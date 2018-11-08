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 Украинец Чумак стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике

Украинский спортсмен Дмитрий Чумак стал серебряным призером чемпионат мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В весовой категории до 102 кг украинский тяжеловес, бронзовый призер ЧМ-2015, Дмитрий Чумак считался одним из фаворитов. В первом упражнении - рывке Чумак зафиксировал вес 176 кг и занял третье место.

В толчке украинец поднял 217 кг и взял "серебро". Чумак мог в последней попытке взять 221 кг и претендовать на титул, но вес не покорился.

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В сумме Дмитрий Чумак набрал 393 кг и завоевал большую серебряную медаль. Чемпионом мира стал иранец Али Хашеми - сумма 396 кг.

Источник: https://censor.net.ua/n3095932
 
   
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добре козаче! ой, добре!
приймай поздоровлення...
молодець!
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Навіть уявити не можу - як над головою можна тримати вагу вдвічі більшу власної ваги.. Вітаю..
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Жаль....3 кг "не хатило", НО серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике - не плохой результат..........
Поздравления и успехов в дальнейшем!
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Спалился админ . Убрал мой комментарий про поражение кротов. Наверно переселенец с лугандона. Українець Чумак став срібним призером чемпіонату світу з важкої атлетики - Цензор.НЕТ 9117
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинец Чумак стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике
 
 
 
 
 
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