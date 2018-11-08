 Суд частично удовлетворил иск к ГПУ и Минюсту об их бездействии при люстрационной проверке главы ГБР Трубы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе суда.

В сообщении отмечается: "По результатам рассмотрения указанного дела, судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправной бездеятельности Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, по распространению ч. 3 статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти" на Романа Трубу, а также в необращения в Министерство юстиции Украины о включении Романа Трубы в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, нардеп от БПП Александр Грановский опубликовал информацию о том, что во время Революции Достоинства глава ГБР Роман Труба объявлял о подозрении общественному активисту Андрею Шевциву, а потом каким-то образом прошел люстрационную проверку.