 Депутаты из-за прогулов недополучили зарплаты почти на 16 млн гривен, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в этом году депутаты-прогульщики лишились зарплаты почти на 16 миллионов гривен. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Парубий отметил, что прилагает все усилия для нормальной работы Рады и для того, чтобы все нардепы посещали заседания. Но добавил, что народных избранников нельзя заставить ходить на пленарные заседания.
По его словам, есть только один механизм воздействия – невыплата депутатам части зарплаты в связи с отсутствием.
Председатель ВР уточнил, что в связи с прогулами нардепов с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 826 585 гривен.
Зарплата депутата Верховной Рады составляет 17 тысяч гривен в месяц.
Таким образом, сумма, которую депутаты не получили из-за прогулов, равняется общему фонду заработной платы всех народных избранников за 2 месяца.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в октябре 10 народных депутатов не посетили ни одного заседания Верховной Рады. Не прогуляли ни одного заседания, в свою очередь, 37% нардепов.
По данным Комитета избирателей Украины, 10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты страны, игнорируют голосование в Верховной Раде.
А когда у нас самостоятельный и нормальный был спикер парламента?
Как по мне, то наверно один Плющ. Тот хоть юморист был и мог чито-то интересное сказать. А ОСТАЛЬНЫЕ ХОЛУИ И БЕЗДАРИ ПРОДАЖНЫЕ, КОТОРЫЕ ДОВЕЛИ ПАРЛАМЕНТ ДО МИНУСА РЕЙТИНГОВ.Ю
И еще денег осталось.
Представляете, сколько сэкономит казна, если, положим, красивая люстра в сессионном зале вдруг сорвется?! Вот это, я понимаю, была бы люстрация.
- передовики прогульщества;
- передовики кнопкодавства;
- передовики заднеприводного радикализма;
.....
- передовики гендерства;
Свой карман для них святое!!!!