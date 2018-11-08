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 В работе НАБУ и САП находится 730 уголовных производств. В октябре в суд передано 7 дел, - пресс-служба агентства

По состоянию на конец октября в работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины находится 730 уголовных производств. 276 человек детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняют в совершении правонарушений в рамках 166 дел, которые были направлены в судебные инстанции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "В течение октября в суд направлено семь дел, в частности:

- "янтарное дело" по обвинению в получении неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине;

- дело завода "Краян" по фактам завладения средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК" Краян ";

- дело по обвинению судьи Голосеевского районного суда г.. Киева и лица-посредника в получении неправомерной выгоды.

По состоянию на конец октября 143 человека подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

В октябре детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении гражданину, который пытался оказать 15 тыс. долл. США неправомерной выгоды прокурору Генеральной прокуратуры Украины.

Также статус подозреваемых получили прокурор ГПУ, который требовал неправомерную выгоду, бывший руководитель Государственной экологической инспекции Украины в декларировании недостоверной информации, и 10 (в том числе два действующих и один бывший должностные АО "Ощадбанк") в завладении 20 млн долл. США государственного банка".

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Источник: https://censor.net.ua/n3095892
 
 
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А как кричали:зарплату давай,от нее будет зависеть,будут ли взятки брать.А теперь и взятки берут,и дела прикрывают и КПД не просто ноль,а даже в минусах.
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если каждый месяц передавать в суд по 7 дел, то 730 дел передадут через 108 месяцев, т.е. 9 лет...
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Після закриття справи Оніщенка та "сірожа квартирооптиміст нівчом невинуватий" до НАБУ питань вже немає)
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А судова інстанція плювати хотіла на НАБУ і САП і вироків - нуль,а по триста тисяч гривень зарплати отримують кожний місяць.
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Та эти все мелочные дела уже надоели, которые ведутся для отвода глаз. Да и ещё большой вопрос в каком состоянии их передают в суд. Если доказательной базы не достаточно, а законы нарушены и процессы. То это все статистика для пиара. Качества от них не стоит ждать. Тем более, что дело той же Гонтаревой никто так и не закончил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ работе НАБУ и САП находится 730 уголовных производств. В октябре в суд передано 7 дел, - пресс-служба агентства
 
 
 
 
 
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