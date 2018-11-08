 В Киевском военном лицее открыли памятную доску выпускнику Дмитрию Арнауту, погибшему на Донбассе в 2014 году. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

8 ноября 2018 в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти старшему прапорщику Арнауту Дмитрию Ильичу, выпускнику 5 учебной роты.

Дмитрий Ильич закончил лицей в 1993 году, после чего проходил военную службу в городе Одесса, а с 1998 года - в Луганском пограничном отряде.

С 2014 года Арнаут Д.И., инспектор пограничной службы - техник 2-го отделения инспекторов отдела пограничной службы "Красная Таловка", принимал участие в АТО по защите суверенитета нашего государства.

25 августа 2014 во время боя с диверсионно-разведывательной группой, которая пересекла границу из России на участке "Красная Таловка" Луганской области, старший прапорщик Арнаут Д.И. героически погиб.

8 сентября 2014 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, Арнаут Дмитрий Ильич был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

На мероприятии памяти Арнаута Д.И. присутствовали начальник Киевского военного лицея генерал-майор Гордийчук И.В., жена Дмитрия Ольга и его друзья.

По традиции в честь светлой памяти погибших в ходе операции Объединенных сил выпускников лицея сегодня было высажено дерево в честь Арнаута Дмитрия Ильича.

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