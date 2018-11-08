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 Почти 133 тысяч должников по выплате алиментов ограничены в выезде за границу, - Минюст

Еще около тысячи должников сейчас фактически отрабатывают на общественно полезных работах. Благодаря такому наказанию за долги удалось взыскать 1 млн 300 тыс. гривен в пользу детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Минюсте.

Почти 133 тысяч украинцев из-за долгов по алиментам ограничены в выезде за границу, праве управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, отмечают в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщили в Минюсте, еще около тысячи должников сейчас фактически отрабатывают на общественно полезных работах, благодаря такому наказанию за долги удалось взыскать 1 млн 300 тыс. гривен в пользу детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день 12 тысяч должников по выплате алиментов фактически объявлены в розыск, - замглавы Минюста Глущенко

Источник: https://censor.net.ua/n3095876
 
 
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доиграются идиоты,что мужчины вообще и думать о рождении ребенка не будут!!!!
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Так им это и нужно, население Земли сейчас 7.34 млрд, в начале 20 века был всего 1 млрд
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А сколько алиметщиков отрабатывает в "слепом трасте"?
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Праильна!
Ибо не фиг ишо и на чужбине безотцовщину плодить. Майже 133 тисяч боржників із виплати аліментів обмежено у виїзді за кордон, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 4569
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Пора барюкатца с бездетностю, ввести налог на нейо и
санкции как к алиментщикам!
🤑
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К ним надо добавить должников за воду , газ , отопление . Днепр хотят отключить от воды . Какого хрена город должен страдать из-за уродов-должников ?
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а не подскажут "великие законодатели" где они в законе прописали порядок отслеживания на что тратятся алименты? С таким однобоким законом у второго родителя, чаще всего отца нет вообще никаких прав. Некоторые мамаши просто манипулируют любовью отцов к своим детям, а теперь еще и финансовый шантаж добавился.
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Шокирующие статистические данные опубликованы на Украине. В течение января - апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42 300,7 тыс. человек. Число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных.Иначе как вымиранием это назвать просто нельзя. Причем ведь речь идет о «чистом» сокращении населения, без учета миграционного фактора. Просто женщины все меньше и меньше рожают, в первую очередь по социально-экономическим причинам: низкие доходы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, полное отсутствие перспектив решения квартирного вопроса заставляют отказываться от обзаведения потомства
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Так понимаю, что исполнительная служба сейчас не испытывает дефицит кадров.
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ёпаная соевая шобла во главе с казлихой луценчихой и пэтрэнком рулят...
соевые петерасты - а вы не пробовали требовать возмещения ущерба с паРашки?..
или Лолите путен не велит?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 133 тысяч должников по выплате алиментов ограничены в выезде за границу, - Минюст
 
 
 
 
 
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