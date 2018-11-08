 Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход в час пик из-за поломки эскалатора

Как переджает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке коммунального предприятия "Киевский метрополитен"

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора", - говорится в сообщении.

При этом станция работает на выход, два эскалатора работают в одном направлении.

"Специалисты выясняют причины остановки оборудования… Об открытии станции будет поставлено в известность дополнительно. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Позже в метрополитене отметили: "Станция "Вокзальная" работает в обычном режиме! Просим соблюдать Правила пользования эскалаторами. Не вступаться за ограничительную линию, придерживать полы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду!

Это простые вещи, напрямую влияют на работу станций и комфорт поездки!"

Станция метро "Вокзальная" входила в состав первой очереди столичной подземки и была открыта в 1960 году. В последние годы является одной из двух наиболее загруженных станций киевского метро: пассажиропоток превышает 60 тыс пассажиров в сутки.

Также читайте: Сегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА