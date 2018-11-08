EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  2062  88
Все про:Газ (8961) контракт (316) Польша (4578) США (14376)

 Польша подписала с США контракт на поставку сжиженного газа. Срок действия – 24 года

Таким образом Варшава хочет укрепить энергетическую независимость от Москвы. Американский газ на 20-30% дешевле российского.

Польская PGNiG (государственная нефтегазовая компания) подписала 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International LLP на поставку с 2019 года из США сжиженного газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В торжественной церемонии в Варшаве по поводу подписания соглашения приняли участие президент Польши Анджей Дуда и министр энергетики США Рик Перри.

Дуда заявил, что Польша хочет тесно сотрудничать со США в сфере безопасности, а подписание сегодняшнего соглашения является одним из важных шагов в этом направлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2022 году контракт с Газпромом "к счастью" истекает. Американские условия выгоднее на 20%, - Польша о поставках газа

Со своей стороны Перри подчеркнул, что подписание данного соглашения между польским и американским партнерами является "прекрасным сигналом" того, что будущее Европы можно развивать, заботясь о диверсификации источников энергоснабжения и об энергетической безопасности континента.

Глава правления PGNiG Петр Возняк отметил, что его компания в последнее время подписывает различные соглашения о поставках газа с американскими компаниями. Однако их общей чертой является то, что американский газ обходится на 20-30% дешевле российского.

Возняк отметил, что в ближайшее время будет подписано еще два соглашения с американскими компаниями о поставках сжиженного газа.

Также на Цензор.НЕТ: "Северный поток-2" представляет опасность для Украины и Словакии, - Дуда

Напомним, 17 октября PGNiG подписала контракты с американскими компаниями Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG, каждый из которых предусматривает поставки 1,35 млрд кубометров газа (1 млн тонн LNG) на протяжении 20 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3095910
 
   
 Топ комментарии
 
поляки прекрасно знают, чем обычно заканчивается дружба германии и россии
 показать весь комментарий
 
Меркель будет обеспокоенна Польша подписала с США контракт на поставку сжиженного газа. Срок действия – 24 года - Цензор.НЕТ 6976
 показать весь комментарий
 
Буду краток - Польша поводила кацапам пенисом по губам )
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как это? " Американский газ на 20-30% дешевле российского."
 показать весь комментарий
 
всё просто: в расейском газе 80% это дворцы путина и яхты миллеров-роттенбергов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если отбросить пропаганду, то согласитесь, что звучит странно, нужны подробности соглашения.
 показать весь комментарий
 
 
Если покупать, то дешевле в США чем в России.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так почему Германии такого не предложили, когда встречались лидеры стран или кому ещё? в чем фишка договора именно с Польшей?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Полагаете, Германия тупо отказалась от предложения?
 показать весь комментарий
 
 
Полагаю что там мощное газпромовское лобби, ну и немцам проще иметь дело со страной третьего мира, чем с мировым лидером, надо учитывать еще ментальность. Хотя я давно писал, что цена на американский газ как минимум не хуже российской, боты смеялись но цены амергаза не знали.
 показать весь комментарий
 
 
Фишка в том что Польша платила за газ политическую цену - выше чем Германия!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так, а если все-таки отбросить политику, какой газ просто дешевле покупать потребителю или на рынке такого газа нет?
 показать весь комментарий
 
Но ваше Хуiло еб@ное политику в формировании цен на газ как раз и не отбрасывает Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 3324
 показать весь комментарий
 
Если отбросить пропоганду- то кацапы сразу же сказали что "поляки врут что газ США дешевле на 20-30 %, им амеры просто деньги заплатили что бы они соврали" Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 2303 Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 2303
 показать весь комментарий
 
Кацапи й сланцевий газ США називали фікцією...
 показать весь комментарий
 
 
В російському газі ще й відкати !
Які платили бувшим українським президентам, канцлеру Німеччини Шрьодеру.... і якщо Німеччина так активно відстоює і будує Північн.. потік - 2 для отримання дорожчого (ніж зі США) ординського газу..., то відкати мабуть .... не лише для Шрьодера?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Они закупают его в порту США. Дальнейшую транспортировку оплачивает уже Польша. С одной стороны цена на газ действительно дешевле, а с другой-на чьи плечи лягут транспортные расходы? Польша может заняться перепродажей в ту же Азию, там цена на газ доходила до 300-350$ за тысячу кубов.
 показать весь комментарий
 
Они закупают его в порту США. Дальнейшую транспортировку оплачивает уже Польша

-------------------
что бы за бред несешь? Ты это сам только что придумал? Или так у тебя в кацапской методичке написано?

для приемки сжиженного природного газа (СПГ) у Польши есть СПГ-терминал им Л. Качинского в г Свиноуйсьце, который был запущен в работу еще в 2015 г.
В 2016 г СПГ-терминал в северной части Польши был использован на 22 % мощности.
По словам П. Наимского, это не предел, мощность загрузки терминала может достигать и 60%.
Буквально на днях в Польше ждут 1ю партию американского СПГ от Cheniere Energy.

https://neftegaz.ru/news/view/161499-Polsha-uverena-chto-skoro-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-blagodarya-postavkam-amerikanskogo-SPG-i-stroitelstvu-Baltiyskoy-truby
 показать весь комментарий
 
 
Буде - якщо німці її запитають чому вона згодна на дорожчий ординський газ, а не на дешевший зі США...
 показать весь комментарий
 
Вашей бешеной бензоколонке внапользу, да, казламордые ??? Бггг
 показать весь комментарий
 
 
С приходом дуды они сделали ставку на штаты
 показать весь комментарий
 
 
Осиковий кілок в могилу і вялічія грязьпрома, і пп-2.. Може петі та коболєву - теж над цим замислитись треба? Польські термінали - майже поряд..
 показать весь комментарий
 
 
поляки прекрасно знают, чем обычно заканчивается дружба германии и россии
 показать весь комментарий
 
 
Украине тоже надо брать пример с поляков и покупать у Америки.
 показать весь комментарий
 
 
а как же роттердам? еще не весь берег Днепра застроили, нужно еще немножко нам потерпеть, стройматериалы дорогие да и жены капризные, майбахи скоростные да и бензин подорожал, войдите в положение министра топлива и энергетики, не будте извергами.
 показать весь комментарий
 
 
Буду краток - Польша поводила кацапам пенисом по губам )
 показать весь комментарий
 
 
не ліз би хутін у Крим може і не
було б такої русафобії у ЕС, газпром свій газ тихо продавав, а так треба геморой будувати обхідні газопроводи а коли побудують то і не буле такої необхідності в газі бо діє альтернативна енергетика.
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнился анекдот из 90-х: "Лох! Я за углом такой же галстук в 2 раза дороже купил!"
Так и наши "гении Нафтогаза" покупают российский газ якобы у Словакии на 50% дороже.
 показать весь комментарий
 
 
Еще как популярны! Вначале откаты, а затем директора (чиновники) стали свои фирмы открывать (на жен , тещ, свёкров, внучатых племянников и.т.д.)
 показать весь комментарий
 
Для Украины ничего хорошего нет, чем больше купит ЕС СПГ тем меньше останется транзита по украинской ГТС.
 показать весь комментарий
 
транзиту газу і так не буде після 2019 завдяки вашим Шрьодерам, а з Польші в майбутньому може і Україна буде газ закупати, а може і не буде тому що видобуток зюільшується а споживання падає. Якзо тиск у гтс низький то тільки збитки тому що треба укр газ для підтримання тиску у транзитній трубі.
 показать весь комментарий
 
 
Для Украины ничего хорошего нет, чем больше купит ЕС СПГ тем меньше останется транзита по украинской ГТС.

Нет худа без добра. Начнут новые технологии применять,что-то производить, а сейчас только население грабят и полезные ископаемые за рубеж продают - Ренат Леонидович давеча жаловался, что не хватает вагонов для перевозки железной руды...
 показать весь комментарий
 
 
польша получала газ в большой мере через беларусь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Польша потребляет 17 млрд куб.газа в год, треть газа добывает сама, значит около 11 млрд. куб газа закупает. Что ей дает 1,35 млрд куб газа из США??? Без российского газа ей всё равно не обойтись.
 показать весь комментарий
 
речь о сжиженном газе. Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 5306для баллонов,зажигалок и автомобилей.а не о природном.
 показать весь комментарий
 
 
А про это в методичках не сказано. Главное, чтобы их родной Газпром бабки в общак приносил.
 показать весь комментарий
 
 
сжиженный газ это и есть природный ... при давлении и охлаждении переходящий в жидкость
 показать весь комментарий
 
природный-в основном метан.а сжиженый пропан-бутан.у них разная температура сжижения,разная теплотворность.
 показать весь комментарий
 
 
Какие 1,35млрд.? Читай внимательно. Это уже третья контора,с которой у Польши контракт. И с каждой примерно такие объемы.
 показать весь комментарий
 
бац- вот это у тебя бомбануло
--------------

После 2022 г, когда долгосрочный контракт между Польшей и Газпромом будет завершен, Польша начнет импорт европейского газа.
Новый контракт с Газпромом на поставки трубопроводного газа заключен не будет.

https://neftegaz.ru/news/view/161499-Polsha-uverena-chto-skoro-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-blagodarya-postavkam-amerikanskogo-SPG-i-stroitelstvu-Baltiyskoy-truby
 показать весь комментарий
 
 
Не для Украины, а для тех кто наживался на ГТС, поплачем по фирташам?
 показать весь комментарий
 
 
Пока наше ворье с нас три шкуры дерет, поляки действительно дело делают.
И срапли они на кацапов с ихним вонючим газом. Вот это действительно правильно делают .
 показать весь комментарий
 
 
почем в польше газ для населения не подскажешь,"правдоруб"?
 показать весь комментарий
 
 
в зависимости от работоспособности.как во всем мире.чаще работаешь-чаще получаешь Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 2285
 показать весь комментарий
 
Раніше здихаєш і пенсію не получаєш.
 показать весь комментарий
 
Аж полегчало. Оказывается,надо работать чаще и никакие повышения тарифов на газ не страшны. Пойду,мать-пенсионерку порадую.
 показать весь комментарий
 
А пам'ятаєте як років п'ять тому хуйло погрожувало світові "нєкім енєргєтічєскім оружієм".. А тепер деруть "енєргєтічєскую свєрхдєржаву" і в хвіст, і в гриву - всі кому не лінь.. Кацапня - це і є вялічіє, про котре мріяло хуйло?
 показать весь комментарий
 
 
Вот так всегда и было. Рядом одно--а через забор совсем другое. Феномен корейский налицо. У одних ордена от погонов до колен, а у других таких же Самсунг, танкера 100-тысячники и весь мир на Киа и Хюнде катается. А кто это рядом с Польшей граничит? А кто это такой смелый, у кого это предки в волков превращались и наоборот к утру? И причём здесь газ из Америки? И причём тут куча портов на Чёрном море?
 показать весь комментарий
 
 
Парашным пердакам в связи с очередным кидком газпрёма предлагается новое изделие:

 показать весь комментарий
 
 
Огласіть риночну европейську ціну на газ. Щоб ми знали, на скільки нас наї...бали.
 показать весь комментарий
 
 
А тепер, давайте таку ж таблицю тільки з цифрами, скільки можна купити кубів газу за середню з.п., по даним столицях країн.
 показать весь комментарий
 
Дурной пример заразителен.(С)
Європа подивиться на це і теж перейде на амерський газ.
 показать весь комментарий
 
 
этим хорошие новости для сРашки не заканчиваются …
Волкер анонсировал новые санкции против России
США уже сегодня официально объявят о новых антироссийских санкциях. … санкции против трех физических и девяти юридических лиц, которые «связаны с бизнесом в Крыму или причастны к оккупации Крыма, которая привела к его включению в состав России». Ранее Волкер предупреждал, что Вашингтон в виде поддержки Украины будет наказывать РФ санкциями «каждые один-два месяца».
Это за Крым … за отравление Скрипалей санкции впереди …
 показать весь комментарий
 
 
24 года! Фигасе,запоребриком бомбанет нипадецки)
 показать весь комментарий
 
 
Коляка парашенському газмясу в сраку!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Жаль цену не указали,но если грубо считать по сегодняшним раскладам,то мордор будет терять по 4-5 лярдов евриков в год и так на протяжении 24 лет) Жду истерик на геббельс-тв.польские яблоки в опасности Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 8879
 показать весь комментарий
 
 
http://news.bigmir.net/world/1798024-Rossiya-zapretila-vvoz-fryktov-iz-Belarysi-i-Serbii так это и есть польские)
 показать весь комментарий
 
Фраза "американский газ обходится на 20-30% дешевле российского" сильно бьет по скрепам.
 показать весь комментарий
 
 
В нас вже Каськів термінал для прийму суден зкрапленим газом вже побудував.
 показать весь комментарий
 
Поляки - молодцы!, имея общую границу с Мордером, делают так , как им нужно и пох им та сРаша, в отличие от Германии с бабой меркель и иже с ней (Австрия, Италия).
 показать весь комментарий
 
 
Ну все...пуклер нервно чешет репу "Всьо пропало!" Польща підписала з США контракт на поставку скрапленого газу. Термін дії - 24 роки - Цензор.НЕТ 7642
 показать весь комментарий
 
Кацапы в недоумении. Ведь им с телевизоров клялись,что у рашки самый дешевый газ.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по ольгиновскому вою-удар по их раше сильный. А то и пригожинскую фабрику прикроют и придётся лузерам пойти работать.
 показать весь комментарий
 
 
По вою можно судить только о временном пропагандистском эффекте. Реально же оценить ситуацию без подробного расклада особо не получается, по крайней мере, странно как-то получается.
 показать весь комментарий
 
молодцы, это не только залупа на воротник газпрому, но и пинок меркельше
 показать весь комментарий
 
Козломордые тролли исходят слюнями возбуждая себя сказками о "дорогом" сжиженном газе... На самом деле транспортировка сжиженного газа дороже только на коротких растояниях - а на растояниях более 3000 км. транспортировка сжиженного газа получается даже дешевлей чем трубой... так как каждую 1000 км. транспортировка газа по трубопроводу сжирает до 20% самого газа (в зависимости от турбин)... а что касается сжиженного то вся стоимость заключается в компрессии газа до жидкого состояния а потом в его декомпрессии (сам же корабль строи копейки)...
 показать весь комментарий
 
Скорее всего американский газ часть соглашения на строительство в Польше американской военной базы "Форт Трамп" . Поляки если в цене на газ слегка проиграют то значительно выиграют от развития инфраструктуры и дальнейших инвестиций США . Долгоиграющий проект если учесть агрессивность рашки и гарантию того что срасейцы не рыпнуться на Польшу , а значит на страны Балтии тоже .
 показать весь комментарий
 
Это хорошо....
Половина Польши на газгольдерах...значить еже экономия не нужно сжижать...привезут уже готовый...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша подписала с США контракт на поставку сжиженного газа. Срок действия – 24 года
 
 
 
 
 
 вверх