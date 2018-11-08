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Все про:Южанина (77) евробляхи (21)

 Закон об акцизах на автомобили соответствует требованиям владельцев "евроблях", - Южанина

Принятый парламентом закон относительно уменьшения акцизного налога на автомобили соответствует требованиям протестующих под Радой и владельцев автомобилей с еврономерами.

На этом акцентировала председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Проголосованный законопроект действительно позволяет всем людям, которые покупая автомобиль, собирались его растаможить по тем ставкам, которые на этапе переговоров устраивали всех активистов. Они говорили, что готовы растаможивать, если акциз будет стоить до 500 евро. Мы сделали это, чтобы этот акциз именно таким и был сейчас", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

При этом она заметила, что численность протестующих под парламентом в четверг уменьшилась по сравнению с началом акции в среду из-за того, что значительное число активистов, по ее словам, признало, что предложенная комитетом редакция законопроекта их устраивает.

"Оставшиеся, по-видимому, хотели бы, чтобы произошла полная отмена акцизного налога", - сказала Южанина.

В то же время она подчеркнула, что такое требование нереально, в частности из-за того, что поступления в бюджет от акцизного налога составляют 7-10 млрд гривен в год.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?" - евробляхеры под ВР недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей. ВИДЕО

В Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.

Сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.

Источник: https://censor.net.ua/n3095881
 
 
 Топ комментарии
 
Воровская кодла Петра Барыги.
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Ти їй сци в очі, а вона що це Божа роса.
Вимагали взагалі 500 евро за все.
500 евро це акциз за 10-ти річну бензинову автівку з обємом двигуна 1000 куб. Не враховуючи ПДВ,ВЗ,Мито,ПФ
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кто то хотел барыжную власть переиграть...как дети малые
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Закон дозволяє українцям купити в режимі тимчасового ввезення без грошового забезпечення лише одне авто.

Автівку заборонено використовувати в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачений штраф 34 тис грн.

Ввезення наступних легкових транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може бути фінансова установа, яка візьме на себе зобов'язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезене.

Тим, хто привіз в Україну автомобіль на єврономерах і передав його у треті руки або на запчастини, загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

Щоб розмитнити автівку, яка вже перебуває на території України, власникам дається 180 днів.

Той, хто заїжджатиме на територію України після ухвалення закону, матиме 30 днів на розмитнення авто. Якщо пройти реєстрацію не за 30 днів, як це належить, а запізнитися на місяць - штраф 85 тис. грн, більше місяця - 170 тис. грн.

Також слід бути уважними, щоб вчасно виїхати з території України. Адже затримка в Україні в режимі тимчасового ввезення до трьох днів - це штраф у 850 гривень. Від чотирьох до 10 - 8500 гривень. Затриматися в Україні на 10-20 днів після вичерпання терміну означає штраф 17 тис. гривень. Від 20 до 30 днів - 85 тис.гривень. Понад 30 днів - 170 тис. гривень.

Слідкувати за дотриманням правил ввезення повинна автоматизована система обміну інформацією дані про авто, зафіксовані митником під час відкриття режиму транзиту або режиму тимчасового ввезення, одразу передаватимуться всім органам.

Й якщо поліція побачить авто з вичерпаним терміном перебування на українських дорогах, штрафів не уникнути. Машину відправлять на штрафмайданчик. Забрати її звідти зможе тільки фактичний власник, тобто закордонний.

А прикордонники не допустять перетину кордону особою, яка ввезла авто, без сплати штрафів
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так вот этого хотели владельцы еврономеров Закон про акцизи на авто відповідає вимогам власників євроблях, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8440
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а кто сказал,шо они владельцы? Закон про акцизи на авто відповідає вимогам власників євроблях, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5726литовский дядя,который им сдал авто в аренду?
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неа...арендаторы .они даже забрать свой хлам со штрафплощадки не могут Закон про акцизи на авто відповідає вимогам власників євроблях, - Южаніна - Цензор.НЕТ 6586.не хватает прав собственности.
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1. Використовувати таксі не можна нерозмитнену автівку. Розмитнив - катай.
2. Якщо гарантія так само, як на розмитнення інших товарів (шмотки, побутова техніка), то там просто береться заставна сума, яка вертається після розмитнення.
3. За 30 днів що не розмитнити машину? Тим паче за 180. Якщо всі документи ок, то там проблем не буде.

4. Штрафи за затримку були і раніше, тільки трошки менші.
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имеется ввиду первое предложение.частичная растаможка.в молдове давным давно практикуется.
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Слова южаниной, собственно как и любого чинуши или политика, это пшик.
Как будет на самом деле никто не знает и будет ли вообще
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Ти їй сци в очі, а вона що це Божа роса.
Вимагали взагалі 500 евро за все.
500 евро це акциз за 10-ти річну бензинову автівку з обємом двигуна 1000 куб. Не враховуючи ПДВ,ВЗ,Мито,ПФ
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Все правильно- не.уй ввозить всякий мотлох.
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Що, розумієш, що купив таврію і лоханувся? Тепер це твоє вічне авто?
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Ну прокинули, но зачем же изголяться то??
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гройсман теперь твоя очередь про многочисленные просьбы трудящихся урезать почтовые посылки до 100евр
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Эта пршмандэ просто на *ую повертела евробляхеров
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они сами попросились покататься Закон про акцизи на авто відповідає вимогам власників євроблях, - Южаніна - Цензор.НЕТ 4448
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ЕВРОБЛЯХИ это СХЕМА. Схема решал от власти. Они ее создали, не хило реализовали а теперь узаконили. Когда у меня был выбор взять в салоне или с Америки, я выбрал класс ниже, но официальный. Заплатил налоги, гражданку и каско. Евробляхуев откровеннло не люблю, как соучастников - мошенников. Но самый главный вопрос: почему горстка евробляхуев может блокировать Киев, а мы, честные перед собой автовладельцы, не можем облокировать даже райцентр? Мы каждый за себя, они - вместе под схемой? Завтра примут закон, что оцарапаный евробляхуй восстанавливается до нового за мои деньги? А послезавтра? Надо тоже создавыать сообщество АвтоУкраина - Сила. Толоько кто это сделает и как?
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животные !почему бу авто стоят дороже даже чем в россии.у нас люди поехали просят за ваз копейку 76 года 2000долларов
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у меня 99чка но 08 года -- инжектор , 1.6 мотор , 15й салон , элект. стекл. подемники на все двери , кондишин , електр. усилит. и АБС , центр. замок !!!
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І ціна її на укрномерах, як ціна ауді а6с5 у повному фарші на еврономерах. То хто ти після цього?
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Так це ж раритет, вінтаж, "копійка" 76-го року, може, навіть, бельгійський метал - тому й так дорого. Шутка.
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Дональд Трамп поднял планку Газонефтеблях против РАБссии,Китая,Ирана и Венесуэлы Закон об акцизах на авто соответствует требованиям владельцев "евроблях", - Южанина - Цензор.НЕТ 6439
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Хотел написать но подумал, что как то не по христиански текст получается.
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Потрібно щоб держава доплачувала розумним і відповідальним водіям, котрі завозять з Європи якісне дешеве авто, цим самим підвищуючи безпеку на дорогах!
Плюс дозволити їздити на європейських номерах без перереєстрації в Україні! Покладемо край обдиралівці!
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Разборки будут переполнены хламом!
Двери...капоты...седуши...и лобовухи!
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Чем больше машин,тем больше трупов и Шумахеров на дорогах.Это Европа виновата
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Предлагаю : Авто с евробляхами обязаны растоможить , привязать к одному водителю без права им выписывать доверенность и передачи управления другому лицу .
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кто то хотел барыжную власть переиграть...как дети малые
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да мы в курсе что у безальтернативных мыролюбцев три разв в неделю шаббат.
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У Петра все просчитано...
Скоро шухер...
Лохи ось вам 30 днив...платить по повний...
А то Хулин нападе.!!)))
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Барыжную власть в США переиграли на выборах 6 ноября
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Обыкновенные наперсточники, у них требуют снизить ставки на растаможку авто, а они принимают закон по которому дают отстрочку растаможке на месяц и огромный штраф в случае нарушения.
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Не только штраф, а и конфискация авто
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Вот в Монако арестовали миллиардера Дмитрия Рыболовлева за скупку шедевров мирового искусства на сумму 2 миллиарда долларов.КГБисту поджали хвост ударом в спину.
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На РАБссии дают 2 суток на уплату штрафов,не успел вовремя уплатить, штраф УДВАИВАЕТСя каждые Сутки....
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У мене стояв вибір навесні - купувати нову, гнати євробляху чи їздити на маршрутці. Вирішив купити амереканця на копарт, сплатив податки зараз реєструю форда 2015 року, щоб спати спокійно і бути не залежним. Ось чому мені до сраки євробляхери.
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кажуть вони завтра на москву трасу перекриють.. куди ж южаніній тепер подітися?
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....как по мне развели ЕВРОЛОХОВ на бабос !!! и все
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рано радуешься , троль мордовский , боярышник подакцизным товаром станет , что будешь делать
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Тачки пригоняют в основном из Литвы,лавочку могут закрыть литовской АвтоМафии
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Не за отмену акциза надо было бороться, а отмену пошлины и НДС. Там основная фискальная составляющая.
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Сплачуючи комуналку, ти де-юре утримуєш терористів Лугандону. Сплачуючи податки, ти де-факто фінансуєш кривавий мафіозний клан.
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Эта тварь шоколадная будет сидеть со своим хозяином.
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БУХгалтер рошена 3.14здить.
тварюка хитро 111опа.


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Не думаю, що цей закон додасть прихильників петі серед "євробляхерів" напередодні виборів.. Хоч солоденькі спробують пік штрафного тиску на власників "блях" перенести десь на середину весни, вже після голосування..
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да пеця, реально политтруп... если в первом туре не пролетит, то во втором точно не буду за него голосовать, кто бы против него не вышел, проголосую за его соперника... мразь он...
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А представь сколько добавится сторонников,за то что с евробляхерами порядок наведут?Как думаешь,кого больше,евробляхеров или тех кто их ненавидит?
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БыдлоБляХеры лохторат тимошенко-мураева-рабиновича-мертвечука, эти барыги никогда избирателями пети не были и не будут.
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Стока гемора с этой бляхой лучше ходить пешком
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Снизили растаможку, и одновременно штрафы приняли такие, что если остановят просроченную евробляху, дешевле будет сказать, что ты ее вчера только угнал в соседнем городе, кто хозяин этого лупатого мерса не в курсе.
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одно ясно - положено начало большой стрижке баранов... слово за гарантом...
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Порохоботы! Платите за всё втридорога! Поддержите Пэтра, ему нужно на первую строчку Форбс, поднажмите!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗакон об акцизах на автомобили соответствует требованиям владельцев "евроблях", - Южанина
 
 
 
 
 
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