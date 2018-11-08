 Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, в списке значатся три физических лица и девять предприятий, связанных с действиями РФ по незаконной оккупации Крыма и части Донбасса.

Среди них - уроженец Украины Александр Басов, который является одним из руководителей так называемого министерства госбезопасности "ЛНР"; житель Крыма Андрей Сушко, 1974 г.р.; уроженец Украины Владимир Зарицкий, 1948 г.р.

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В перечне предприятий, против которых применяются новые ограничения, указаны:

- Акционерное общество "Санаторий Ай-Петри";

- Акционерное общество "Санаторий Дюльбер";

- Акционерное общество "Санаторий Мисхор";

- Акционерное общество "КрымТеплоЭлектроЦентраль";

- ООО "Гарант-СВ";

- ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов";

- ООО "Южный проект";

- "Министерство государственной безопасности ЛНР";

- Курорт "Мрия".

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При этом подчеркивается, что новые санкции касаются действий России против Украины и введены во исполнение Акта противодействия противникам Америки (CAATSA), который был принят Конгрессом и подписан президентом США в прошлом году.