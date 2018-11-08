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 Один украинский воин ранен, наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского, - пресс-центр ОС

Сегодня, 8 ноября, российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая огневая активность противника зафиксирована на Луганском направлении. Здесь, у Крымского, оккупационные войска, кроме вышеперечисленного оружия, применили и минометы калибра 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили ранения в бою на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, враг применял 120- и 82-мм минометы, зенитки и БМП, - штаб ОС

Кроме того, обстрелы захватчиков фиксировались в районах населенных пунктов Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Широкино.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

Также смотрите: Российские террористы обстреляли из минометов сельхозпредприятие в Новолуганском, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3095905
 
 
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Нехай Господь оберігає українське військо.
Одужання пораненим хлопцям.
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спасибо, что живые!
тримайтеся, синочки, тихої вам ночки
одужуйте найскоріше поранені соколи ясні
горіть у пеклі москалі - (давно не писали цих побажань) - і душами тлійте!!!
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"... наёмники рф ..." звучит как-то не корректно...
После клипа Слепакова нужно их называть "путинские шпилевые пидорасы и их подсвинки".
И сразу понятно о ком речь...
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Воїну України скорішого одужання, а расіянським окупантам по домовині!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен, наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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