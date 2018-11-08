 МИД Украины дал предварительное согласие на назначение послом Венгрии Ийдярто

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Да, подтверждаем, что получил", - сказала Марьяна Беца в комментарии агентству.
Ранее о том, что новым послом Венгрии в Украине может стать Иштван Ийдярто, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Венгрия сама предложила такую кандидатуру. Иштван Ийдярто в 2011-2014 годах был послом Венгрии в Российской Федерации и по совместительству в Узбекистане.
В 2014 году Ийдярто занимал должность заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии.
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"Можно сказать, что Венгрия всегда была адвокатом против санкций", - объяснял Ийдярто, в то время - заместитель главы МИД. "У нас интерес развивать экономические связи, а санкции в этом не помогли, и даже ударили по экономике Венгрии - и по российской экономике тоже. Мы считали, что (до введения санкций) было очень хорошее сотрудничество между ЕС и Россией. Мы очень не рады, что это больше не продолжается", - добавил "
Сиярто Ийдярто
Очередной Йоббик