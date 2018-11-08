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Все про:Киев (16748) Метрополитен (563)

 Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход в час пик из-за поломки эскалатора

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" на Святошино-Броварской ("красной", М1) линии, расположенная возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы, закрывалась на в четверг вечером на вход из-за поломки эскалатора.

Как переджает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора", - говорится в сообщении.

При этом станция работает на выход, два эскалатора работают в одном направлении.

"Специалисты выясняют причины остановки оборудования… Об открытии станции будет поставлено в известность дополнительно. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Позже в метрополитене отметили: "Станция "Вокзальная" работает в обычном режиме! Просим соблюдать Правила пользования эскалаторами. Не вступаться за ограничительную линию, придерживать полы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду!
Это простые вещи, напрямую влияют на работу станций и комфорт поездки!"

Станция метро "Вокзальная" входила в состав первой очереди столичной подземки и была открыта в 1960 году. В последние годы является одной из двух наиболее загруженных станций киевского метро: пассажиропоток превышает 60 тыс пассажиров в сутки.

Также читайте: Сегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3095888
 
 
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Бо 8 мало. Терпилы терпят, значит можно поднимать до 10
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Сегодня футбол.
Фанаты цска вернулись в Украину? Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід у годину пік через несправність ескалатора - Цензор.НЕТ 6892
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Улучшили инфраструктуру! Если поднять проезд до 15 грн - эскалатор станет ломаться в 2 раза реже! Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід у годину пік через несправність ескалатора - Цензор.НЕТ 7494
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И это всего через два года после капремонта!
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Фигня.. главное на станции "Осокорки" мурал за три ляма намалевать..
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Чого б це? Їх ж ремонтують щороку останні декілька десятиліть
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтанция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход в час пик из-за поломки эскалатора
 
 
 
 
 
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