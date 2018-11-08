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Все про:Динамо (679) Лига Европы (127) футбол (3029)

 Лига Европы: "Динамо" обыграло французский "Ренн" в Киеве

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" в Киеве со счетом 3-1 обыграло французский "Ренн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев, гол на счету Вербича (13 мин.).

После перерыва динамовцы забивали дважды - Миколенко отличился на 68 минуте, Шапаренко на 72.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" на выезде обыгрывает французский "Ренн"

Французы смогли ответить только "голом престижа", на 89 минуте забил Сибатшо.

Следующий еврокубковый матч "Динамо" проведет 29 ноября в Казахстане против местной "Астаны".

Читайте также: Лига Европы: "Динамо" на последних минутах упускает победу над "Астаной"

Источник: https://censor.net.ua/n3095945
 
   
 Топ комментарии
 
Ксеню, бачте ... Ще раз дякую. Лига Европы: "Динамо" обыграло французский "Ренн" в Киеве - Цензор.НЕТ 2677

Вітаю, Динамо. Порадували.
Шапаренко мені дуже подобається, ще раніше звернула увагу.
Не можу гнівити Бога, але Бойко теж приємно чи то вразив чи здивував ... Бо як почне ото незграбно махати руками чи невдало виходити з воріт ...
Що збірна Франції, що французькі клуби - то одні араби з неграми з рідкісними та винятковими двома-трьома білими вкрапленнями ... А чемпіонат Африки мене ніколи не приваблював.

Удачі ДК на матч з Астаною !!!
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"Динамо" делает ставку на украинцев, уже только за это уважаю клуб. Лига Европы: "Динамо" обыграло французский "Ренн" в Киеве - Цензор.НЕТ 7696
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Ксеню, бачте ... Ще раз дякую. Лига Европы: "Динамо" обыграло французский "Ренн" в Киеве - Цензор.НЕТ 2677

Вітаю, Динамо. Порадували.
Шапаренко мені дуже подобається, ще раніше звернула увагу.
Не можу гнівити Бога, але Бойко теж приємно чи то вразив чи здивував ... Бо як почне ото незграбно махати руками чи невдало виходити з воріт ...
Що збірна Франції, що французькі клуби - то одні араби з неграми з рідкісними та винятковими двома-трьома білими вкрапленнями ... А чемпіонат Африки мене ніколи не приваблював.

Удачі ДК на матч з Астаною !!!
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Головне, що вболівальники /особливо палкі вболівальниці/ нарешті задоволені і отримали кайф від перегляду і перемоги.
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Дякую. Чесно.

Я сьогодні вдома, так що змогла подивитися матч. А то завжди переношу обід, щоб хоч тайм переглянути ... Ліга Європи: "Динамо" обіграло французький "Ренн" у Києві - Цензор.НЕТ 9904
Наші могли ще забити не один і пропускати теж було зовсім не обов*язково.
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Будь ласка, Ведано.

Але навіть не знаю, за що мені дякувати Ліга Європи: "Динамо" обіграло французький "Ренн" у Києві - Цензор.НЕТ 7741
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Vedana - девушка смотрит футбол - это как сказка, так мало того еще и комментирует - брависсимо! Ліга Європи: "Динамо" обіграло французький "Ренн" у Києві - Цензор.НЕТ 1671
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Ага ...
І бокс, і хокей.
Татова доця. Ліга Європи: "Динамо" обіграло французький "Ренн" у Києві - Цензор.НЕТ 5409

В Квебек-сіті Олександр Гвоздик 1-го грудня має бій. Нас тут трохи збирається їхати підтримувати. Квиток вже маю.
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Хорошая игра. Динамо молодцы. Французы не были мальчиками для битья. И это делает победу ещё более ценной. Очень рад за киевскую молодежь. Главное не загубить. Всех с победой Лига Европы: "Динамо" обыграло французский "Ренн" в Киеве - Цензор.НЕТ 5937
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Это неважно! Ядерная война на носу.
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Просто курсант не ту страницу методички открыл....
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"Динамо" делает ставку на украинцев, уже только за это уважаю клуб.
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Бывшая пацанва играет ве лучше и лучше. И это не может не радовать
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Дык, эволюция, однако. Главное, чтоб "звезду" не словили, а пахали.
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Через пару лет мы опять увидим прекрасную сборную из молодых, сегодняшних динамовцев. Ахметов сбежит в Белорусь, сменив Конче-Засповский лес на Беловежский.
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Краще би він поміняв місце проживання на кладовищі 😄
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молодцы наши пацаны, а "гол престижа" французы еще из офсайда забили
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а что никто за шахтер не радуется - достойная игра, счет правда не по игре 0:6, это надо уметь, вчера у меня вечер состоялся.
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результат даёт надежду ... играли лучше Рена, но с 80 минуты опять таки "включили дырявых", но тренера надо менять однозначно...
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