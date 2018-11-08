 Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
"Я думаю, что опять вот эти санкции — это, по моему мнению, есть производная, продолжение внутренней политической борьбы и позиция администрации, показать (президенту США Дональду) Трампу, что они жестки в отношении России и продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют", - сказал Чепа.
8 ноября Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых ограничений против России во исполнение Акта противодействия противникам Америки через санкции.
Журналісти показали, як з банку Януковича через банк Порошенко вивели майже 2 млрд
22:01 сьогодні
Журналісти програми "Схеми" досліджували питання про те, як працівники банку ВБР, який належав Олександру Януковичу, вже при нинішній владі знімали з рахунків мільярди гривень готівкою. Про це йдеться в новому сюжеті Схем.
Це сталося після зняття Печерським судом арештів з рахунків, пов'язаних з сином Януковича.
Журналісти вважають, що близько 30 фізичних осіб, які раніше працювали в ВБР на різних посадах середньої ланки, мали фіктивні договори, і вивели 2 млрд грн в 2016 -2017 роках. При цьому в суді заявлялося, що громадянин Яшар Ходжаєв давав в борг, у тому числі працівникам ВБР. Суд визнав таке пояснення логічним, власне тому з рахунком був знятий арешт.
Також в розслідуванні повідомлялося, що виведення мільярдів здійснювалося через Міжнародний інвестиційний банк, який належить Порошенку.
Карлсон
П.С. Обязательно, но Рашку без очереди и по льготному тарифу
Это одно из отличий амеров от кацапов.
не поддавайтесь кацапня.гните свою линию.уже немного осталось.думаю второго срока порошенко вы уже не вытяните
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Касапи, это производная вашей бездумной политики. Прежде чем в кого то тыкать пальцем, посмотритесь в зеркало Очень может быть откроете для себя много нового, неожиданного
Стопудовый когнитивный диссонанс.
Демократы США воюют с республиканцами США, а звиздюлин отгребает расися