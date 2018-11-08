 Сигареты и посылки из-за границы могут подорожать: Рада поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов, а также о снижении порога безналоговых пересылок для физических лиц. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Сегодня".
За соответствующий законопроект проголосовали 233 народных депутата.
Законопроектом предусматривается увеличение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, повышение ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками с 0,41 грн за тонну до 10 грн/тонна и поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн за тонну в 2023 году.
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Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения сбалансированности доходов госбюджета на 2019 год, однако голосов для рассмотрения законопроекта по ускоренной процедуре не было набрано.
Данный законопроект также предусматривает взыскание налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро.
Документом предлагается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года – для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более 150 евро, после окончания этого срока – 100 евро.
Также Минфин предлагает увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды – на 0,8 процентных пункта, а за специальное использование лесных ресурсов – на 50%.
Помимо этого, законопроект касается усиления мер контроля над оборотом топлива и спирта.
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По оценкам министерства, принятие проекта закона позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет 5,9 млрд грн.
Очень символично, что к годовщине начала Революции Достоинства, результатом которой стал приход в правительственный квартал новой власти, эта самая новая власть решила нас "обрадовать" подготовкой понижения необлагаемой налогом суммы покупок в интернете с 150€ до 22€.
Я думаю, что это лучший способ дать отрезвляющий сигнал тем, кто все еще ждет "покращення по-новому".
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Новая власть так оберегает "любих друзів" ПАП от уплаты налогов, что в казне уже тупо не хватает денег и в карман потихоньку начинают залазить уже во время процесса покупок в сети.
Не хватает в казне средств? Разрулите ситуацию с игорным бизнесом, который способен принести в казну где-то €1 млрд в год в виде налогов. Но игорный бизнес трогать нельзя, так как там основной выгодополучатеть - замглавы фракции БПП.
Может заставить, например, экспортеров железной руды платить налоги в Украине, а не в офшорах? Но там же "хорошие парни", экс-регионалы. Их трогать нельзя, разумеется.
Может отказаться от крышевания контрабанды силовиками? Ага, щаз!
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Может ликвидировать новые "Ливелы"? Не на часі!
Может, к примеру, ввести баснословные штрафы за захват береговой линии владельцами особняков? Ой, всё! А может газовые месторождения раздавать не даром, а с помощью аукционов? Нет! Лучше залезем в карман к рядовым гражданам!
https://uainfo.org/blognews/1540972118-otrezvlyayushchiy-signal-tem-kto-vse-eshche-zhdet-pokrashchennya-po-novomu-.html
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23.02.09 22:39 Блок Тимошенко планирует заработать на эксплуатации проституток
Ну вам осталось считанные месяцы. Далее пидоры на всех столбах будете.
Слава Украине...!!
Вот хорошо все таки что мы не рабы...
Ожидают, что они должны принести в бюджет дополнительные 6 млрд гривен.Источник:https://censor.net.ua/n3095871
а херант - алчная сволочь!
Українцям з 1 січня 2019 року за посилки з-за кордону вартістю від € 150 можливо доведеться платити ПДВ. З 1 червня порогова сума буде знижена до € 100. Даний проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" зареєстрований від 05.11.2018 № 9260.
Зміна або введення нових податкових ставок у листопаді чи грудні порушує вимоги статті 4 Податкового Кодексу, якою визначено принцип стабільності податкового законодавства України. Про це в ексклюзивному коментарі для UAINFO розповів аналітик громадської організації "Публічний аудит" Тарас Галайда.
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"Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Оскільки новий бюджетний період починається з 1 січня 2019 року, зміни до будь-яких елементів податків та зборів можуть вноситись до 1 червня 2018 року (а не у листопаді чи грудні), але для народних обранців та Уряду порушення діючого законодавства при прийнятті необхідних їм законів не є проблемою", - сказав експерт.
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За словами Тараса Галайди, метою Законопроекту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році: "За розрахунками авторів, прийняття Закону дозволить збільшити надходження до бюджету на 6,3 млрд. грн. Але ця сума не лише від оподаткування міжнародних поштових відправлень, законопроект також передбачає збільшення акцизного податку на тютюнові вироби, екологічного податку, ренти на видобуток нафти, використання лісових ресурсів, тощо".
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https://uainfo.org/blognews/1541680642-ekspert-noviy-podatok-na-posilki-z-za-kordonu-tse-porushennya.html
😜
Да и по зп и премиям других "роботяжек" от государства - тоже удержать моветон!
Дети же родные, кумовья, родственники!
участники российско-украинской войны, среди которых и бойцы "Объединение добровольцев", вышли на протест против деятельности фирмы-табачного монополиста "Тедис Украина", владельцы которой финансируют террористов и сепаратистов.
Так, по словам участников акции, дистрибьютор сигарет в Украине ООО "Тедис Украина", которая до недавнего времени была тернопольской компанией "Мегаполис Украина", входит в группу компаний "Меркурий", российского олигарха Игоря Кесаева, который является одним из владельцев российского производителя оружия - завода имени В. А. Дегтярева. "Мегаполис" начала работать в Украине с 2010 года. А ныне монополист TEDIS Ukraine, по данным издания, скупил табачный рынок Украины и сейчас их региональная сеть состоит из 35 региональных структурных подразделений по всей территории Украины. В 2016 году инициаторы очистки украинской экономики от российского монополиста были уверены в своей победе. Однако, ни протесты, ни блокировки, проверки и жалобы не смогли забрать "российского кровопийцу" и агрессора наше государство. Впрочем, даже попытки исправить ситуацию в юридической плоскости не дали никакого результата, ведь закон о Лицензирование видов хозяйственной деятельности, принимали Народные депутаты в марте 2016 предусматривал, что при наличии в компании среди бенефициаров, граждан страны-агрессора - ее лицензию аннулируют, а компания прекратит работу. Но благодаря правке Романа Насирова, табак, алкоголь, банки и телекоммуникации не подпадают под этот закон и соответственно российский табачный бизнес и в дальнейшем чувствует себя в безопасности", - отмечает издание. https://apostrophe.ua/news/society/2018-11-08/tabachniki-iz-tedis-ukraina-oskandalilis-s-finansirovaniem-boevikov/145489