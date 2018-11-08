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 США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер

Новые ограничительные меры коснутся 3 физических лиц и 9 предприятий.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер заявил, что в четверг будут введены дополнительные санкции против 3 физических и 9 юридических лиц России в связи с действиями РФ в Крыму и на Донбассе.

Об этом он сообщил журналистам в ходе телефонного брифинга из Вашингтона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Сегодня США вводят финансовые санкции, которые относятся и к Крыму, и к Донбассу. Это будет объявлено Министерством финансов сегодня. Это дополнительные санкции против 3 лиц и 9 компаний, которые поддерживают попытки России интегрировать украинский Крым путем инвестирования, либо которые замешаны в серьезных нарушениях прав человека на Донбассе или в Крыму", – сказал Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

Минфин США, как ожидалось, должен был обнародовать такое решение сегодня в 10:30 по местному времени (17:30 по киевскому), однако на официальных ресурсах ведомства эта информация пока что не появилась.

Напомним, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3095934
 
   
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США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе :США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 2271США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 9140
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Подяка США.. Петя - а не пора вже скасувати вільну економічну зону "Крим"? Розумію що грошей ти не любиш, але - дуже вже тхне від цього неподобства..
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Оспади, как обычно-якась уйняшка)) А с другой стороны... мелочь, но приятно))
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Подяка США.. Петя - а не пора вже скасувати вільну економічну зону "Крим"? Розумію що грошей ти не любиш, але - дуже вже тхне від цього неподобства..
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США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе :США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 2271США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 9140
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как мне нравится период после отпусков и прям до Рождества, но понятная активность, никто не думает куда поехать в отпуск и уже обсудили, как провели отпуск и ещё не начали планировать на следующии тур отпуска. Самое время вспомнить что рассея гадит по миру, надо наказать.
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Вот потому, что Пьеро не любит денег, он даёт зарабатывать крымским партнёрам. Не хочет сам лично прикасаться к презираемому им предмету стяжательства...пачкает таким образом карму кацапов....слава! слава! слава!!!
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И почаще, почаще, почаще. И побольше, побольше, побольше.
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Санкции жесточайшие, министерство ЛНР и несколько крымских санаториев.
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В список вошли: Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий.

Кроме того, речь идет о санаториях "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ", "Управленческой компании инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", курорте "Мрия" и министерство государственной безопасности ЛНР.( США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3460)
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чем больше.тем лучше!давить изгойку 404 до полного развалу!
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Ой, ну, вот, какая разница, что там, да как там?))
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дык тема как раз об этом...о том что там и как там США вперше введуть додаткові санкції проти Росії за дії в Криму і на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 6114
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Как узнать, что вчера БПП крупно облажался?
Правильно. С утра по всем каналам - Путин.
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дополнительные санкции против 3 лиц и 9 компаний Источник: https://censor.net.ua/n3095934

Маловато будет. Мало ваты!
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так это в добавку ну типа чтоб русня щёки не надувала - во эти работает в Крыму и ничего, процветает, ну вот, уже процветание аукнется.
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В связи с выборами в Конгресс могу сказать твёрдо: усиление санкций США в отношении Рассеи следовало ожидать только в двух случаях - в случае победы республиканцев или в случае победы демократов 😀
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По китайському це буде "ху ня",на украі'нській мові те саме, тільки ще добавляється "й"
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Все, кто тут радуются... вы что, психи? Это не санкции, это - бутафория. Обман!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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