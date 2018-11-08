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 Украина заключит со Вселенским патриархатом соглашение о защите Андреевской церкви, - Павленко

В документе будут зафиксированы условия пользования памятником и обязательства по его сохранности.

Украина заключит со Вселенским патриархатом "охранное соглашение" по Андреевской церкви, которую Верховная Рада ранее передала в пользование Константинополя. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату останется в собственности государства.

"Также, поскольку это памятник (архитектуры и монументальной живописи, – ред.), будет принято так называемое "охранное соглашение" между государством и Вселенским патриархатом по использованию этого объекта, предусматривающее как раз сохранение его как памятника, условия использования, осторожного обращения с иконами и всеми объектами историко-культурного наследия, находящимися в самой церкви, о режиме использования самой церкви и тому подобном", – пояснил Павленко.

Ранее он заявлял, что реконструкция Андреевской церкви должна завершить к 2020 году, но ее могут ускорить.

Напомним, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Источник: https://censor.net.ua/n3095947
 
   
 Топ комментарии
 
Про Лаври потрібно вже думати, щоб вирвати їх із волохатих лап гундяєвських віровідступників..
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Надеюсь Вселенский патриарх после вручения томоса проведёт там литургию. Это будет праздником

П.С. Может Петр Алексеевич там дьяком подпоёт
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Возвышение Киева, который стоял на
землях восточно-славянских племён (полян), связано с его расположением на
важном тогда для Европы торговом пути «из Варяг в Греки» (по линии рек
Волхов-Днепр), соединявшем Скандинавию с Византией. Для защиты торговых путей призывались наёмники, в основном
скандинавы, которые и захватили власть (во главе с Рюриком) в Новгороде и затем
в Киеве. Расцветом Киевской Руси следует
считать время княжения Ярослава Мудрого (первая половина XI века). Тогда же был
построен кафедральный собор св. Софии. При нём были построены Золотые ворота и
каменные стены вокруг города. Киев был многонациональным городом и никаких
«русских» или, тем более, «украинцев» там и в помине не было. После смерти Ярослава (1054)
начался постепенный упадок Киева. Причин было несколько. 1. Борьба за
власть между потомками Ярослава. 2. Путь из
«Варяг в Греки» стал терять своё общеевропейское значение. Появились новые
посредники в торговле Европы и Азии, такие как Генуя и Венеция. 3. Город Киев
стоял на границе степной полосы. В эти степи постоянно вторгались кочевые
племена из Азии: хазары, печенеги, торки, половцы…. С этими племенами
приходилось вести непрерывную кровопролитную борьбу. Жить в Киеве становилось
всё опаснее. Население постепенно покидало опасный для жизни город. Часть населения уходило на
северо-восток, смешиваясь там с финскими племенами (которые ещё называли
«чудь»), часть населения от Киева уходило на Запад, где возникло окраинное
Галицкое княжество.
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Про Лаври потрібно вже думати, щоб вирвати їх із волохатих лап гундяєвських віровідступників..
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сьогодні.."Абсурдно гнати церкву, яка народилася тут (в Києві - ред) тисячу років тому, сформувала нашу ментальність, наш народ. Я це все відношу до тотального невігластва", - обурився представник Московського патріархату. Питання...Московському патріархату в Києві тисячу років?...Жесть..
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Надеюсь Вселенский патриарх после вручения томоса проведёт там литургию. Это будет праздником

П.С. Может Петр Алексеевич там дьяком подпоёт
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Церковь, как организация, существует где-то с конца III начала IV века...от рождества Христова…
 показать весь комментарий
 
Возвышение Киева, который стоял на
землях восточно-славянских племён (полян), связано с его расположением на
важном тогда для Европы торговом пути «из Варяг в Греки» (по линии рек
Волхов-Днепр), соединявшем Скандинавию с Византией. Для защиты торговых путей призывались наёмники, в основном
скандинавы, которые и захватили власть (во главе с Рюриком) в Новгороде и затем
в Киеве. Расцветом Киевской Руси следует
считать время княжения Ярослава Мудрого (первая половина XI века). Тогда же был
построен кафедральный собор св. Софии. При нём были построены Золотые ворота и
каменные стены вокруг города. Киев был многонациональным городом и никаких
«русских» или, тем более, «украинцев» там и в помине не было. После смерти Ярослава (1054)
начался постепенный упадок Киева. Причин было несколько. 1. Борьба за
власть между потомками Ярослава. 2. Путь из
«Варяг в Греки» стал терять своё общеевропейское значение. Появились новые
посредники в торговле Европы и Азии, такие как Генуя и Венеция. 3. Город Киев
стоял на границе степной полосы. В эти степи постоянно вторгались кочевые
племена из Азии: хазары, печенеги, торки, половцы…. С этими племенами
приходилось вести непрерывную кровопролитную борьбу. Жить в Киеве становилось
всё опаснее. Население постепенно покидало опасный для жизни город. Часть населения уходило на
северо-восток, смешиваясь там с финскими племенами (которые ещё называли
«чудь»), часть населения от Киева уходило на Запад, где возникло окраинное
Галицкое княжество.
 показать весь комментарий
 
 
Путь "из варяг в греки" уступил пути "из варяг в Среднюю Азию", что стало началом распада Киевской Руси и доминирования бывшей колонии Киева в Верхней Волге.
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Чисто "наше мудрое" решение, теперь Варфоломей реставрацию Андреевского Храма за свой кошт должен произвести. A там, будем посмотреть.
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Чисто "наше мудрое" решение-------------------

Это обычная практика. Все субъекты подписывают такие охранные соглашения, если занимают здания, являющиеся памятниками архитектуры. Не делать же исключение для Варфоломея. Так что все правильно.
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Россия станет Ираном
совсем обнаглел наш Ванька-дурачок...
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Тот князь,
который княжил в Киеве, назывался «Великим» и считался главным среди русских
князей. Борьба за великокняжеский престол приводила к тому, что Киев подвергался нападению войсками, набранными в
других русских княжествах. Так в 1169 г. сильный князь
Ростовско-Суздальской области Андрей Боголюбский послал против киевского князя
большое войско, к которому присоединились 11 других князей. Киев был взят и
разграблен. В 1203 г. Киев потерпел новый разгром от коалиции смоленского и
черниговского князей и союзных с ними половцев. Киев быстро терял экономическое
и политическое значение. В 1235 г. Киев был еще раз взят и разграблен
черниговцами в союзе с половцами. Взятие и разгром Киева татарами в 1240 г. были
для древнего Киева последним ударом…. Католический
миссионер, проезжавший через Киевскую землю в 1246 году и оставивший свои
воспоминания, нашел Киев маленьким городком, в котором было около 200 домов….
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К сожалению, все что делается грязными руками и с темнымии мыслямт к успеху не преведет. История тому учит. Но евреи ее как то не изучают.....
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Все ж таки Педро маладец.... андреевскую типа - нате... только молчит как партизан что ее ремонтировать нужно и склон укреплять, а то завалится вниз на Подол к чертям собачим...
Так позвольте спросить - после того как церковь в подсунули - кто склон укреплять будет?
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знов про Томос

А поки що, просто на колінах благаю запам'ятайте одну маленьку, але дуже важливу річ: ТОМОС ПРО АВТОКЕФАЛІЮ ЦЕРКВІ ДАЄТЬСЯ НЕ ЦЕРКВІ, А ДЕРЖАВІ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина заключит со Вселенским патриархатом соглашение о защите Андреевской церкви, - Павленко
 
 
 
 
 
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