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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22426) зарплата (1790) Парубий (1772) прогулы (93)

 Депутаты из-за прогулов недополучили зарплаты почти на 16 млн гривен, - Парубий

Единственный способ заставить их ходить на пленарные заседания – удерживать часть зарплаты в связи с отсутствием, говорит председатель ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в этом году депутаты-прогульщики лишились зарплаты почти на 16 миллионов гривен. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парубий отметил, что прилагает все усилия для нормальной работы Рады и для того, чтобы все нардепы посещали заседания. Но добавил, что народных избранников нельзя заставить ходить на пленарные заседания.

По его словам, есть только один механизм воздействия – невыплата депутатам части зарплаты в связи с отсутствием.

Председатель ВР уточнил, что в связи с прогулами нардепов с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 826 585 гривен.

Зарплата депутата Верховной Рады составляет 17 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, сумма, которую депутаты не получили из-за прогулов, равняется общему фонду заработной платы всех народных избранников за 2 месяца.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в октябре 10 народных депутатов не посетили ни одного заседания Верховной Рады. Не прогуляли ни одного заседания, в свою очередь, 37% нардепов.

По данным Комитета избирателей Украины, 10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты страны, игнорируют голосование в Верховной Раде.

Источник: https://censor.net.ua/n3095894
 
 
 Топ комментарии
 
Прикиньте сколько они воруют, если для них 16 млн,недополученные из-за прогулов- не деньги.
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Есть куда как более эффективный способ "бороться" После какого то числа прогулов просто отбирать корочку
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Получается что "народные избранники" вне закона, если они не исполняют Закон о труде. Простого работника за прогулы уже давно бы уволили. Своим поведением испартачили название "народный".
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Ото наказали! Да каждый второй из них такую сумму ежемесячно на откатах и прочих незаконных доходах имеет!
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у кожного з них є бізнес, наверстають.
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ну може на Гаврилюка це і подіє...... Доречі, як він пережив санкції від скрєпанутих?
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Прикиньте сколько они воруют, если для них 16 млн,недополученные из-за прогулов- не деньги.
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Какое гамно этот Парубок, не зря ребята на Майдане говорили: Что это не рыба и не мясо! Но так и должно быть в круговерти гумна в природе. Нормального не назначат.
А когда у нас самостоятельный и нормальный был спикер парламента?
Как по мне, то наверно один Плющ. Тот хоть юморист был и мог чито-то интересное сказать. А ОСТАЛЬНЫЕ ХОЛУИ И БЕЗДАРИ ПРОДАЖНЫЕ, КОТОРЫЕ ДОВЕЛИ ПАРЛАМЕНТ ДО МИНУСА РЕЙТИНГОВ.Ю
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Есть куда как более эффективный способ "бороться" После какого то числа прогулов просто отбирать корочку
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КЗ про працю має бути одним для всіх: - Прогул - і ти "знову....пересічний"
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Кабмин выделил 10 миллионов на гуманитарную помощь Индонезии
И еще денег осталось.
Представляете, сколько сэкономит казна, если, положим, красивая люстра в сессионном зале вдруг сорвется?! Вот это, я понимаю, была бы люстрация.
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адЛуша, розкажи як 125 вударасів, получають компенсаціїза найм житла, маючи вілли в кончи?
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Получается что "народные избранники" вне закона, если они не исполняют Закон о труде. Простого работника за прогулы уже давно бы уволили. Своим поведением испартачили название "народный".
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мона в раде завести пару тройку стендов: наши передовики
- передовики прогульщества;
- передовики кнопкодавства;
- передовики заднеприводного радикализма;
.....
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)) ну так мона добавить:
- передовики гендерства;
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Кто этому верит , тот дурак. Да эти крахоборы его бы за 100 гривен с гомном сьели.
Свой карман для них святое!!!!
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Де закон - позбавлення депутатського мандату за регулярні прогули в роботі сесії??? Депутати через прогули недоотримали зарплати майже на 16 млн гривень, - Парубій - Цензор.НЕТ 9508 Депутати через прогули недоотримали зарплати майже на 16 млн гривень, - Парубій - Цензор.НЕТ 7264
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Они это бабло отбили на компенсациях за жильё
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Парубий - беги. Ведь тебя сделают козлом отпущения. Спасайся недотепа.
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Аж слезу от умиления хочу пустить.Радость то какая!.Экономисты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты из-за прогулов недополучили зарплаты почти на 16 млн гривен, - Парубий
 
 
 
 
 
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