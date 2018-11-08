 Закон об акцизах на авто соответствует требованиям владельцев "евроблях", - Южанина

На этом акцентировала председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Проголосованный законопроект действительно позволяет всем людям, которые покупая автомобиль, собирались его растаможить по тем ставкам, которые на этапе переговоров устраивали всех активистов. Они говорили, что готовы растаможивать, если акциз будет стоить до 500 евро. Мы сделали это, чтобы этот акциз именно таким и был сейчас", - отметила она.
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При этом она заметила, что численность протестующих под парламентом в четверг уменьшилась по сравнению с началом акции в среду из-за того, что значительное число активистов, по ее словам, признало, что предложенная комитетом редакция законопроекта их устраивает.
"Оставшиеся, по-видимому, хотели бы, чтобы произошла полная отмена акцизного налога", - сказала Южанина.
В то же время она подчеркнула, что такое требование нереально, в частности из-за того, что поступления в бюджет от акцизного налога составляют 7-10 млрд гривень в год.
В Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.
Сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.
Автівку заборонено використовувати в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачений штраф 34 тис грн.
Ввезення наступних легкових транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може бути фінансова установа, яка візьме на себе зобов'язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезене.
Тим, хто привіз в Україну автомобіль на єврономерах і передав його у треті руки або на запчастини, загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.
Щоб розмитнити автівку, яка вже перебуває на території України, власникам дається 180 днів.
Той, хто заїжджатиме на територію України після ухвалення закону, матиме 30 днів на розмитнення авто. Якщо пройти реєстрацію не за 30 днів, як це належить, а запізнитися на місяць - штраф 85 тис. грн, більше місяця - 170 тис. грн.
Також слід бути уважними, щоб вчасно виїхати з території України. Адже затримка в Україні в режимі тимчасового ввезення до трьох днів - це штраф у 850 гривень. Від чотирьох до 10 - 8500 гривень. Затриматися в Україні на 10-20 днів після вичерпання терміну означає штраф 17 тис. гривень. Від 20 до 30 днів - 85 тис.гривень. Понад 30 днів - 170 тис. гривень.
Слідкувати за дотриманням правил ввезення повинна автоматизована система обміну інформацією дані про авто, зафіксовані митником під час відкриття режиму транзиту або режиму тимчасового ввезення, одразу передаватимуться всім органам.
Й якщо поліція побачить авто з вичерпаним терміном перебування на українських дорогах, штрафів не уникнути. Машину відправлять на штрафмайданчик. Забрати її звідти зможе тільки фактичний власник, тобто закордонний.
А прикордонники не допустять перетину кордону особою, яка ввезла авто, без сплати штрафів
Как будет на самом деле никто не знает и будет ли вообще
Вимагали взагалі 500 евро за все.
500 евро це акциз за 10-ти річну бензинову автівку з обємом двигуна 1000 куб. Не враховуючи ПДВ,ВЗ,Мито,ПФ
Плюс дозволити їздити на європейських номерах без перереєстрації в Україні! Покладемо край обдиралівці!
Двери...капоты...седуши...и лобовухи!
Скоро шухер...
Лохи ось вам 30 днив...платить по повний...
А то Хулин нападе.!!)))