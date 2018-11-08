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 "Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные, - Волкер

Попытка России организовать так называемые выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является незаконной, и любые результаты этих "голосований" не будут признаны ни Соединенными Штатами, ни Европой.

С таким заявлением выступил специальный представитель США по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выборы, которые Россия хочет организовать 11 ноября, являются незаконными. Мы призываем остановить этот процесс. И никоим образом никто в Европе, в Соединенных Штатах, в ОБСЕ и так далее, я думаю, не признает результатов этих голосований", - подчеркнул американский дипломат.

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Он также отметил, что этот процесс "очень беспокоит" официальный Вашингтон, поскольку нелегитимные голосования противоречат Минским договоренностям. "По факту, имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, и этим "республикам" нет места в конституционном порядке", - заявил Волкер.

Вместе с тем, спецпредставитель США подчеркнул, что Соединенные Штаты в целом "поддерживают идею проведения выборов, и это является частью Минских договоренностей". Однако, это должны быть "выборы легитимных представителей местной власти", и они должны проходить на территории, где гарантирована безопасность, свобода передвижений, где действует свобода выражения мнений, а кандидаты могут свободно вести кампанию.

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"Впрочем ни одно из этих условий не действует сейчас", - отметил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3095936
 
   
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Там уже выжженное поле.Все разграбили.
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В Луганской и Донецкой областях.
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До речі- багато членів "виборчих комісій" отримують українську пенсію.. А чи не пора їх хапати на КПП , або ж закривати КПП на лінії розмежування? Безальтернативне миролюбство петі щодо даунбасітов - збанкрутіло, як і сам петя напередодні виборів в Україні..
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Так и захват Крыма незаконный. Ну и что дальше?
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"Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные
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многе это понимают/знают......., но до кацапетовских мозгов(?) - не доходит..... "Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные, - Волкер - Цензор.НЕТ 8120
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Выборы состоятся,так как Пеца об этом дописделся с Вовой,им нужен вечный бардак,неясность, и неуверенность людей,а дальше Пеца видит себя в чеколяде,но будет в дерьме
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А что там у них есть законного, если они не признаны в принципе и им просто плевать на законы других?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные, - Волкер
 
 
 
 
 
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