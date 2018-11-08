 Почти 133 тысяч должников по выплате алиментов ограничены в выезде за границу, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в Минюсте.
Почти 133 тысяч украинцев из-за долгов по алиментам ограничены в выезде за границу, праве управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, отмечают в Министерстве юстиции Украины.
Как сообщили в Минюсте, еще около тысячи должников сейчас фактически отрабатывают на общественно полезных работах, благодаря такому наказанию за долги удалось взыскать 1 млн 300 тыс. гривен в пользу детей.
Ибо не фиг ишо и на чужбине безотцовщину плодить.
санкции как к алиментщикам!
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соевые петерасты - а вы не пробовали требовать возмещения ущерба с паРашки?..
или Лолите путен не велит?