 "Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице УЗ в Фейсбуке.
"На электронный адрес и в Facebook мы получили более 400 вариантов названия для экспресса. Благодарим всех, кто откликнулся и проявил инициативу. Сейчас менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставляем на публичное голосование ", - рассказали в компании.
Участникам голосования предлагается выбрать из следующих названий:
UZ Air;
Kyiv Boryspil Express;
UZ Express;
Січ
Sky Express;
Чумак;
Аэрошатл;
Лыбидь.
Принять участие в голосовании можно здесь.
Напомним, первый скоростной поезд в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать с 1 декабря.
Ну чем не вариант
😁
Тим більше, що УЗ - державне підприємство ?
Можуть бути варіанти іншими мовами, але основна назва - лише державною.
Остальное взято с потолка как по мне...
Чтобы удачный перелет был.
ну может быть...
Так она и поплывёт... (с)
Гросялуп
Рошенекспрес
и стюардесса по имени Омелян...
Аэродрезина в список не вошла, а я бы проголосовала.☺
🤑
Водку пить не будете? Голыми танцевать при Луне не будете?
що означає - Петрик другий термін
Какая фиг разница, как поезд называется. Дайте ему номер и маршрут по типу : "81/82 Киев-Ужгород", да и всё.
"Пархатый Експресс"
"Горбатый Експресс"
"КацЕкспресс"
"МойшаМобиле"
"СараФан-Експресс"