть,а гордо зватся смердами!
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Судя по новости (которой ты не читал) - предложено ограничить БОЛЬШИЕ кульки, которые на кассе ПОКУПАЮТ.
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Слышал. В Советском Союзе такие были. След тянулся от рынка до дома. И в автобусе могли побить.
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Тю,только большие?Жаль,в них так хорошо мусор складывать,а то те мусорные пакеты,что продаются в магазинах,разлазятся ещё до того,как в них мусор попадает.
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Мусор Садовому не мешает, ему пакеты мешают.
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це ж радість та щастя для всіх постсовків
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А Вы, простите, кто? Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 7811 Коренная новозеландка - маори? Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 3070
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та ні, я чула, що раніше пакетики прали.
отже кульок був дефіцитом
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Некоторые бабушки и сейчас стирают. Но проблема даже в другом. Например, иду я после работы домой, и если у меня с собой пакета нет, то останусь голодным.
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Голодным ты не останешься - выкрутишься. Міськрада Львова планує відмовитися від пластикових пакетів у магазинах міста - Цензор.НЕТ 8411
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Вот как раз яя и не представляю жизнь без полиэтиленовых пакетов. Видать, точно придется с голоду помирать.
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Смотрите Орел иРешка,старые выпуски.Там африканские женщины их не только стирают,а ещё и вещи с обувью делают.И ни чего,им нравится.
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Да, точно! Вот туда, в Африку, мы, как раз, и идем, ускоренным темпом.
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Шо, погремушка садовой устал с мусором бороться..? Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 3701
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Слідкує за європейськими тенденціями.
Вірно робить.
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Ви переплутали )
Це розмова за мусорські пакети, а не за мусорські рюкзаки
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Из чего же будет изготовлена таинственная "многоразовая тара" ?
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Не всі харчові продукти можна у паперовому пакеті носити. Ви, наприклад, оселедець у папері носили? А якщо у громадському транспорті, наприклад? Бідний покупець, бо йому пику точно поб'ють.
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А на Львівщині лісу вистачить на таку екологічну тару?
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Ну так не всі Карпати ще вирубали. От те, що залишилось, на пакети і піде.
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Авоська и мешковина.Или пустят на торбочки военные палатки из разлазящегося брезента,который наши детки в России закупали.Помните,первый год войны и поставки на фронт гнилых армейских палаток.
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Мясо в мешковине... Все правильно. Чтобы коты и собаки по следу шли, и не заблудились.
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Жители полтавщины и черниговщины этому очень рады.
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Клоуны, вместо культурно пользовать то, что удобно, дурью маются.
Скоро запретят туалетную бумагу.
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А Вы всегда и везде "культурно пользовались" с полиэтиленом? Не разу в жизни не выбрасывали пакеты, стаканчики, на пикнике в лесу, или возле речки. Не разу не выбрасывали мусор с полиэтиленом где нибудь возле стихийной свалки, или на обочину дороги. Или позаботились о том, чтобы пакетик даже брошенный в урну его не выдуло от туда ветром?
И причем здесь туалетная бумага....? - глупое и не адекватное сравнение.
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Логика интересная. Вот, например, на дорогах часто аварии случаются. А давайте автомобили запретим.
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Ваше сравнение - элементарный софизм.
Аварии случаются не от автомобилей самих по себе. А от не соблюдения ПДД, вождения в нетрезвом виде и т.д. то есть - люди виновны а не автомобили. И для людей нарушающих безопасное управление автом - есть управа. - штрафы, лишения вод. прав и т.д.
Но нет управы на людей которые выбрасывают пакеты в природу.
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"Аварии случаются не от автомобилей самих по себе. А от не соблюдения ПДД". Міськрада Львова планує відмовитися від пластикових пакетів у магазинах міста - Цензор.НЕТ 5343 Моя аналогия абсолютно соотетствует. Так как и загрязнение полиєтиленовыми пакетами происходит не само по себе, а если пакеты выбрасывают не в соответствующие контейнеры, а просто где попало.
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Аналогия не верна
поскольку на людей нарушающих ПДД есть управа, (возможность пресечения их произвола) штрафами, лишение вод.прав. и т.д.
За загрязнение людьми природы полиэтиленовыми пакетами такой возможности пресечения их произвола - нет.
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Правильно,а бесплатные газеты с рекламой зачем?Зря, что-ли их сначало печатают,а потом по ящикам почтовым разносят...А то расслабились,пАнимаешь.Родители наши с торбочками и авоськами в пустые магазины ходили и жопы газетами подбирали.А мы чем хуже?!
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Садовой прибрал к рукам пару фирм по производству бумажных пакетов ?.... Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города - Цензор.НЕТ 6347
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Вы отчасти правы..Европа, давно не будучи основным загрязнителем мира, пытается локально поддерживать чистоту..но основные загрязнители сруть всё больше и больше..в итоге весьма небольшой эффект..
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Всё просто,большинство европейцев ни при каких обстаятельствах не оставят кучи мусора после себя,если отдыхают на природе,а соберут и вывезут.А у нас,как не лето с выездами на природу,так и кучи мусора битых бутылок и гавнища.Привезти,сожрать,насрать,а бутылки именно разбить надо и желательно где нибудь на берегу.Этож,как трудно за собой убрать,увезя привезенное самими же.Или ямочку в земле выкопать и в неё посрать,потом засыпав землёй.Нет,если отдохнули то везде болсанки,пакеты,бутылки и кучи дерьма!
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Весь мир отказывается от этого типа кульков. Проблема в том что их невозможно переработать как большинство другого мусора. Правильный шаг
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переробити їх можна... це не проблема... навіть пункти прийому вже є....
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И кто ж их собирает? Уходят в общий мусор и не рaзлогаются. А вы знаете сколько пластиковых кульков плавает в Тихом и Индийском океане? Огромные пятна пластика каждый год убивают очень много живности. Мир уже принял решение отказаться от этого изобретения.
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у Львові, в кількох місцяв бачив прийом поліетилену.....але, дійсно, якщо б їх відсортовували, а не викидали в загальне сміття, то проблеми взагалі не було б
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Знаем,целые острова.И обязательно найдется кто-то хитрый,кто найдёт применение этим островам.Японци,уже из такого мусора создают искусственные острова,завозят на них грунт и строят дома.
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Все не так. Переработать их очень легко, как и любой пластик. Другое дело, что если их не перерабатывать, сами они не разлагаются. Но их запрет - это не выход.
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Не знаю. Но пока выход не нашли, не надо чудить.
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Нужно продолжать гадить под себя? Может лучше перенимать опыт стран в которых проблемы решаются?
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Конечно, если человек привык гадить под себя, то он будет продолжать. Может не с пакетами надо бороться, а с такими людьми? Например, штрафовать людей, которые выбрасывают пакеты на улицу?
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А при чем тут выбрасывание пакетов на улице? Это самая маленькая проблема. Кульки которые оказываются в общем мусоре и практически не разложатся во веки веков, есть проблема. Это загрязнит место где они захоронены, практически навсегда
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Це шо, потрібно буде носити з собою багаторазові пакети? Для кожного виду товару окремий пакет.
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Нет, обычно используют бумажные пакеты взамен
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Як взамін? Я купив м"ясо, хліб, печиво і все поклав в різні пакети. Прийшовши додому все виклав. Якщо паперовий пакет багаторазовий, то з ним можна ще іти до магазину? В пакет де було м"ясо вже не можна класти хліб і печиво. Шо з ним робити?
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Вы давно были, например, в Германии? Если нет, то почитайте в интернете как все работает без политилиена. Мне, правда, лень описывать процесс покупки в продуктовых магазинах.
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Как в бумажном пакете можно носить рыбу, мясо, другие продукты, содержащие жидкость? Просто резкопахнущие продукты? Жирные продукты?
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Молча. В плотной бумаге или бумажном контейнере
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Есть пластиковые пакеты, которые достаточно быстро расщепляются от солнечных лучей (ультрафиолета)!
Может стоит такой закон принять?
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поліетіленовий пакет з епіцентру чомусь роспадається в 5 разів швидше ніж з сільпо.
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О! Ти нагадав мені одну річ. Чому СІЛЬПО?
СЕЛЬПО - (СЕЛЬское Потребительское Общество) Це російською.
Українською буде СІЛЬське Споживче Товариство. СІЛЬСТ. ))
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не знаю чому, чув що сільпо то фоззі з ТНМК його контора.
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Можно, но мы не ищем легких путей! Задача украинской власти не улучшить жизнь украинцев, а сделать ее невыносимой, чтобы побольше в Польшу уехало. Благо, она рядом.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГорсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города
 
 
 
 
 
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