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Все про:клоны (12) лицензия (131) Нацсовет_ТРВ (383) ТВі (271)

 Нацсовет по телевидению создал прецедент: два телеканала с одним названием TVi

Сегодня Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал ООО "Канжут" (владельцу торговой марки ТВ1) лицензию на кабельное вещание с логотипом ТВі, чем создал прецедент, когда в Украине будет два канала с одним названием.

Такое решение принято на сегодняшнем заседании регулятора, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Детектор медиа.

Как сообщила член Нацрады Ульяна Фещук, она не видит в этом проблемы. Поскольку логотипы обеих компаний графически разные. К тому же, по ее словам, значение имеет и то, что это внеконкурсное получения лицензии, заявка была подана в Нацсовет еще в апреле 2018 года и у регулятора нет никаких оснований для отказа.

На вопрос "Детектора медиа", выдаст ли Нацсовет лицензию любой компании, которая захочет вещать в маленьком городе и зарегистрирует ТМ, подобную других телевизионных брендов, госпожа Фещук ответила: "Откровенно говоря, по закону, да. Но, конечно, для нас важно, как выглядят марки. У зрителя должна быть возможность различать эти компании".

Название канала и логотип вызвали дискуссию на заседании регулятора.

"Вещание с таким же названием ведем мы. Они - владельцы торговой марки ТВ1 и это попытка рейдерского захвата и влияния на наш телеканал", - заявил Генеральный продюсер TVi Дмитрий Носиков и пообещал обратиться в правоохранительные органы по поводу этой ситуации.

В то же время член Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что оснований отказать в выдаче лицензии регулятор нет.

Как сообщал СМИ, ООО "Канжут" по реестру принадлежит Татьяне Горбаченко, директором является Юлия Ивахненко. Обе – юристы юридической компании "Юримекс", управляющий партнер которой Юрий Крайняк– консультант народного депутата от "Народного фронта" Николая Княжицкого.

ООО "Канжут", согласно информации в реестре торговых марок, владеет правами на телеканал ТВ1, которое пытаются выдать за ТВi.

Напомним, 10 октября телеканал TVi возобновил спутниковое вещание, лицензия на который принадлежит компании "Инфо 24". Канал перезапускает Дмитрий Носиков. Каналом владеет польская компания Millstone&Co, ее бенефициар – Роберт Квятковский. По новой концепции TVi будет аполитическим каналом для женской аудитории. Новый слоган канала: "TVi: справжні історії".

Источник: https://censor.net.ua/n3095938
 
 
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Да нам хоть десять. Какой дурак сейчас эти дебильные ящики смотрит? Бабки все равно не бельмеса не понимают, что там гавкают Мураевы с Порошенками. Нацсовет по телевидению создал прецедент: два телеканала с одним названием TVi - Цензор.НЕТ 914
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как красную ленточку на коробку торта - преступление, грабеж, плагиат
а как продублировать название более-менее раскрученного канала - ничего страшного
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- Министерство не пропьёшь!
- Вы хотели сказать - "мастерство"?
- Нет.
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как красную ленточку на коробку торта - преступление, грабеж, плагиат
а как продублировать название более-менее раскрученного канала - ничего страшного
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Да нам хоть десять. Какой дурак сейчас эти дебильные ящики смотрит? Бабки все равно не бельмеса не понимают, что там гавкают Мураевы с Порошенками. Нацсовет по телевидению создал прецедент: два телеканала с одним названием TVi - Цензор.НЕТ 914
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Кронечно не смотрю. Я его раньше смотрел только когда футбол транслировали. А сейчас надо блин щетки от автомобиля снимать, а то экран заплвываю.
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Две тарелки спутникового и кабельный интернет! Тарелки нахрен тоже выброшу, суки кодируют каналы и бабки требуют.
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Наверна опиум для народа адинаковый, аднака... Нацсовет по телевидению создал прецедент: два телеканала с одним названием TVi - Цензор.НЕТ 9190
🤑
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Ну то що? Колись у Києві було дві рок-групи з однаковою назвою "Біплан". Розрізняли їх за прізвищами фронтменів - Біплан Новохацького і Біплан Шустермана. Тож нічо страшного з тими ті ві ай (хто там їх довиться?)
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Помню, мне нравился ТВі - тот, который фиолетовый.
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Они там все идиоты?
Может завтра можно зарегистрировать и себе какой-нибудь РОШЕН, только другого цвета?
Что бы "у людей была возможность их различать..."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацсовет по телевидению создал прецедент: два телеканала с одним названием TVi
 
 
 
 
 
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