 Украина заключит со Вселенским патриархатом соглашение о защите Андреевской церкви, - Павленко

Украина заключит со Вселенским патриархатом "охранное соглашение" по Андреевской церкви, которую Верховная Рада ранее передала в пользование Константинополя. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату останется в собственности государства.
"Также, поскольку это памятник (архитектуры и монументальной живописи, – ред.), будет принято так называемое "охранное соглашение" между государством и Вселенским патриархатом по использованию этого объекта, предусматривающее как раз сохранение его как памятника, условия использования, осторожного обращения с иконами и всеми объектами историко-культурного наследия, находящимися в самой церкви, о режиме использования самой церкви и тому подобном", – пояснил Павленко.
Ранее он заявлял, что реконструкция Андреевской церкви должна завершить к 2020 году, но ее могут ускорить.
Напомним, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.
Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
П.С. Может Петр Алексеевич там дьяком подпоёт
землях восточно-славянских племён (полян), связано с его расположением на
важном тогда для Европы торговом пути «из Варяг в Греки» (по линии рек
Волхов-Днепр), соединявшем Скандинавию с Византией. Для защиты торговых путей призывались наёмники, в основном
скандинавы, которые и захватили власть (во главе с Рюриком) в Новгороде и затем
в Киеве. Расцветом Киевской Руси следует
считать время княжения Ярослава Мудрого (первая половина XI века). Тогда же был
построен кафедральный собор св. Софии. При нём были построены Золотые ворота и
каменные стены вокруг города. Киев был многонациональным городом и никаких
«русских» или, тем более, «украинцев» там и в помине не было. После смерти Ярослава (1054)
начался постепенный упадок Киева. Причин было несколько. 1. Борьба за
власть между потомками Ярослава. 2. Путь из
«Варяг в Греки» стал терять своё общеевропейское значение. Появились новые
посредники в торговле Европы и Азии, такие как Генуя и Венеция. 3. Город Киев
стоял на границе степной полосы. В эти степи постоянно вторгались кочевые
племена из Азии: хазары, печенеги, торки, половцы…. С этими племенами
приходилось вести непрерывную кровопролитную борьбу. Жить в Киеве становилось
всё опаснее. Население постепенно покидало опасный для жизни город. Часть населения уходило на
северо-восток, смешиваясь там с финскими племенами (которые ещё называли
«чудь»), часть населения от Киева уходило на Запад, где возникло окраинное
Галицкое княжество.
Это обычная практика. Все субъекты подписывают такие охранные соглашения, если занимают здания, являющиеся памятниками архитектуры. Не делать же исключение для Варфоломея. Так что все правильно.
совсем обнаглел наш Ванька-дурачок...
который княжил в Киеве, назывался «Великим» и считался главным среди русских
князей. Борьба за великокняжеский престол приводила к тому, что Киев подвергался нападению войсками, набранными в
других русских княжествах. Так в 1169 г. сильный князь
Ростовско-Суздальской области Андрей Боголюбский послал против киевского князя
большое войско, к которому присоединились 11 других князей. Киев был взят и
разграблен. В 1203 г. Киев потерпел новый разгром от коалиции смоленского и
черниговского князей и союзных с ними половцев. Киев быстро терял экономическое
и политическое значение. В 1235 г. Киев был еще раз взят и разграблен
черниговцами в союзе с половцами. Взятие и разгром Киева татарами в 1240 г. были
для древнего Киева последним ударом…. Католический
миссионер, проезжавший через Киевскую землю в 1246 году и оставивший свои
воспоминания, нашел Киев маленьким городком, в котором было около 200 домов….
Так позвольте спросить - после того как церковь в подсунули - кто склон укреплять будет?
А поки що, просто на колінах благаю запам'ятайте одну маленьку, але дуже важливу річ: ТОМОС ПРО АВТОКЕФАЛІЮ ЦЕРКВІ ДАЄТЬСЯ НЕ ЦЕРКВІ, А ДЕРЖАВІ.