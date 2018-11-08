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Все про:допрос (1110) Ставицкий (185)

 Ставицкий просит допросить его в суде, который рассматривал дело Януковича

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2012-2014 годов) Эдуард Ставицкий обратился в прямом эфире к адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича и правоохранительным органам Украины с просьба допросить его в суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Деловая столица".

"Имеющиеся у меня данные могут повлиять на процесс, который идет сейчас в Оболонском суде города Киева", - заявил Ставицкий в прямом эфире и обратился к правоохранительным органам.

"Я заявил адвокатам, подписал заявление, направляю в компетентные органы Украины, а именно - Генеральную прокуратуру, в судебные инстанции, а также защите Виктора Януковича, с тем, чтобы меня привлекли в качестве свидетеля по делу Януковича в Оболонском суде и имеющиеся у меня факты дают мне все основания указать на то, что это могут быть существенные свидетельские показания, которые могут существенно повлиять на весь процесс", - заявил он.

Напомним, в мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд. Ставицкий на данный момент скрывается от украинского правосудия в Израиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3095908
 
 
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Так огласи в прямом эфире! Поздно! Судебное следствие завершено! На что надеется Янукович? По моему мнению на победу Тимошенко которая закроет следствие! Видно Витя и Юля всё уже порешали!
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І яким боком до цього нікчемного шапіто з "потужною" судовою реформою та кумом-прокурором югком юля?
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Объясняю для альтернативно мыслящих. Идет затягивание процесса! Для чего затягивать процесс? Янукович ведь сидеть не будет потому что он в России там и останется. Объяснение одно что процесс затягивают лишь для того что-бы затянуть его до выборов. А кто у нас из притендентов которые реально могут выиграть выборы? Тимошенко и Порошенко! Вот и затягивают процесс лишь для того что-бы Тимошенко его развалила!
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Пусть приезжает. И янык пусть приезжает
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а к этому ставицкому что нет вопросов у следствя???? он что не в розыске? да его за один только взрыв в васелькове где 5 погибших (бензин бвдяжил) нужно колесовать почему не конфискованы заправки брсм в фонд посрадавших?
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