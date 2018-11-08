 СБУ блокировала канал поставки военных средств поражения из района проведения ООС на Луганщине. Изъято 5 тонн оружия и боеприпасов. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Сотрудники спецслужбы установили, что группа лиц обустроила схрон с оружием на месте бывшей дислокации одного из военных подразделений неподалеку Северодонецка.
По информации СБУ злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины с целью дальнейшей продажи.
В ходе санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения. Всего правоохранители изъяли сто семьдесят гранатометных выстрелов, почти двести пятьдесят гранат различных модификаций, сто пятьдесят взрывателей, сто сорок пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатка, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.
Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества).
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных противоправной деятельности. В 2018 году в Луганской области по материалам СБУ завершено досудебное расследование в отношении тридцати правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия и средств поражения. Восемь из них уже получили судебные приговоры".
Чи наша Служба Бізнесменів України відволікає увагу від подій під Радою?
ВОВЛЕКАТЬ, вовлечь; церк. вовлещи кого или что во что, куда; втягивать, втаскивать, вводить силою, принуждать ко входу;
| * обольщать, соблазнять к какому делу, заманивать, запутывать, заставить принять участие. -ся, послаблением, потачкою к себе самому дать вовлечь себя; завлекаться, увлекаться во что;
| быть вовлечену силою, людьми или обстоятельствами. Вовлекание ср., ·длит. вовлечение ср., ·окончат. действие по гл. Вовлекательный, соблазнительный, легко во(у)влекаюший. Вовлекатель муж. -льница жен. вовлекший или вовлекающий кого во что, обольститель, соблазнитель, вадитель.
В оригинале: "На Луганщині співробітники СБУ залучені до Операції об'єднаних сил спільно з Нацполіцією у межах протидії незаконному обігу зброї..." В украинской лексике употребление слова "залучені" вполне приемлемо.