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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Египет (658) туризм (1080)

 200 украинцев застряли в Египте: они вторые сутки не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха

Отдыхающих заселили в отель-"клоповник", но обещают уже сегодня отправить на Родину.

Около 200 украинских туристов – клиентов компании-туроператора Join Up – вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Туроператор обещает, что всех туристов 8 ноября отправят в Украину.

Один из отдыхающих, Александр, рассказал, что их рейс должен был вылететь 7 ноября в 19:10, но представители перевозчика, компании Yanair, заявили, что на самолете "произошла драка", поэтому он не полетит.

"Нас заселили в плохой отель-"клоповник", а сегодня (8 ноября, – ред.) сказали, что мы вылетим в Украину", – рассказал Александр.

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По его словам, туристов привезли в аэропорт, но опять не отправили в Украину. "Хотели заселить снова в "клоповник", но люди поднялись и сказали, что не поедут туда. Нам сначала угрожали полицией, как представители перевозчика Yanair, так и представители туроператора Join Up, а затем пообещали нормальный отель. Сейчас мы едем туда", – отметил Александр.

В компании Join Up подтвердили, что туристы не вылетели из Египта. "Туристам было предоставлено размещение в отеле, конечно, за счет компании. Часть туристов уже сегодня отправляется (в Украину, – ред.) рейсом в 19:00, а вторая часть отправится также сегодня в 21:40.

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В пресс-службе отметили, что не получали жалоб от туристов по отелю.

Источник: https://censor.net.ua/n3095882
 
 
 Топ комментарии
 
заберіть зубожілих додому ! )))))
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Любы мої - ЗУБАЖІННЯ !!!! Самольотів не хватає .
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Любы мої - ЗУБАЖІННЯ !!!! Самольотів не хватає .
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Из-за чего драка произошла?
За нижнюю полку? 200 украинцев застряли в Египте: они вторые сутки не могут вылететь из Шарм-аль-Шейха - Цензор.НЕТ 3025
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Эээхххх...Была бы ГиперррЛупа...
А где, кстати, оно,юное дарованийо???
🤑
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Не понимаю мазохистов которые, не смотря на постоянные проблемы, ежегодно продолжают ездить к арабам в страну пирамид..
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Про які проблеми мова? Проблеми не з арабами, а з туроператором та авіаперевізником...
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Проблемы конкретно у ДжоинАпа, у них 1-го числа два борта поломались и не смогли вылететь из Киева в Египет, туристов переносили на 2-е и 3-е число, отсюда и потянулся вал задержек и переносов. ЯнЭйр, Браво, СкайАп - гов*но.
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о чем "новость"??? о "страданиях" не бедных украинцев на курортах во время войны????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия200 украинцев застряли в Египте: они вторые сутки не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха
 
 
 
 
 
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