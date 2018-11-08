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Все про:скандал (4228) Варченко Александр (1)

 Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась

Киевская студентка Наталья Бурейко, обвинившая заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах, удалила со своей страницы записи, связанные со скандалом.

Как передает Цензор.НЕТ, свои извинения она написала в Фейсбуке.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - написала девушка.

Также она добавила, что стала жертвой циничной провокации против Варченко и его супруги и допустила, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

"Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи", - заявила Бурейко.

Студентка добавила, что дальнейших комментариев не будет.

Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО

Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.
Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".

Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095928
 
   
 Топ комментарии
 
Сам текст - под диктовку Не хватает только "протокол допроса подписал, с моих слов записано верно" Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 2298

Студентки не пишут такими формулировками в ФСБуке)
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Лихо мусора сработали)))Дальше больше.
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Треба провести повне розслідування і проінформувати суспільство про його результати.. Може дівчина видалила та вибачилась із-за тиску та погроз високосадовця з поліції? Не чисто все це.. Дуже тхне..
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Лихо мусора сработали)))Дальше больше.
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запугали....
Но нужно разбираться... - там вроде СБУ подключилось....., хотя....
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китайцы говорят-
ты сказал раз- я поверил- Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 6522
ты повторил рассказ -я засомневался- Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 8333
ты сказал все это в третий раз-- я тебе НЕ ВЕРЮ!!!!!
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Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 771Ray‏ @Ray_net_ua 13 мин.13 минут назад
Кто приезжал к твоим родителям, отправил тебе куриные лапки и узнал их адреса? Почему написано, как под диктовку, тебе угрожают? - Украинцы с недоверием отнеслись к посту студентки Бурейко о том, что она отозвала свое заявление по угрозам высокого чиновника МВД Украины Варченко.

Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 6111
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китайці подобаються ...моли Бога що їм до нас через парашу їхати ...
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Сам текст - под диктовку Не хватает только "протокол допроса подписал, с моих слов записано верно" Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 2298

Студентки не пишут такими формулировками в ФСБуке)
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Тсс,это тайна следствия.В школе мылыции ,таким тонкостям поддтасовки не придают значения Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 5294.Тут "честь" мундира на кону Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 5294
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О последних выборах президента США слышали?
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Эта девочка возомнила себя харасментованную (уже Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 4075 ) холливудскую Марлен Дитрих

Бува
А теперь не мешало бы девочке ответить за " образу честі та гідності" поліціянта.
Якщо ми цівілізоване суспільство, за "базар" нужно отвєчать
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а как же куриные ножки в коробочке? неужто, тоже привезли из РФ?
Та самая обиженная дэвушка, требующая справедливости и вопиющая о своей порядочности, никогда не думала, что уже сам факт ее присутствия в этой самой "социальной сети знакомств на одну ночь компрометирует ее больше, чем все остальное?
Кстати, есть достоверная информация о наличии у дэвушки нескольких аккаунтов в разных сетях и там весьма и весьма пикантные подробности. Увы... О девичьей чести и порядочности там ни слова. Как-то так.
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Я реально не знаю,что произошло на самом деле,и кто кому слал окорочка,но почему-то не удивляюсь,что уже почти ежедневно наша власть в том или ином лице опускается ниже канализации и обязательно мордой в говно.Да,это хорошо.Второй срок им не светит.
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...Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 1773Грязный секс-скандал в полиции. Правоохранители проверяют обвинения в адрес руководстваЗаместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергея Князева с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.Об этом "Украинской правде" сообщил 8 ноября представитель Национальной полиции Ярослав Тракало. В четверг сама Бурейко сообщила, что ночью ее разыскивали неизвестные в общежитии, приезжали к ее родителям, чем перепугали родню до полусмерти. Девушка с помощью пользователей соцсетей составила заявление и подала его в полицию. Сама же она вынужден прятаться из страха за свою безопасность, особенно, узнав, что ее якобы преследователь возглавлял ГУБОП при Януковиче. Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко . Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.Напомним, накануне девушка опубликовала в соцсети пост с просьбой о помощи. Она сообщила, что некто, зарегистрированный в соцсети под именем Варченко домогался ее, в том числе путем угроз, обещая, что иначе девушка "закончит как Гандзюк". В подтверждение своих слов она опубликовала скандальную переписку в соцсети. https://antikor.com.ua/articles/268582-grjaznyj_seks-skandal_v_politsii._pravoohraniteli_proverjajut_obvinenija_v_adres_rukovodstva
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Если почитать ту переписку дэвушки, то больше похоже на слова похотливой сучки, но никак не целомудренной барышни ищущей прынца на белом коне, за которую она себя пытается выдать.
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Нет, абсолютно ничего. Сучка оказалась еще и без мозгов, растрезвонила о своей зависимости от сетей, засветила свои дурные наклонности, стремление к непостоянным связям, неумении строить реальные (а не виртуальные) отношения.
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С самого начала было понятно что это очередная провокация кремлевской банды. Уже то, что человек прямо скажем не бедный "домогался" смазливую блудничку не путем спонсорской материальной поддержки а как последний нищий ревнивец алкаш путем угроз, говорит о том что это была очередная, действительно тонко спланированная психологически диверсия против законно избранной власти Украины. Уверен что девочку могли действительно круто запугать от имени кого угодно.
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це ж до виборів ще 5 місяців...
що то буде в березні....
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А мы еще удивляемся Кадырову. У нас такой кадыров - каждый хмырь в погонох или если им платит.
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мабуть, тепер були не просто погрози на її адресу, а менти прийшли особисто до неї та родичів дуже популярно та наглядно пояснити, що Варченко та його дружино-сожителька дуже, наполягаю, дуже порядні люди.

Хай журналісти розслідують, чи вештався Варченко по тіндеру, з ким він там контактував та скільки разів.
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Треба провести повне розслідування і проінформувати суспільство про його результати.. Може дівчина видалила та вибачилась із-за тиску та погроз високосадовця з поліції? Не чисто все це.. Дуже тхне..
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так сейчас это легко проверить, на каждом углу веб-камеры понатыканы. Пусть сообщит были ли у них личные встречи. Если да, то пусть координаты мест называет.
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Ну, так что, Александр Сергеевич?
Александр Пушкин 7b40c3f0
Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 9539

посмотришь на человека, так и прёт законностью!!!
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Вы физиономист профессор Ламброзо? Тогда нечего болтать ерундой..... Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 4656
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Вопрос не ко мне. Вопрос к Александру Сергеевичу, если вы внимательно читаете и не дебил. Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 4434
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Тут и физиономистом не надо быть.Вся наша полиция-это собирательный образ деевой.Они там все на одно лицо и с одними нравами.
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а вы хотите, чтобы к вам по вызову о грабеже приезжали архангелы Михаил и Гавриил с крыльями из перьями Студентка Бурейко, яка звинувачувала співробітника МВС Варченка в домаганнях, видалила записи в соцмережах і вибачилася - Цензор.НЕТ 1382
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Я хочу ,чтобы на мои налоги полиция служила мне.А теперь перед выборами их будут задаривать,как беркутят.То ли еще будет.
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Оба они и вся эта эпопея лишь вызывают чувство брезгливости...
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...после выборов будет очередная смена руководства...

Может и будет. Но пока тенденция такая, что после каждой смены руководства только х2ёвее становится.
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насмотришбся ты тут хохлосрача, а потом выходишь в Ольгине и видишь - красова то кака ! Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 2586
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Любовь к родине и фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе (с)
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Оно и с погонами от бандюка ничем не отличается.
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Спочатку оббріхувала, а потім вибачилася🤔 Треба розкручувати це до кінця, бо багато брехунів.
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Сразу чувствуется свобода слова в Украине.
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А то что эта девица сама познакомились с 41 летним в интернете, где у него была запись ищу молодую студентку для встречи, помогу материально, это вас не смущает? Тут скорее захотела прославиться, сама организовала, а теперь будет парится, вот увидите
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Она знакомились наверно для обмена мыслей, про влияние прозаиков 20 века на молодёжь и обмена поэзией пушкина
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А ничего,что она просто девица и может знакомится с кем угодно и для чего угодно,а он ментовский начальник и должен быть морально устойчив)))Ну и женат,хоть и формально.Поедьте по саунам любого города в пятницу и вы там увидите много ,таких"уважаемых" как это в компании продажных девиц.Думаю в Украине это ни для кого не секрет.
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Так пусть так и заявит, что шлюшка искала папика, но попала на лохотрона... Обидно стало, хоть прославиться решила
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Она никому ,ничего не должна,в отличие от ментовского начальника.
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Да никто её не кошмарил. Она вела переписку с другим фото и искала приключений на свою...
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Если это провокация,то провокаторы так быстро не сдались бы.Шли бы до конца.И ОТКУДА СТУДЕНТКЕ ЗНАТЬ ПРО варченко?
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Деньги на счет упали-пора извиниться. Судя по ее фотке там принципами и не пахнет. Как и социальной ответственностью.
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А что ты скажешь по фото про жинку 3 тысячелиття,чи про прокурора,чи про пашинского,чи про петю?Чем там пахнет?
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Там пахнет тленом,как и от путиноидов. И к чему эти примеры в данном случае?
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И кого она хотела обмануть? Она не осознает,какое производит впечатление,когда красится по утрам у зеркала? Ведь даже какая-нибудь порнозвезда без грима вряд ли похожа на шлюху.
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Вопрос о её стервозности не стоит. Стерва она 100%. Вопрос стоит о том "Кто у вас там в полиции работает и так далее."??? Источник: https://censor.net.ua/n3095729
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ДеФачка искала приключений и - она их нашла. Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 3182
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Вот теперь надо серёзно разследовать, если был нажим хоть и словестный с использованием властных структур - в тюрму советника и точка, вот тут надо серёзно разследовать, очень серёзно.
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удалила со своей страницы записиИсточник: https://censor.net.ua/n3095928
Правильно зробила, а то б заробила від людей "з чесними іменами" маслину в студентську голівку.
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ну у ней в голове хоть чтото было бы
а так - эх Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домагателсьтвах, удалила записи в соцсетях и извинилась - Цензор.НЕТ 3175
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ведь всегда есть след в интернете, если захочет разкроет на раз-два, днк никто не отменял, особенно если использовали в других целях, обычный е маил или банковские переводы итд.
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И пусть судьба не справедлива! Но жизнь игра, играй красиво! Не стоит слёзы лить напрасно, пошло всё на хрен - жизнь прекрасна!🤑
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Хм... мне почему-то всегда казалось, что слово «ослаблять» - это глагол! Так ведь нет!... это оказывается - любовница ОСЛА!😉
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Так, всі вільні. А вас,Лео, попрошу залишитися. До вас є декілька запитань...😃
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Если это фейковый аккаунт не ей созданный, как она его удалила? Вся ментовская работа шита белыми нитками. Разучились они делать "марафет".
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Они всегда так топорно работают.Зачем напрягаться,если "закон" это они.Теперь уже просто кланы мусорские,где должности передаются по наследству.
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Вышеотписавшиеся долбодятлы даже представить себе не могут что девица писала сама и не под нажимом. Откуда такая уверенность? Любому, мало-мальски адекватному и вменяемому ответ очевиден- такое могут постить только полные кретины, либо изазапоребриковские тролли.
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Только мусора могли вкинуть ,такой тупой вброс,который попахивает протокольной мусорской шнягой.Сначала девочка обвинила высокого мусора в таком и вдруг так быстро сьехала.Мусорам испокон веков не верили,ну а с такой топорщиной и подавно))))
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извиняйся, не извиняйся, всё равно теперь все знают, что есть еще одна гнида, домогатель и маньяк.
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Так а что там с гражданской женой мусора, тоже мусором ? И сынок гражданский подростает, вряд ли на зароботки в Польшу поедет.
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Текст юридически грамотный, стилистически протокольный, без эмоций и чувств.
Те кто сомневается , напишите подобное сами и увидите отличия.
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По тексту ясно. Теперь по сути, некоторые моменты. Если такие события происходили на самом деле, то на каких основаниях девушка мало того, что заявляет, что это была провокация, но и утверждает, что "Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми(с), которых она в глаза не видела, но располагает информацией о таких тонкостях,как "гражданская супруга"..))
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Поки що вся ця історія - суцільне лайно.
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Пригрозили девочке, прошантажировали. Даже текст наверняка сами написали. Не верю.
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Отвратительная история. Грязная. Уже и руку кремля сюда подвязали... Все это было бы смешно, когда бы не было так страшно.(почти с)
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Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась.
Кто бы сомневался? Она еще и компенсацию должна выплатить, так как сама домогалась честного семьянина, сотрудника МВД, в связях порочащих его не замеченного!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтудентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась
 
 
 
 
 
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