 Подлинность переписки Варченко и Бурейко проверяется, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Варченко подал рапорт на имя главы Нацполиции с просьбой провести проверку, и она сейчас проводится", - сказал он.

По его словам, в рапорте Варченко отмечает, что переписка фейковая и просит это расследовать.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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Тем временем, жена Александра Варченко, и.о. директора Госбюро расследований Ольга Варченко, считает скандал с ее мужем направленным против нее.

Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.

Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".

Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.