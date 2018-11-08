 Сигареты и посылки из-за границы могут подорожать: Рада поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов, а также о снижении порога безналоговых пересылок для физических лиц. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Сегодня".

За соответствующий законопроект проголосовали 233 народных депутата.

Законопроектом предусматривается увеличение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, повышение ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками с 0,41 грн за тонну до 10 грн/тонна и поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн за тонну в 2023 году.

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Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения сбалансированности доходов госбюджета на 2019 год, однако голосов для рассмотрения законопроекта по ускоренной процедуре не было набрано.

Данный законопроект также предусматривает взыскание налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро.

Документом предлагается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года – для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более 150 евро, после окончания этого срока – 100 евро.

Также Минфин предлагает увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды – на 0,8 процентных пункта, а за специальное использование лесных ресурсов – на 50%.

Помимо этого, законопроект касается усиления мер контроля над оборотом топлива и спирта.

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По оценкам министерства, принятие проекта закона позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет 5,9 млрд грн.







