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 Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые антироссийские санкции свидетельством продолжения внутренней политической борьбы в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  РИА "Новости".

"Я думаю, что опять вот эти санкции — это, по моему мнению, есть производная, продолжение внутренней политической борьбы и позиция администрации, показать (президенту США Дональду) Трампу, что они жестки в отношении России и продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют", - сказал Чепа.

8 ноября Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых ограничений против России во исполнение Акта противодействия противникам Америки через санкции.

Источник: https://censor.net.ua/n3095946
 
 
 Топ комментарии
 
Кацики - крєпчать можна і мовчки.. Без всяких там заяв і коментарів.. Сопіти тільки вам можна.. Так буде крєпчєє.
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А чего раскудахтались? Это же делает Московию ещё сильнее. Я бы на их месте только радовался Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 1642
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напольза для мордвы будет вечной , до скону монголоидных свинособак.
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Кацики - крєпчать можна і мовчки.. Без всяких там заяв і коментарів.. Сопіти тільки вам можна.. Так буде крєпчєє.
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Медведь надеется что наступит зима и его перестанут насиловать или он просто перестанет просыпаться
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А потроха - почнуть?

Журналісти показали, як з банку Януковича через банк Порошенко вивели майже 2 млрд
22:01 сьогодні
Журналісти програми "Схеми" досліджували питання про те, як працівники банку ВБР, який належав Олександру Януковичу, вже при нинішній владі знімали з рахунків мільярди гривень готівкою. Про це йдеться в новому сюжеті Схем.
Це сталося після зняття Печерським судом арештів з рахунків, пов'язаних з сином Януковича.
Журналісти вважають, що близько 30 фізичних осіб, які раніше працювали в ВБР на різних посадах середньої ланки, мали фіктивні договори, і вивели 2 млрд грн в 2016 -2017 роках. При цьому в суді заявлялося, що громадянин Яшар Ходжаєв давав в борг, у тому числі працівникам ВБР. Суд визнав таке пояснення логічним, власне тому з рахунком був знятий арешт.
Також в розслідуванні повідомлялося, що виведення мільярдів здійснювалося через Міжнародний інвестиційний банк, який належить Порошенку.
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Спокойствие, малыш, только спокойствие
Карлсон

П.С. Обязательно, но Рашку без очереди и по льготному тарифу
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Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ

Это одно из отличий амеров от кацапов.
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А чего раскудахтались? Это же делает Московию ещё сильнее. Я бы на их месте только радовался Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 1642
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Какая разница, что хотят показать? Ярмо на сруцкой шейке все теснее и это супер!
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Так это амеры просто Трампу не устают что то доказывать, вводя санкции против мокши... кацапы такие кацапы))))))
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напольза для мордвы будет вечной , до скону монголоидных свинособак.
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так это только на пользу расеюшке?или уже таки нет?
не поддавайтесь кацапня.гните свою линию.уже немного осталось.думаю второго срока порошенко вы уже не вытяните Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 5107
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вот тоже не понимаю, ведь если связать вместе - санкции на пользу и все попаидёт в рай (наверно только русскии рай, что для остольных ад) то ну чтоб ускорить, то санкции же на пользу или они не хочет уже в тот рай.
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и все равно...не понять... чепам... за что их... (а нас то за что? - и удивление в бельмах)
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"Я думаю, что опять вот эти санкции - это, по моему мнению, есть производная..."

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Касапи, это производная вашей бездумной политики. Прежде чем в кого то тыкать пальцем, посмотритесь в зеркало Очень может быть откроете для себя много нового, неожиданного
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Правильно ! За преступления надо отвечать.....
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Светка из Иванова сказала, что с санкциями в россии люди стали более лучше одеваться... ну, и овощи там, рожь - в общем всякое такое Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 4776
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Не гарячка...Лапти в бутиках самый ходовой товар..
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Попробуйте еще перед Американскими самолетами повыпендриваться- может поможет.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 2156
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа :"Я думаю, что опять вот эти санкции - это ... У далбастанава конкурент нарисовалсо , гы :Вони продовжують дотримуватися заявленої лінії, - у Держдумі прокоментували нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6200
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Американцы борются друг с другом, но бьют по морде Россию - парадокс...
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые антироссийские санкции свидетельством продолжения внутренней политической борьбы в США.

Стопудовый когнитивный диссонанс.
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Да нет, все гораздо проще-оватнение рассудка + путинизм головного мозга
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Прикольно)
Демократы США воюют с республиканцами США, а звиздюлин отгребает расися Вони продовжують дотримуватися заявленої лінії, - у Держдумі прокоментували нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 8145
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Везёт же скоторылым кацапам - каждый день новые санкции Вони продовжують дотримуватися заявленої лінії, - у Держдумі прокоментували нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 7758
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надо бы еще провайдеров в санкц список, которые помогают кремлю https://lb.ua/world/2016/10/12/347592_roskomnadzor_terroriziruet.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОни продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ
 
 
 
 
 
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