 Аваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

"Мы представляем сегодня первый и не последний мотивационный пакет для полицейского, который заработает частично сейчас, с ноября, а в полном объеме - с 1 января 2019 года. Он содержит четыре компонента: первый - увеличение заработной платы на 30%, второй - введение дополнительной оплаты за поднаем жилья полицейским, третье - введение системы получения собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет. Четвертое - внесение через парламент законопроектов, изменяющих и защищающих профессиональные права полицейского", - сказал Арсен Аваков.







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Министр внутренних дел подчеркнул, что основным мотивом внедрения новых социальных гарантий для полицейских является справедливая, честная и компетентная полиция: "Именно на такой полиции основывается качество жизни украинцев. Так или иначе, полиция - это основа государственности, она обеспечивает законность и справедливость".

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Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что на сегодняшний день одной из главных задач руководства ведомства является сохранение и привлечение кадров.

"Чтобы улучшить ваши условия жилья и мотивировать на службу, мы предлагаем формулу получения жилья, которая работает во всем мире. Также, мы стараемся сделать все, чтобы вы были уверены, что можете прокормить свою семью. Особое внимание руководство МВД уделяет тому, чтобы в обществе уважали и почитали полицейского. Мы надеемся, что наш социальный проект не только привлечет новых сотрудников, но и удержит действующие профессиональные и честные кадры", - сказал Князев.