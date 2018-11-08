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 Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых ограничений против России во исполнение Акта противодействия противникам Америки через санкции.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, в списке значатся три физических лица и девять предприятий, связанных с действиями РФ по незаконной оккупации Крыма и части Донбасса.

Среди них - уроженец Украины Александр Басов, который является одним из руководителей так называемого министерства госбезопасности "ЛНР"; житель Крыма Андрей Сушко, 1974 г.р.; уроженец Украины Владимир Зарицкий, 1948 г.р.

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В перечне предприятий, против которых применяются новые ограничения, указаны:

- Акционерное общество "Санаторий Ай-Петри";

- Акционерное общество "Санаторий Дюльбер";

- Акционерное общество "Санаторий Мисхор";

- Акционерное общество "КрымТеплоЭлектроЦентраль";

- ООО "Гарант-СВ";

- ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов";

- ООО "Южный проект";

- "Министерство государственной безопасности ЛНР";

- Курорт "Мрия".

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При этом подчеркивается, что новые санкции касаются действий России против Украины и введены во исполнение Акта противодействия противникам Америки (CAATSA), который был принят Конгрессом и подписан президентом США в прошлом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3095942
 
   
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Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины

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Ёпт твою мать!
Теперь заживём!
Теперь будет чем платить за отопление.
И чем кормить семью!!!
Слава Минфин США!!!
Героям США-СЛАВА!!!
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Сынок-твою маму я очень хорошо знаю...
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Душить надо голову теРоссийской змеи ! А не туловище и хвост !
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это по Украине - впереди по хим.оружию....
Вот там ожидается бомба...
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Подяка США.. Може петя , нарешті , піднатужиться та скасує вільну економічну зону "Крим"? Розумію - друг фірташ, грошенята - але ж дуже вже смердить цією зоною..
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тю... а ціле "Министерство государственной безопасности ЛНР" ? Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины - Цензор.НЕТ 9773
хоча...шо то воно таке...не зрозуміло
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Маловато будет! (мультик) Можно и так - мало ваты будет!
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«Солнечная Туркмения переживает не лучшие времена. Страна столкнулась с продовольственным дефицитом сродни тому, что был в СССР на рубеже 80-х - 90-х годов, когда талоны на сахар, сигареты и другие дефицитные товары стали нормой даже для жителей Москвы и Ленинграда. В туркменских магазинах сегодня нет муки, не хватает хлеба и мяса. В разы выросли цены на масло, сахар и молочные продукты. Очереди за крупами, сигаретами и вареной колбасой расписаны на месяц вперед. ... «Лента.ру» разбиралась, что на самом деле происходит в Туркмении.

Чтобы купить положенные на человека три буханки хлеба, жителям Туркмении приходится с самого утра занимать очередь в магазине. Но и это не гарантия, что его хватит на всех. Мясо, яйца, кондитерские изделия достать практически невозможно. Уже несколько месяцев нет поставок сигарет, заканчиваются запасы бензина.»

О люди как интересно живут.
Не то что в Украине.

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а ведь еще совсем недавно там был бесплатній бензин...правда пенсий не платили вовсе.
все течет,все меняется
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Та всілякі будівництва царства небесного на землі, починаються з безкоштовного сиру...

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Смахивает на издевательство. Роснефть, Газпром, ВТБ, Сбербанк, не? Гостиницы и санатории блин, скоро платные туалеты в ход пойдут
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конечно госдеп издевается...ведь это санкции минфина.ну как пивка для рывка.а госдеповские еще впереди Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины - Цензор.НЕТ 4918
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Когда Украина введет санкции против Медведчука как это уже сделали США? Сцыкотно последовать примеру США?
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надо бы еще против тех провайдеров санкции, которые пляшут под дудку РКН https://lb.ua/world/2016/10/12/347592_roskomnadzor_terroriziruet.html
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Якщо руські пишоть що в них щось погано і тд, то я коментую це коротко. ЗБСЬ.Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины - Цензор.НЕТ 1105
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Кто-то амерам давал подсказки, о самых злостных "санаторных" сепАрах...🙄
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МГБ ЛНР ? А коли це встигли легалізувати ЛНР ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины
 
 
 
 
 
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