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 Политика Украины, Общество
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 Решение о предоставлении томоса украинской православной церкви находит все большую поддержку в мире, - Порошенко

Все больше и больше церквей поддерживают предоставление Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя свою встречу с предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

"Очень интересная встреча была с Предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, который выразил полную поддержку процесса создания автокефальной церкви.

И вы видите, что процесс поддержки решения Вселенского Патриарха о предоставлении Украине Томоса об автокефалии, о предоставлении грамоты о создании наконец независимой украинской церкви от Москвы должен сейчас распространяться и имеет все больше и больше одобрения в разных уголках мира", - отметил Порошенко.

Также смотрите: Через автокефалию Украина придет к европейской семье, - глава Финляндской православной церкви Лев. ФОТО

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095939
 
   
 Топ комментарии
 
Пяця, оставь религию попам. Займись делом, гнида офшорная. Борьбой с коррупцией, к примеру. Или охраной стратегических резервов боеприпасов. Или хотя бы уволь и посади в тюрьму кацапского агента-коррупционера семочко которого ты назначил замглавы внешней разведки с высшим допуском секретности. А лучше отдай все уворованное государству и повесься, глядишь люди вспомнят тебя добрым словом, мразь.
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Томос і автокефалія це дуже добре для України.. Але дарма петя сподівається, що це дасть йому шанс на другу каденцію.. Ну два - три відсотки може й додасть, але не більше статистичної похибки.. Не треба було петі спати чотири роки і займатись виключно примноженням власних статків, та не ухилятися злісно від виконання своєї передвиборчої програми "Жити по-новому!".. На прикладі петі, повинні ми змусити політиків виконувати свої передвиборчі програми - інакше тупик і безнадія для держави..
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але погодьтеся, що для України це має велике значення
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У вас пол страны ,,кацапы" ? Людей волнует как им жить , а вопросы религии у них на втором плане. Это у настоящих кацапов ,,духовнасть и скрепы" на первом .
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Вот тут как раз мимо.Это будет огромный плюс для Украины,как для державы.Вернем все свое ,а потом уже будем думать про скрепы:верить или не верить в бога.
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можна вірити, можна не вірити, але московським попам в Україні не місце..... в цьому суть
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Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.

С.Бандера
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ну от і знову антиукраїнська позиція.... вбий у собі москаля нарешті
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Найбільша та найнебезпечніша антиукраїнська позиція - це притаманність багатьом зкацапленим українцям холопства та холуйства.
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зкацапленим українцям? це що за народ такий? є українці, яким присущий дух козацтва і свободи.... і є кацапи - холопи і холуї
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Это для тех кто по сказкам соскучился. Ато безВиз уже дали , а сказок нужно МНОГО! Скоро выборы , а президентский рейтинг сказочника ниже некуда
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Он то как раз не дибил, он хитрый прохвост. А роль дибилов он приготовил населению страны
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а что скажешь когда представит? давай ка я сохраню этот текст и тех кто лаикнули, ну просто, чтоб показать всех кому уже всё ясно.
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Томос і автокефалія це дуже добре для України.. Але дарма петя сподівається, що це дасть йому шанс на другу каденцію.. Ну два - три відсотки може й додасть, але не більше статистичної похибки.. Не треба було петі спати чотири роки і займатись виключно примноженням власних статків, та не ухилятися злісно від виконання своєї передвиборчої програми "Жити по-новому!".. На прикладі петі, повинні ми змусити політиків виконувати свої передвиборчі програми - інакше тупик і безнадія для держави..
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И самое интересное,что если бы петя думал про Украину,то и денег ему хватило бы,и славы,и людского уважения.Профукал.
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Шел бы ты со своими методичками в другое место. В руцкий мир, например. Там таким как ты верят.
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Не поставлять.. Я в цьому впевнений.. Не заслужив, і вже не заслужить.. Профукав петя своє місце в історії.. Рошен, патологічна брехня та жадібність - стали на заваді петі..
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верите или, это через год и не вспомнит многие, ну давай - кто помнит о безвизу с ЕС, ведь сегодня это воспринимаите как само собои, так и томосом будет и поставите планку ещё выше, чтоб её преодолеть - вот и успехов вам Украинцы, а мы вас поддержим.
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ну ведь так и есть, кто сегодня считает безвиз - успешно проведённой работой, да всем уже как само собой понятное, даже руспропогандоны языки глубоко спрятали - а вспомним - как орали, орали.
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НО УКРАИНСКИЙ ГАЗ В 10 РАЗ ДОРОЖЕ РОТЕРДАМ ОФШОРЫ И УКРАДЕНЫЕ МИЛЛИАРДЫ ПОРОХОМ И ГНОЙСМАНОМ ЕЩЕ ДОООЛГО ПОМНИТЬ БУДЕМ
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Який шалений спротив. Москалики скавчать.
Бо Томос таки буде.
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Когда? А в ответ тишина......
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зачем спрашиваешь, если ты выше утверждал - никогда.
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Папуасы и пигмеи перррежжживают...
Та шо ти мелеш? Більшість в Світі навіть не підозрюють про нас..
Наприклад, на Філіппінах Мене запитували :-Україна це Європа і
Я крещений...???
🤑
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ты похоже спиш в шапочке из фольги.. и днем её тоже не снимаешь..
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Пяця, оставь религию попам. Займись делом, гнида офшорная. Борьбой с коррупцией, к примеру. Или охраной стратегических резервов боеприпасов. Или хотя бы уволь и посади в тюрьму кацапского агента-коррупционера семочко которого ты назначил замглавы внешней разведки с высшим допуском секретности. А лучше отдай все уворованное государству и повесься, глядишь люди вспомнят тебя добрым словом, мразь.
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Самоубийство - грех. Пусть идет в монахи и замаливает грехи, тем более что он был дьяконом секты РПЦ.
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В его случае - не грех. К тому же, если отдать краденое государству - это будет благое дело, глядишь люди отмолят раскаявшегося грешника.
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піду у 2 племяниць спитаю - одна в австрії інша в польші
шо вони думають про якісь томаси...
страшно подумать про весь світ...

мені чогось це слово асоціюється зі словом ТОРБА
ну як у прислів'ї носиться як дурень з писаною торбою
або ще така асоціація - застав дурня молитися він лоба розб'є
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геть мальдівського злодія!
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Такое впечатление, что Порошенко, после проигранных президентских выборов, в монастырь собрался...То ленточки на дорогах успешно перерезал, а теперь в религию окунулся... Решение о предоставлении томоса украинской православной церкви находит все большую поддержку в мире, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9032 Решение о предоставлении томоса украинской православной церкви находит все большую поддержку в мире, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8994
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Может решил косить под психа повернутого на религии, что бы отмазаться от тюрьмы?
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Вместо камеры в келью, монахом???🤣🤣🤣
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Сумасшедшие не подлежат уголовному преследованию. Возможно пеця решил, что на дурке ему будет комфортнее, чем на зоне.
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Президент не устает нести запредельную "пургу"
Теперь он выдал порцию бреда о глобальном значении автокефалии
Автокефалия,это вопрос всей мировой геополитики.(с)
Планетарной, я бы сказал, межгалактической.
Гуманоиды останавливают друг друга на рынках Альдебарана и спрашивают, тревожно заглядывая в фасеточные глаза- ну как там? Решается вопрос?
Просто не понимаю, как можно нести подобную чушь.
Политик может и должен врать, не договаривать, сглаживать и преувеличивать.
Но пороть подобную ерунду, это какая то запредельная дикость.
И все трусливо кивают, никто из окружения не скажет, что ж ты несешь, прости Господи?
С таким самим собой и друзьями, врагов не надо.
Позорище.
Макс Бужанский
http://ua24ua.net/prezident-ne-ustaet-nesti-zapredelnuyu-purgu/

😇
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Чем наглее ложь...
Тем быстрее в неё поверят...
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Порошенко войдет в историю Украины и его возможно причислят посмертно к святым, но голосовать за него я не буду. Мне от его Томоса никаково. Я вижу его другие делишки, за которые придется держать ответ после выборов. Его жадность и коррумпированность привели страну к нищете.
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Чудо: президент-олигарх Порошенко занялся созданием поместной церкви
Не выполнив ни одно из своих обещаний, этот человек берется за «святое дело» - объединение церквей.
Все, к чему прикасается Порошенко, кроме личной выгоды, несет на себе печать неудачи или катастрофы.
Все, за что берется президент Порошенко, превращается в пиар-акцию или коммерческий проект.
Поэтому пусть для начала демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на «личную автокефалию» от Кремля¸ а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо.
Неожиданная борьба президента Порошенко за украинскую автокефалию легче, чем проведение реформ или борьба с собственными коррупционерами - доказано историей.
Когда надо что-то скрыть или кого-то поссорить, берутся за язык, расовый вопрос или веру - срабатывает железно.
https://goo.gl/kgEu4F

😇
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Кацапи як мавпи- кидаються лайном.
Але... Шакали виють, а караван іде.
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Красава Порох! Порошенко однозначно буде переобраний Президентом України як би не скавуліли кремлівські підлабузники йульофіли и зрадоботи!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о предоставлении томоса украинской православной церкви находит все большую поддержку в мире, - Порошенко
 
 
 
 
 
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