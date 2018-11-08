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Все про:скандал (4228) Тракало (15) Варченко Александр (1)

 Подлинность переписки Варченко и Бурейко проверяется, - Нацполиция

Национальная полиция проверяет подлинность переписки своего сотрудника Александра Варченко с киевской студенткой Натальей Бурейко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Варченко подал рапорт на имя главы Нацполиции с просьбой провести проверку, и она сейчас проводится", - сказал он.

По его словам, в рапорте Варченко отмечает, что переписка фейковая и просит это расследовать.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Варченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО

Тем временем, жена Александра Варченко, и.о. директора Госбюро расследований Ольга Варченко, считает скандал с ее мужем направленным против нее.

Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.
Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".

Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095879
 
 
 Топ комментарии
 
Подлинность переписки Варченко и Бурейко проверяется, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 529 клоуны!

сами себя проверят, проведут служебное расследования и доложат общественности, что факты изложенные ... не нашли своего подтверждения
(кушайте, не обляпайтесь!)
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Они там все одинаковые.Эти конюшни уже пора чистить.Петя не на своем месте.Нефиг было лезть в президенты,если не знал,что делать.
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А Голубана уже проверили?Или проверка продолжается?Гаспада мусара,вам доверия нет и на копейку.
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Опять свои своих проверяют. Почему не поручить это другой структуре, например СБУ?
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Они там все одинаковые.Эти конюшни уже пора чистить.Петя не на своем месте.Нефиг было лезть в президенты,если не знал,что делать.
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а богатство? пока есть время до отъезда нужно "работать"...
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У мвд с сбу негласный конфликт. Полит.соперники
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клоуны!

сами себя проверят, проведут служебное расследования и доложат общественности, что факты изложенные ... не нашли своего подтверждения
(кушайте, не обляпайтесь!)
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Тепер залишається зачекати результатів перевірки.
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Нічого. Буде кому радіоактивні відходи з Рашки в жменях виносити....
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А Голубана уже проверили?Или проверка продолжается?Гаспада мусара,вам доверия нет и на копейку.
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Какой мне интерес читать, что писала Наташа Ростова подпоручнику Ржевскому?
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Пускай следаки втихаря дрочат. А то как-то не красиво дрочить на публике...
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как быстро расследують... как при нападении на активистов...
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А где гнусные подробности переписки? Дайте увидеть глубину падения нашей "рехвормованой" полиции.
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Тотализатор на результат ставки не принимает...
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обратилась в прокуратуру Киева? очень даже хорошо...надеюсь ей как и всем напишут что в вашей заяве про злочын не содержится информации про злочын и нет оснований вносить что либо в ЕРДР ..типа можете обжаловать в порядке закона про обращение граждан)))
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***
если у вас на рабочем столе завалялось письмо, на которое вы должны были ответить полгода назад, начните ответ так: "Вот уже шесть месяцев мы читаем и перечитываем Ваше письмо..."

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