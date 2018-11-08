 Почти 133 тысяч должников по выплате алиментов ограничены в выезде за границу, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Минюсте.

Почти 133 тысяч украинцев из-за долгов по алиментам ограничены в выезде за границу, праве управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, отмечают в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщили в Минюсте, еще около тысячи должников сейчас фактически отрабатывают на общественно полезных работах, благодаря такому наказанию за долги удалось взыскать 1 млн 300 тыс. гривен в пользу детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день 12 тысяч должников по выплате алиментов фактически объявлены в розыск, - замглавы Минюста Глущенко