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Все про:скандал (4228) социальные сети (454) Варченко Александр (1)

 По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту угроз убийством киевской студентке Наталье Бурейко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Внесено в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 1 ст 129 (угроза убийством)", - сказала она.

Расследование поручено проводить Управлению Службы безопасности в Киеве и Киевской области.

Столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО

Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.
Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".

Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095907
 
   
 Топ комментарии
 
Ну теперь держись Наташка.Будешь ахентом хремля,которая посмела тень сомнения кинуть на "честнейший"семейный мусорской подряд)))
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А чим на сьогодні "реформовані" аваковим поліціянти відрізняються в кращий бік від нереформованої міліції часів овоча?
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А форма? А машины?! Ууу зрадофил! По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5050
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По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 3462

посмотришь на человека, так и прёт законностью!!!
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Ну теперь держись Наташка.Будешь ахентом хремля,которая посмела тень сомнения кинуть на "честнейший"семейный мусорской подряд)))
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А чим на сьогодні "реформовані" аваковим поліціянти відрізняються в кращий бік від нереформованої міліції часів овоча?
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А девочку из Львова уволили со школы за фотки Гитлера, хоть она тоже говорила, что аккаунт хакнули. У нас верят чете честных правоохранителей, а не училкам
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уволили из школи???? а мальчика не распинали???
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напевно вас таки дійсно в гуглі забанили, як ви і стверджували вище.
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Мадам, а как бы вы сами ответили на вопрос "а кому ви навмисно пропустили"? Итак ваш вариант
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"дєвачьку 40 лет" из ВО "Свобода" звільнили за пост про гітлера.... її типу взламали але доступ до архіву надати відмовилась..... чи то гадюка жабу чи то жаба гадюку.....
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По роже видно, угрожал. Зачем бы эта Бурейко обратилась в полицию. И кому нужна эта "провокация".
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По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8667Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Высокопоставленный чиновник МВД Украины Варченко угрозами заставлял студентку заняться с ним сексом.
Хвастался связями с главами МВД(Аваковым) и СБУ(Грицаком) Студентка подала заявление в прокуратуру Киева.
А жена этого урода назначена и.о. директора Госбюро расследований.

По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1255

По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5035

По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 142

По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 9503
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Так он жены больше всех боится! Она его кастрирует, кота ноябрьского. За фактом погроз вбивством київській студентці Бурейко відкрито кримінальне провадження. Розслідуватиме СБУ, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 9422
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Да...МуЗчина явно не фотогеничен.Видела его на экране,такая душечка,искренняя улыбка,глазки светятся и голос приятный,и так честно уверяет,что знать не знает,кто она та студентка,которую он якобы домогался...Почти поверила.Но,студентка пропала,а дядька чересчур довольный,как для непричастного.Надеюсь девчонка жива,здорова...
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А помните, как все думали, что новая полиция - это навсегда и старые мусора не вернутся?

А оно вот как вышло.
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Перевірка білінгів все покаже. А якщо не покаже, то це був саме Варченко і його Ко.
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А погрози вбивством від кого були ?
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Щось мені підказує, що в струнких шеренгах присутніх тут шановних експертів перебувають особи, які зможуть надати суттєву допомогу слідству по цій справі..😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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