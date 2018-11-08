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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
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 В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm

Их будут выявлять при помощи тестов и бесед с психологами.

В образовательных учреждениях оккупированного Крыма усилят работу по выявлению подростков, склонных к антисоциальному поведению. Соответствующие изменения будут внесены в планы воспитательной работы уже на следующее полугодие. Об этом пишет российское издание "The Daily Storm", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты ссылаются на так называемого министра образования оккупированного полуострова Наталью Гончарову.

"На следующий семестр будут внесены изменения в планы воспитательной работы каждого учреждения. Где-то будет проведено тестирование среди старшеклассников на выявление подростков, склонных к девиантному поведению. Психологи будут вводить изменения в свои планы работы, в том числе проводить индивидуальные беседы, те же тестирования, классные часы – разные форматы", – рассказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Семья "неблагополучная", "денег велено не давать": оккупанты отказываются платить компенсацию студентке Керченского колледжа с ампутированной ступней

Детали нововведений Гончарова уточнить не смогла, равно как и пояснить, как конкретно они будут организованы.

Ранее российские оккупанты заявили, что причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Также на Цензор.НЕТ: "Обнадежили, что ребенок живой, а потом дважды убили": родителям погибшей в Керчи студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание

Источник: https://censor.net.ua/n3095941
 
 
 Топ комментарии
 
ну..., поехали... В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 2571
и рубль грохнулся - сейчас 66, 83, а цена на нефть упала - 70, 80...

https://t.co/8Wyw6Ur2fQ

США офіційно запровадили нові санкції проти Росії

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив про запровадження нових обмежень проти Росії на виконання Акту протидії противникам Америки через санкції.
Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.
В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 695
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Хєрой расіі рамзан ахматовіч, котрий відрізав голови кацапським свиням з 16-ти років - якось уникнув такої турботи фєдєрастов про підростаюче покоління ...Тому - й хєрой.. В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 1299
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Надо быть последовательными до конца! Корень зла в детсадах и, даже, в яслях! Там и надо начинать! В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 9191
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я предлагаю, всех их там пытать... и дёшево и сердито, а от пыток еще и многие болезни излечиваются - двойная выгода!...
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Це дуже просто - треба зірочку на погона, спіймав першого-ліпшого лоха - все, терорист.
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Как интересно... И вот темты пройдены и условный Петя Иванов признан потенциальным террористом... что дальше? Сразу расстрел или сначала пытки с целью выдать укродеверсантов и их сообщников? Бред...
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Про Україну мабуть питання теж будуть, по відповідях на них терористів і визначатимуть.
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В мирном украинском Крыму никогда террористов не было... В оккупированном раша-террористами Крыму - террористов полно.. Мистика...
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Мда….Действительно не было..а как только Крым захватили руцкие -- и началось и поехало...Где и когда в Крыму стреляли по школьникам? НИКОГДА...То ли ещё будет, это цветочки, ягодки впереди..
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ну..., поехали... В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 2571
и рубль грохнулся - сейчас 66, 83, а цена на нефть упала - 70, 80...

https://t.co/8Wyw6Ur2fQ

США офіційно запровадили нові санкції проти Росії

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив про запровадження нових обмежень проти Росії на виконання Акту протидії противникам Америки через санкції.
Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.
В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 695
 показать весь комментарий
 
 
Хєрой расіі рамзан ахматовіч, котрий відрізав голови кацапським свиням з 16-ти років - якось уникнув такої турботи фєдєрастов про підростаюче покоління ...Тому - й хєрой.. В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 1299
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Надо быть последовательными до конца! Корень зла в детсадах и, даже, в яслях! Там и надо начинать! В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm - Цензор.НЕТ 9191
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Ще далі потрібно йти - корінь зла в сперматозоїдах..
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даёшь пионерский ГУЛАГ, и веселый пионЭрский костер, в котором каждое воскресенье будут сжигать свЕжего пионЭра..
"Взвейтесь кострами синие ночиМы свинорусы дети рабочих
Близится время светлых годов
Сдохнуть за Путена всегда будь готов!"
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Здравствуй СССР!Правда раньше были вместо психологов КГБисты и психиатры,а к психиатрам попадали после Гебистов.И после этого человека в лучшем случае брали на роботу в дворники или кочегарку.Большинство,правда из дурок так и не выходило,их вылечивали до смерти!А если выходили,то это уже были не люди а оболочки.
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Первый и самый главный признак - родственники на континентальной Украине.
Следующий признак - поездки к этим родственникам.
Далее - отсутствие в доме/квартире иконы с мордой хуйла.
Ну и по списку.
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Нада, толька родился пацак- сразу за ноги и галавой об
стенку...и воспитывать ненада, девиация у усех адинаковая
будет...
😇
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Панове! Не забуваймо,звідки цей мудак.
З мамкою,переїхав у наш Крим,після окупації.
Народився у "скрепній"Сибірі,вивчався та й мешкав там-факт!
Хто не вірить,перевірте.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm
 
 
 
 
 
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