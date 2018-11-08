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Все про:Луганщина (3936) мониторинг (148) ОБСЕ (3385) Донецкая область (4118)

 За сутки миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 255 взрывов

140 из них пришлись на Луганскую область, 115 – на Донецкую.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали в Донецкой и Луганской областях около 255 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 6 ноября по 19.30 7 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньше взрывов (около 115 против ориентировочно 220 соответственно)", – говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области огневая активность зафиксирована в районе Гнутово, Светлодарска, Ясиноватой и Авдеевки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе около 140 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", – заявили наблюдатели.

В Луганской области, среди прочего, нарушения режима тишины были зафиксированы в районе Счастья, населенных пунктов Орехово-Донецкое и Смелое.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095944
 
 
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Они уже пятый год считают, а дальше что, тоже продолжать считать. За сутки миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 255 взрывов - Цензор.НЕТ 6851
Счетоводы мать твою.
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А Шо?Вы разве ещё не знаете?Пора разминированием заниматся,пацики из рады уже всё порешали...Ещё вчера.Подумаешь,каких то там 255 взрывов...
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Неужели слепо- глухонемой капитан дальнего плавания Хуг что-то заметил?Чудны дела твои ,Господи?
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Нет,не он, кто-то новенький.Хуг сложил свои полномочия и поехал к себе в Швейцарию,к жене и детям.Кстати у них там всем можно иметь и гладкоствольное,и нарезное,да хоть гаубицу с танком.А ещё и стрелять можно в тех,кто лезет на твою территорию и не обязательно с оружием.Вот поэтому у них и с криминалом полный штиль,нет его там.Можно ответочку аккурат в лобешник получить и гражданам Швейцарии за это ни чего не будет.А у нас только"люди"при власти,их семьи и ближайший круг(представьте колличество особей в каждом кругу)имеют право и деньги(на ношение,применение,а не только в сейфодержание).Надеюсь все помнят товарища Пашинского,которому показалось,что на него напал чувак с бутылкой пива в руке и которого он расстреливал из огнестрела,когда тот уже валялся на земле!Его ещё посадить пытались и в сепары записать.Помог чувак знакомому машинку заглохшую подтолкнуть на свою беду.Интересно,что с ним сейчас?
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