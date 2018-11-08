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 Встреча с Сурковым пройдет в ближайшие несколько недель, - Волкер

Спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в течение следующих нескольких недель.

Об этом американский дипломат заявил во время телефонной пресс-конференции в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"И господин Сурков, и я выразили намерение провести эту встречу", - отметил спецпредставитель США. Он также подчеркнул, что переговоры запланированы в период "следующих нескольких недель".

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В то же время, по его словам, точная дата еще не определена. "Я рассчитываю, что мы сможем определить дату и место, удобные для нас обоих", - заметил Волкер.

Напоминаем, последняя встреча в формате Волкер-Сурков состоялась 26 января в Дубаи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095940
 
 
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Сурка будут просить не быковать с пидо..рами выборами... вон секта их уже до быковалась...)
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из соти тысячь батарей за смерти наших матерей АГОНЬ
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Формат Волкер -Сурков,а Пеца за бортом,все решают без офшорника
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шуму много результатов 0, чтобы решать эти вопросы надо встречаться с русскими, с днр.... да хоть с чёртом.....
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Встреча с Сурковым пройдет в ближайшие несколько недель, - Волкер

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Я так понимаю Пэдро Порошенко у нас,типо свадебного-хенерала?
Ничего не решает,только губами рота трудится.
А все вопросы решает Волкер?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВстреча с Сурковым пройдет в ближайшие несколько недель, - Волкер
 
 
 
 
 
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