 Польша подписала с США контракт на поставку сжиженного газа. Срок действия – 24 года

Польская PGNiG (государственная нефтегазовая компания) подписала 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International LLP на поставку с 2019 года из США сжиженного газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В торжественной церемонии в Варшаве по поводу подписания соглашения приняли участие президент Польши Анджей Дуда и министр энергетики США Рик Перри.
Дуда заявил, что Польша хочет тесно сотрудничать со США в сфере безопасности, а подписание сегодняшнего соглашения является одним из важных шагов в этом направлении.
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Со своей стороны Перри подчеркнул, что подписание данного соглашения между польским и американским партнерами является "прекрасным сигналом" того, что будущее Европы можно развивать, заботясь о диверсификации источников энергоснабжения и об энергетической безопасности континента.
Глава правления PGNiG Петр Возняк отметил, что его компания в последнее время подписывает различные соглашения о поставках газа с американскими компаниями. Однако их общей чертой является то, что американский газ обходится на 20-30% дешевле российского.
Возняк отметил, что в ближайшее время будет подписано еще два соглашения с американскими компаниями о поставках сжиженного газа.
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Напомним, 17 октября PGNiG подписала контракты с американскими компаниями Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG, каждый из которых предусматривает поставки 1,35 млрд кубометров газа (1 млн тонн LNG) на протяжении 20 лет.
Які платили бувшим українським президентам, канцлеру Німеччини Шрьодеру.... і якщо Німеччина так активно відстоює і будує Північн.. потік - 2 для отримання дорожчого (ніж зі США) ординського газу..., то відкати мабуть .... не лише для Шрьодера?
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что бы за бред несешь? Ты это сам только что придумал? Или так у тебя в кацапской методичке написано?
для приемки сжиженного природного газа (СПГ) у Польши есть СПГ-терминал им Л. Качинского в г Свиноуйсьце, который был запущен в работу еще в 2015 г.
В 2016 г СПГ-терминал в северной части Польши был использован на 22 % мощности.
По словам П. Наимского, это не предел, мощность загрузки терминала может достигать и 60%.
Буквально на днях в Польше ждут 1ю партию американского СПГ от Cheniere Energy.
https://neftegaz.ru/news/view/161499-Polsha-uverena-chto-skoro-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-blagodarya-postavkam-amerikanskogo-SPG-i-stroitelstvu-Baltiyskoy-truby
молодцы
було б такої русафобії у ЕС, газпром свій газ тихо продавав, а так треба геморой будувати обхідні газопроводи а коли побудують то і не буле такої необхідності в газі бо діє альтернативна енергетика.
Так и наши "гении Нафтогаза" покупают российский газ якобы у Словакии на 50% дороже.
Нет худа без добра. Начнут новые технологии применять,что-то производить, а сейчас только население грабят и полезные ископаемые за рубеж продают - Ренат Леонидович давеча жаловался, что не хватает вагонов для перевозки железной руды...
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После 2022 г, когда долгосрочный контракт между Польшей и Газпромом будет завершен, Польша начнет импорт европейского газа.
Новый контракт с Газпромом на поставки трубопроводного газа заключен не будет.
https://neftegaz.ru/news/view/161499-Polsha-uverena-chto-skoro-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-blagodarya-postavkam-amerikanskogo-SPG-i-stroitelstvu-Baltiyskoy-truby
И срапли они на кацапов с ихним вонючим газом. Вот это действительно правильно делают .
Європа подивиться на це і теж перейде на амерський газ.
Волкер анонсировал новые санкции против России
США уже сегодня официально объявят о новых антироссийских санкциях. … санкции против трех физических и девяти юридических лиц, которые «связаны с бизнесом в Крыму или причастны к оккупации Крыма, которая привела к его включению в состав России». Ранее Волкер предупреждал, что Вашингтон в виде поддержки Украины будет наказывать РФ санкциями «каждые один-два месяца».
Это за Крым … за отравление Скрипалей санкции впереди …
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https://www.utkonos.ru/search?query=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&search_id=140285729
Половина Польши на газгольдерах...значить еже экономия не нужно сжижать...привезут уже готовый...