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Все про:поезд (681) транспорт (1245) Укрзализныця (1480)

 "Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь"

Укрзализныця открыла голосование, чтобы выбрать название для скоростного поезда, который будет курсировать между Центральным вокзалом Киева и международным аэропортом "Борисполь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице УЗ в Фейсбуке.

"На электронный адрес и в Facebook мы получили более 400 вариантов названия для экспресса. Благодарим всех, кто откликнулся и проявил инициативу. Сейчас менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставляем на публичное голосование ", - рассказали в компании.

Участникам голосования предлагается выбрать из следующих названий:

UZ Air;
Kyiv Boryspil Express;
UZ Express;
Січ
Sky Express;
Чумак;
Аэрошатл;
Лыбидь.

Принять участие в голосовании можно здесь.

Напомним, первый скоростной поезд в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать с 1 декабря. 

Источник: https://censor.net.ua/n3095933
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
У менеджмента "Укрзализныци", других дел нет?
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В Україні можна реєструвати назви не державною мовою ?
Тим більше, що УЗ - державне підприємство ?

Можуть бути варіанти іншими мовами, але основна назва - лише державною.
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Ой дивись..., а як так і назвуть, будеш лікті собі кусати, що ідею дав ))
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Лыбидь - более менее в тему исходя из легенд кто основал Киев....

Остальное взято с потолка как по мне...
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Не подходит, это не прикольно, и не смешно. "Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь" - Цензор.НЕТ 2691
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"Ни пуха, ни пера".
Чтобы удачный перелет был.
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Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт... (с)
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Шалена бджілка - что в переводе означает "здохни маленький кацап" (с)
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Зелёная бешеная бакланами обвешанная!!!
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То вокруг Киева такое ездит. Ее еще аборигены разрисовывают время от времени.
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Пропоную - "Воздушный Чоколяд". Бо у нас уся краъна у чоколяді "Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь" - Цензор.НЕТ 2620
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Ну а хто ж вам на расії винен що ви засранці...
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Занимают народ всякими забавками, шоб народ "при деле" был, проявлял инициативу, абы о тарифах на газ не думал)
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Будет весело, если этот Аэрошатл или Sky express, застрянет зимой, где-то между Киевом и Борисполем.
Аэродрезина в список не вошла, а я бы проголосовала.☺
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Если на Роисе не застревает с их морозами и рукожопостью, то у нас точно не застрянет.
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Та назовіть вже "Рошен" чи "Шалена Бжілка"...
🤑
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Шалена бджілка )) та ви шанувальник Рибнікова ))
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"Эх, прокачу!"
Водку пить не будете? Голыми танцевать при Луне не будете?
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"Лыбидь"- а UZ Air - это просто Узбекистанские Авиалинии!
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Участникам голосования предлагается выбрать из следующих названий ...:

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"На запад", "Прощай коррупция", "вибач ненько","гастарбайтер экспресс".
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Один из вариантов - "ПДТ-поїзд",
що означає - Петрик другий термін
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Вы лучше дополнительные поезда в западном направлении назначьте - на декабрь билетов уже на некоторые даты минимум, а на некоторые - вообще нет.
Какая фиг разница, как поезд называется. Дайте ему номер и маршрут по типу : "81/82 Киев-Ужгород", да и всё.
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"Обрезанный Експресс"
"Пархатый Експресс"
"Горбатый Експресс"
"КацЕкспресс"
"МойшаМобиле"
"СараФан-Експресс"
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Для начала надо было попросит придумать нормальный вариант названия.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь"
 
 
 
 
 
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