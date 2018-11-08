 Закон об акцизах на автомобили соответствует требованиям владельцев "евроблях", - Южанина

На этом акцентировала председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Проголосованный законопроект действительно позволяет всем людям, которые покупая автомобиль, собирались его растаможить по тем ставкам, которые на этапе переговоров устраивали всех активистов. Они говорили, что готовы растаможивать, если акциз будет стоить до 500 евро. Мы сделали это, чтобы этот акциз именно таким и был сейчас", - отметила она.

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При этом она заметила, что численность протестующих под парламентом в четверг уменьшилась по сравнению с началом акции в среду из-за того, что значительное число активистов, по ее словам, признало, что предложенная комитетом редакция законопроекта их устраивает.

"Оставшиеся, по-видимому, хотели бы, чтобы произошла полная отмена акцизного налога", - сказала Южанина.

В то же время она подчеркнула, что такое требование нереально, в частности из-за того, что поступления в бюджет от акцизного налога составляют 7-10 млрд гривен в год.

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В Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.

Сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.