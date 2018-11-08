 В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm

В образовательных учреждениях оккупированного Крыма усилят работу по выявлению подростков, склонных к антисоциальному поведению. Соответствующие изменения будут внесены в планы воспитательной работы уже на следующее полугодие. Об этом пишет российское издание "The Daily Storm", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты ссылаются на так называемого министра образования оккупированного полуострова Наталью Гончарову.

"На следующий семестр будут внесены изменения в планы воспитательной работы каждого учреждения. Где-то будет проведено тестирование среди старшеклассников на выявление подростков, склонных к девиантному поведению. Психологи будут вводить изменения в свои планы работы, в том числе проводить индивидуальные беседы, те же тестирования, классные часы – разные форматы", – рассказала она.

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Детали нововведений Гончарова уточнить не смогла, равно как и пояснить, как конкретно они будут организованы.

Ранее российские оккупанты заявили, что причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

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