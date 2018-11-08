EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  221  9
Все про:Венгрия (747) посол (1234)

 МИД Украины дал предварительное согласие на назначение послом Венгрии Ийдярто

Министерство иностранных дел Украины предоставило венгерскому дипломату Иштвану Ийдярто предварительное согласие на назначение его послом в Киеве

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Да, подтверждаем, что получил", - сказала Марьяна Беца в комментарии агентству.

Ранее о том, что новым послом Венгрии в Украине может стать Иштван Ийдярто, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Венгрия сама предложила такую кандидатуру. Иштван Ийдярто в 2011-2014 годах был послом Венгрии в Российской Федерации и по совместительству в Узбекистане.

В 2014 году Ийдярто занимал должность заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Венгрии завершил каденцию в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3095872
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сложный у них язык.. и фамилии как молотком по ушам
 показать весь комментарий
 
 
Ийдьярто,сийарто..атака мадьярских клонов.
 показать весь комментарий
 
 
Иштван Ийдярто в 2011-2014 годах был послом Венгрии в Российской Федерации Источник: https://censor.net.ua/n3095872
100% завербован!
 показать весь комментарий
 
 
як на перший погляд та небеспечний кадр..народився в СРСР в 1963 р. в українському Берегово ..ємігрував в Угорщину ще за СРСР ..був послом Угорщини в Румунії (до якої мають терит.претензії) та з2010 р.по 2014 р. був послом Угорщини в Росії ..седів у резиденції в Москві ..коли ху..ло Крим окупувало
 показать весь комментарий
 
 
"В своих прошлых заявлениях Ийдярто не высказывал критики или осуждения российской агрессии, зато выражал надежду на восстановление политического доверия между Россией и ЕС.В 2017 году в эфире регионального российского телеканала дипломат отмечал, что Венгрия вынуждена придерживаться санкционной политики НАТО и ЕС, но хотела бы ее изменить.
"Можно сказать, что Венгрия всегда была адвокатом против санкций", - объяснял Ийдярто, в то время - заместитель главы МИД. "У нас интерес развивать экономические связи, а санкции в этом не помогли, и даже ударили по экономике Венгрии - и по российской экономике тоже. Мы считали, что (до введения санкций) было очень хорошее сотрудничество между ЕС и Россией. Мы очень не рады, что это больше не продолжается", - добавил "
 показать весь комментарий
 
Выступая в венгерском парламенте в 2016 году, дипломат, отвечая на вопросы депутатов, вновь подчеркнул, что Венгрия вынуждена присоединиться к санкционной политике, хотя и не хочет ее. В оправдание своих слов он отметил, что не верит в энергетическую независимость Венгрии от России.
 показать весь комментарий
 
они там издеваются с такими призвищами чи шо ???
Сиярто Ийдярто
Очередной Йоббик
 показать весь комментарий
 
Как можно соглашаться на чувака, который до Украины сидел послом в сРашке и ХЗ сколько лет попитывался руззьге духом? На нём что?, свет клином сошёлся?, почему не бывшего посла в США, ЮК? сиярто ... ийдярто, что за куйня?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины дал предварительное согласие на назначение послом Венгрии Ийдярто
 
 
 
 
 
 вверх