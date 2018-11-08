 Лига Европы: "Динамо" обыграло французский "Ренн" в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев, гол на счету Вербича (13 мин.).
После перерыва динамовцы забивали дважды - Миколенко отличился на 68 минуте, Шапаренко на 72.
Французы смогли ответить только "голом престижа", на 89 минуте забил Сибатшо.
Следующий еврокубковый матч "Динамо" проведет 29 ноября в Казахстане против местной "Астаны".
Вітаю, Динамо. Порадували.
Шапаренко мені дуже подобається, ще раніше звернула увагу.
Не можу гнівити Бога, але Бойко теж приємно чи то вразив чи здивував ... Бо як почне ото незграбно махати руками чи невдало виходити з воріт ...
Що збірна Франції, що французькі клуби - то одні араби з неграми з рідкісними та винятковими двома-трьома білими вкрапленнями ... А чемпіонат Африки мене ніколи не приваблював.
Удачі ДК на матч з Астаною !!!
Я сьогодні вдома, так що змогла подивитися матч. А то завжди переношу обід, щоб хоч тайм переглянути ...
Наші могли ще забити не один і пропускати теж було зовсім не обов*язково.
Але навіть не знаю, за що мені дякувати
І бокс, і хокей.
Татова доця.
В Квебек-сіті Олександр Гвоздик 1-го грудня має бій. Нас тут трохи збирається їхати підтримувати. Квиток вже маю.