 "Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные, - Волкер

С таким заявлением выступил специальный представитель США по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Выборы, которые Россия хочет организовать 11 ноября, являются незаконными. Мы призываем остановить этот процесс. И никоим образом никто в Европе, в Соединенных Штатах, в ОБСЕ и так далее, я думаю, не признает результатов этих голосований", - подчеркнул американский дипломат.
Он также отметил, что этот процесс "очень беспокоит" официальный Вашингтон, поскольку нелегитимные голосования противоречат Минским договоренностям. "По факту, имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, и этим "республикам" нет места в конституционном порядке", - заявил Волкер.
Вместе с тем, спецпредставитель США подчеркнул, что Соединенные Штаты в целом "поддерживают идею проведения выборов, и это является частью Минских договоренностей". Однако, это должны быть "выборы легитимных представителей местной власти", и они должны проходить на территории, где гарантирована безопасность, свобода передвижений, где действует свобода выражения мнений, а кандидаты могут свободно вести кампанию.
"Впрочем ни одно из этих условий не действует сейчас", - отметил дипломат.
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многе это понимают/знают......., но до кацапетовских мозгов(?) - не доходит.....