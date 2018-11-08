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 Суд частично удовлетворил иск к ГПУ и Минюсту об их бездействии при люстрационной проверке главы ГБР Трубы

8-го ноября Окружным административным судом города Киева было завершено рассмотрение дела №826 / 14960/18 по иску Юрия Македона к Генеральной прокуратуре Украины и Министерству юстиции Украины о признании противоправной бездеятельности ответчиков в непроведении должным образом проверки распространение требований Закона Украины "Об очистке власти" на директора государственного бюро расследований Романа Трубу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе суда.

В сообщении отмечается: "По результатам рассмотрения указанного дела, судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправной бездеятельности Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, по распространению ч. 3 статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти" на Романа Трубу, а также в необращения в Министерство юстиции Украины о включении Романа Трубы в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, нардеп от БПП Александр Грановский опубликовал информацию о том, что во время Революции Достоинства глава ГБР Роман Труба объявлял о подозрении общественному активисту Андрею Шевциву, а потом каким-то образом прошел люстрационную проверку.

Источник: https://censor.net.ua/n3095917
 
 
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Надеюсь Baks13? Что после выборов им всем будет ТРУБА.
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Труба крематория...
"Премировали" и "кремировали"...Всего одна буква, а какие разныя ощущения!!!
😁
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а когда накажут Луценка за то что он не выгнал сына Грицака который приследовал майданавцев а когда они пожаловались то гпу написала что его заставляли
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Ааааа вот какая многоходовочка!
Трубу выпрут, а на его место "освободившегося" клоуна луцика!
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