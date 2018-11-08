Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась.

Как передает Цензор.НЕТ, свои извинения она написала в Фейсбуке.
"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - написала девушка.
Также она добавила, что стала жертвой циничной провокации против Варченко и его супруги и допустила, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований.
"Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи", - заявила Бурейко.
Студентка добавила, что дальнейших комментариев не будет.
Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.
Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".
Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.
Но нужно разбираться... - там вроде СБУ подключилось....., хотя....
ты сказал раз- я поверил-
ты повторил рассказ -я засомневался-
ты сказал все это в третий раз-- я тебе НЕ ВЕРЮ!!!!!
Кто приезжал к твоим родителям, отправил тебе куриные лапки и узнал их адреса? Почему написано, как под диктовку, тебе угрожают? - Украинцы с недоверием отнеслись к посту студентки Бурейко о том, что она отозвала свое заявление по угрозам высокого чиновника МВД Украины Варченко.
Студентки не пишут такими формулировками в ФСБуке)
Бува
А теперь не мешало бы девочке ответить за " образу честі та гідності" поліціянта.
Якщо ми цівілізоване суспільство, за "базар" нужно отвєчать
Та самая обиженная дэвушка, требующая справедливости и вопиющая о своей порядочности, никогда не думала, что уже сам факт ее присутствия в этой самой "социальной сети знакомств
на одну ночькомпрометирует ее больше, чем все остальное?
Кстати, есть достоверная информация о наличии у дэвушки нескольких аккаунтов в разных сетях и там весьма и весьма пикантные подробности. Увы... О девичьей чести и порядочности там ни слова. Как-то так.
...
ищущей прынца на белом коне, за которую она себя пытается выдать.
що то буде в березні....
Хай журналісти розслідують, чи вештався Варченко по тіндеру, з ким він там контактував та скільки разів.
Александр Пушкин 7b40c3f0
посмотришь на человека, так и прёт законностью!!!
Может и будет. Но пока тенденция такая, что после каждой смены руководства только х2ёвее становится.
Правильно зробила, а то б заробила від людей "з чесними іменами" маслину в студентську голівку.
а так - эх
Те кто сомневается , напишите подобное сами и увидите отличия.
Кто бы сомневался? Она еще и компенсацию должна выплатить, так как сама домогалась честного семьянина, сотрудника МВД, в связях порочащих его не замеченного!