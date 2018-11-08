 Решение о предоставлении томоса украинской православной церкви находит все большую поддержку в мире, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя свою встречу с предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Очень интересная встреча была с Предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, который выразил полную поддержку процесса создания автокефальной церкви.
И вы видите, что процесс поддержки решения Вселенского Патриарха о предоставлении Украине Томоса об автокефалии, о предоставлении грамоты о создании наконец независимой украинской церкви от Москвы должен сейчас распространяться и имеет все больше и больше одобрения в разных уголках мира", - отметил Порошенко.
Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
С.Бандера
Бо Томос таки буде.
Та шо ти мелеш? Більшість в Світі навіть не підозрюють про нас..
Наприклад, на Філіппінах Мене запитували :-Україна це Європа і
Я крещений...???
🤑
шо вони думають про якісь томаси...
страшно подумать про весь світ...
мені чогось це слово асоціюється зі словом ТОРБА
ну як у прислів'ї носиться як дурень з писаною торбою
або ще така асоціація - застав дурня молитися він лоба розб'є
Теперь он выдал порцию бреда о глобальном значении автокефалии
Автокефалия,это вопрос всей мировой геополитики.(с)
Планетарной, я бы сказал, межгалактической.
Гуманоиды останавливают друг друга на рынках Альдебарана и спрашивают, тревожно заглядывая в фасеточные глаза- ну как там? Решается вопрос?
Просто не понимаю, как можно нести подобную чушь.
Политик может и должен врать, не договаривать, сглаживать и преувеличивать.
Но пороть подобную ерунду, это какая то запредельная дикость.
И все трусливо кивают, никто из окружения не скажет, что ж ты несешь, прости Господи?
С таким самим собой и друзьями, врагов не надо.
Позорище.
Макс Бужанский
http://ua24ua.net/prezident-ne-ustaet-nesti-zapredelnuyu-purgu/
😇
Тем быстрее в неё поверят...
Не выполнив ни одно из своих обещаний, этот человек берется за «святое дело» - объединение церквей.
Все, к чему прикасается Порошенко, кроме личной выгоды, несет на себе печать неудачи или катастрофы.
Все, за что берется президент Порошенко, превращается в пиар-акцию или коммерческий проект.
Поэтому пусть для начала демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на «личную автокефалию» от Кремля¸ а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо.
Неожиданная борьба президента Порошенко за украинскую автокефалию легче, чем проведение реформ или борьба с собственными коррупционерами - доказано историей.
Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить, берутся за язык, расовый вопрос или веру - срабатывает железно.
https://goo.gl/kgEu4F
😇
Але... Шакали виють, а караван іде.