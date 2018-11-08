 Встреча с Сурковым пройдет в ближайшие несколько недель, - Волкер

Об этом американский дипломат заявил во время телефонной пресс-конференции в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"И господин Сурков, и я выразили намерение провести эту встречу", - отметил спецпредставитель США. Он также подчеркнул, что переговоры запланированы в период "следующих нескольких недель".
В то же время, по его словам, точная дата еще не определена. "Я рассчитываю, что мы сможем определить дату и место, удобные для нас обоих", - заметил Волкер.
Напоминаем, последняя встреча в формате Волкер-Сурков состоялась 26 января в Дубаи.
пидо..рамивыборами... вон секта их уже до быковалась...)
Подробности письмом...
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Я так понимаю Пэдро Порошенко у нас,типо свадебного-хенерала?
Ничего не решает,только губами рота трудится.
А все вопросы решает Волкер?