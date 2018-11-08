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 Происшествия, За рубежом
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 Словакия выдаст Украине бывшего руководителя закарпатского "Правого сектора", - словацкие СМИ

В Украине Владимира Гласнера подозревают в терроризме, бандитизме, угрозе убийством и избиении.

Словакия готовит к экстрадиции бывшего лидера закарпатского "Правого сектора" Владимира Гласнера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Korźar.

Министр юстиции Словакии Габор Гал 6 ноября подписал представление на экстрадицию Гласнера.

Представитель прокуратуры города Кошице сообщил, что Гласнер вместе с сообщниками в 2014-2015 годах создал преступную группировку, которая совершала тяжкие преступления на территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный суд Польши отменил экстрадицию в Россию украинца, строившего фортификационные сооружения на Донбассе

Владимир Гласнер – бывший член Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор", был начальником штаба первой (закарпатского) запасного батальона ДУК.

В Украине мужчину подозревают в террористических действиях, бандитизме, угрозах убийством и избиении.

Гласнер является уроженцем Севастополя. Он проживал в словацком городе Кошице, и там его в конце июня арестовала словацкая полиция по запросу Украины. Впоследствии суд Кошице изменил предварительный арест подозреваемого на арест, предшествующий экстрадиции. Ордер на его арест выдал украинский суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095885
 
 
 Топ комментарии
 
"Если вас поставить раком,\И зажать соски в тиски,\И с разбегу дать по ср.ке - сами снимутся носки!"
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Теперь есть новый, потужнореформированный ПС, который сидит тихо и не жужжит, а этих, которые Украину защищали нужно всех вот это вот, а то мало ли, что. Ещё коррупционеров стрелять начнут, столько народу в зРаде поляжет.
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Не треба гнати на весь Правий сектор, ці хлопці на війні з перших днів добровільно курва !і завжди там де жарко, і гинуть вони за нашу Україну,і коли їх ховають ніхто сцуко не запитує чомусь а за чий рахунок вони утримаються ?
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Если капнуть правый сектор,то и не такое вылезет.
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"Если вас поставить раком,\И зажать соски в тиски,\И с разбегу дать по ср.ке - сами снимутся носки!"
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а сколько таких организаций в украине ,страшно подумать ,за чей счет они живут?
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Теперь есть новый, потужнореформированный ПС, который сидит тихо и не жужжит, а этих, которые Украину защищали нужно всех вот это вот, а то мало ли, что. Ещё коррупционеров стрелять начнут, столько народу в зРаде поляжет.
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Выдумщики! Думают, что люди уже забыли ? Какие преступления он совершал?
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Вооруженные бизнес-разборки на Закарпатье, насколько я помню, и сопротивление полиции.
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то у нього був конфлікт з депутаном Лайно?
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Не удивлен. В моем городе Правый сектор возглавляют бандиты из 90-х. Говорят немцы очень боялись штафбатов, в большинстве состоящих из уголовников. На Майдане и на передовой Правый сектор сыграл ключевую роль, но без дела эти группировки начинают грабить своих, тем более, что там не спрашивают о судимостях.
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Не треба гнати на весь Правий сектор, ці хлопці на війні з перших днів добровільно курва !і завжди там де жарко, і гинуть вони за нашу Україну,і коли їх ховають ніхто сцуко не запитує чомусь а за чий рахунок вони утримаються ?
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А тут его погладят по головке и отпустят.
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Читаю и удивляюсь как мало надо некоторым особям для внушения фейков.
На человека сфальсифицировали дело, сюда его экстрадируют по его личному заявлению.
Потерпевшими по его делу проходят медведчук, недолюстрированный прокурор кайло, и бывший нач таможенного поста Тиса - мажор, которому янык на день рождения должность подарил.
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Прочитал, и не вижу ни слова правды. Или ты что то другое увидел?
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Тот "Правый Сектор", который Ярош, Майдан, фронт - к Закарпатью отношения имел, мягко говоря, очень мало, практически не имел.
Учитывая известный брэнд, франшизу (т.е. право использования лэйбы) на него купил небезызвестный Виктор Иванович и ещё некоторые товарищи (по районам), который таким образом легализовал на время свою частную армию.
Правоохранители их долгое время не трогали - частично от общей слабости, порождённой развалом государственных институтов после революции, частично из-за общественного уважения к брэнду (Виктор Иванович таки не ошибся и настроения народа уловил чутко). Там чуть тронешь, сразу такое начиналось.
А люди делали то, для чего частная армия и предназначалась - участвовали в местных разборках, в тому числе и в бизнес-целях. Блокировали органы власти, где чиновники были не Виктора Ивановича на должностях, ну и т.п. Апофеозом стали известные события в Мукачево, которые показывали даже в Евроньюс, после чего лопнуло терпение у уже пришедшего в себя после нокаута 2014 г. Киева. Сюда прислали генерал-губернатора, полиция, наконец, начала делать свою работу, всем серьёзным людям области объяснили, что частные армии должны делать то, что и при Кучме-Януковиче-Ющенко - просто охранять физически своих боссов, без кипиша, тем более без кипиша в телевизоре. Виктора Ивановича немножко зажали на всех уровнях, впрочем больше показушно, потому что он нигде не прячется и хорошо себя чувствует.
Короче, время смуты в области прошло и +/- спокойная обстановка сейчас, которую пытаются раскачать (пока весьма неудачно) только россия и Венгрия. люди на политику забили от слова "вообще" и заняты своими экономическими вопросами.
А экстрадированного надо судить. Впрочем, думаю, заинтересованные лица, в том числе власть и его бывшие хозяева, уже договорились о его судьбе. Позитивный или печальный будет результат, скоро увидим. Аминь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСловакия выдаст Украине бывшего руководителя закарпатского "Правого сектора", - словацкие СМИ
 
 
 
 
 
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