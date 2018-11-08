 Словакия выдаст Украине бывшего руководителя закарпатского "Правого сектора", - словацкие СМИ

Словакия готовит к экстрадиции бывшего лидера закарпатского "Правого сектора" Владимира Гласнера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Korźar.

Министр юстиции Словакии Габор Гал 6 ноября подписал представление на экстрадицию Гласнера.

Представитель прокуратуры города Кошице сообщил, что Гласнер вместе с сообщниками в 2014-2015 годах создал преступную группировку, которая совершала тяжкие преступления на территории Украины.

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Владимир Гласнер – бывший член Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор", был начальником штаба первой (закарпатского) запасного батальона ДУК.

В Украине мужчину подозревают в террористических действиях, бандитизме, угрозах убийством и избиении.

Гласнер является уроженцем Севастополя. Он проживал в словацком городе Кошице, и там его в конце июня арестовала словацкая полиция по запросу Украины. Впоследствии суд Кошице изменил предварительный арест подозреваемого на арест, предшествующий экстрадиции. Ордер на его арест выдал украинский суд.

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