 Ставицкий просит допросить его в суде, который рассматривал дело Януковича

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Деловая столица".

"Имеющиеся у меня данные могут повлиять на процесс, который идет сейчас в Оболонском суде города Киева", - заявил Ставицкий в прямом эфире и обратился к правоохранительным органам.

"Я заявил адвокатам, подписал заявление, направляю в компетентные органы Украины, а именно - Генеральную прокуратуру, в судебные инстанции, а также защите Виктора Януковича, с тем, чтобы меня привлекли в качестве свидетеля по делу Януковича в Оболонском суде и имеющиеся у меня факты дают мне все основания указать на то, что это могут быть существенные свидетельские показания, которые могут существенно повлиять на весь процесс", - заявил он.

Напомним, в мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд. Ставицкий на данный момент скрывается от украинского правосудия в Израиле.