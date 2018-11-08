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 Убийство Гандзюк: заседания ВСК будут частично закрытыми

Заседание Временной следственной комиссии по делу убийства заместителя городского головы Херсона Екатерины Гандзюк будет проходить и в открытом, и в закрытом режиме.

Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Есть некоторые вопросы, которые являются государственной тайной и некоторые вопросы, которые следственной тайной", - сказал он.

Береза добавил, что на первом заседании будут присутствовать представители СБУ, ГПУ, следователи, а также мэр Херсона и председатель Херсонской ОГА, представители погибшей.

Следующее заседание состоится 15 ноября.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095874
 
 
 Топ комментарии
 
БПП боятся засветить имена из своего списка?
В особенности ЗАКАЗЧИКА...
ДА! реформи вони таки!))))
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Нам нельзя все знать!
А-то петя проиграет.
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Судя по результатам работы комиссий скажем по Илловайску и Дебалю можно смело предполо-
жить..................
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та ні він частково) голомозий, але з Троєщини(р-н Києва))))
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призвище в нього гарне, йому би на фронті з кацапами боротися)
а він комісією керує! Убийство Гандзюк: заседания ВСК будут частично закрытыми - Цензор.НЕТ 1015
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та ні я не про те))), він же його змінив, кажуть, але це не допомогло! Вбивство Гандзюк: засідання ТСК будуть частково закритими - Цензор.НЕТ 8993
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БПП боятся засветить имена из своего списка?
В особенности ЗАКАЗЧИКА...
ДА! реформи вони таки!))))
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Быть в комиссии опасней...
А он всегда там где трудно...
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Судя по результатам работы комиссий скажем по Илловайску и Дебалю можно смело предполо-
жить..................
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А почему?
Что бы не травмировать нашу психику?
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А чего пуштун не визжит, что утаивают инфу то граждан...?
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та фигня какая...еврооптимайстеры в фейсбучеке все расскажут.они для того туда и мастырились,в эту комиссию.
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Это же какая пытка для некотрых членов этой комисси, что-то узнать и не вывалить тут же в фейсбук!
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Грамадяне! Зазбагойтесь!
В день коли оголосять имя замовника...НАПАДЕ ПУТИН!
воно вам треба? Ото сидить ривно на дупах и не чипайте замовника...из бпп
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О как.
Оказывается, в деятельности активиста есть государственная тайна.
Надо срочно фсе засекретить, а то сами знаете кто нападьот.
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