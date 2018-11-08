 Словакия выдаст Украине бывшего руководителя закарпатского "Правого сектора", - словацкие СМИ

Словакия готовит к экстрадиции бывшего лидера закарпатского "Правого сектора" Владимира Гласнера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Korźar.
Министр юстиции Словакии Габор Гал 6 ноября подписал представление на экстрадицию Гласнера.
Представитель прокуратуры города Кошице сообщил, что Гласнер вместе с сообщниками в 2014-2015 годах создал преступную группировку, которая совершала тяжкие преступления на территории Украины.
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Владимир Гласнер – бывший член Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор", был начальником штаба первой (закарпатского) запасного батальона ДУК.
В Украине мужчину подозревают в террористических действиях, бандитизме, угрозах убийством и избиении.
Гласнер является уроженцем Севастополя. Он проживал в словацком городе Кошице, и там его в конце июня арестовала словацкая полиция по запросу Украины. Впоследствии суд Кошице изменил предварительный арест подозреваемого на арест, предшествующий экстрадиции. Ордер на его арест выдал украинский суд.
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На человека сфальсифицировали дело, сюда его экстрадируют по его личному заявлению.
Потерпевшими по его делу проходят медведчук, недолюстрированный прокурор кайло, и бывший нач таможенного поста Тиса - мажор, которому янык на день рождения должность подарил.
Учитывая известный брэнд, франшизу (т.е. право использования лэйбы) на него купил небезызвестный Виктор Иванович и ещё некоторые товарищи (по районам), который таким образом легализовал на время свою частную армию.
Правоохранители их долгое время не трогали - частично от общей слабости, порождённой развалом государственных институтов после революции, частично из-за общественного уважения к брэнду (Виктор Иванович таки не ошибся и настроения народа уловил чутко). Там чуть тронешь, сразу такое начиналось.
А люди делали то, для чего частная армия и предназначалась - участвовали в местных разборках, в тому числе и в бизнес-целях. Блокировали органы власти, где чиновники были не Виктора Ивановича на должностях, ну и т.п. Апофеозом стали известные события в Мукачево, которые показывали даже в Евроньюс, после чего лопнуло терпение у уже пришедшего в себя после нокаута 2014 г. Киева. Сюда прислали генерал-губернатора, полиция, наконец, начала делать свою работу, всем серьёзным людям области объяснили, что частные армии должны делать то, что и при Кучме-Януковиче-Ющенко - просто охранять физически своих боссов, без кипиша, тем более без кипиша в телевизоре. Виктора Ивановича немножко зажали на всех уровнях, впрочем больше показушно, потому что он нигде не прячется и хорошо себя чувствует.
Короче, время смуты в области прошло и +/- спокойная обстановка сейчас, которую пытаются раскачать (пока весьма неудачно) только россия и Венгрия. люди на политику забили от слова "вообще" и заняты своими экономическими вопросами.
А экстрадированного надо судить. Впрочем, думаю, заинтересованные лица, в том числе власть и его бывшие хозяева, уже договорились о его судьбе. Позитивный или печальный будет результат, скоро увидим. Аминь.