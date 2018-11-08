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 Аваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения. ИНФОГРАФИКА

Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал патрульным полицейским программу социального обеспечения правоохранителей системы МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Аваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения 01

"Мы представляем сегодня первый и не последний мотивационный пакет для полицейского, который заработает частично сейчас, с ноября, а в полном объеме - с 1 января 2019 года. Он содержит четыре компонента: первый - увеличение заработной платы на 30%, второй - введение дополнительной оплаты за поднаем жилья полицейским, третье - введение системы получения собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет. Четвертое - внесение через парламент законопроектов, изменяющих и защищающих профессиональные права полицейского", - сказал Арсен Аваков.

Аваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения 02

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Министр внутренних дел подчеркнул, что основным мотивом внедрения новых социальных гарантий для полицейских является справедливая, честная и компетентная полиция: "Именно на такой полиции основывается качество жизни украинцев. Так или иначе, полиция - это основа государственности, она обеспечивает законность и справедливость".

Аваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения 03

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Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что на сегодняшний день одной из главных задач руководства ведомства является сохранение и привлечение кадров.

Аваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения 04

"Чтобы улучшить ваши условия жилья и мотивировать на службу, мы предлагаем формулу получения жилья, которая работает во всем мире. Также, мы стараемся сделать все, чтобы вы были уверены, что можете прокормить свою семью. Особое внимание руководство МВД уделяет тому, чтобы в обществе уважали и почитали полицейского. Мы надеемся, что наш социальный проект не только привлечет новых сотрудников, но и удержит действующие профессиональные и честные кадры", - сказал Князев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095868
 
 
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вот когда Авакян все успевает между своими бесконечными турне?
Молодец - Героя ему.....
и да...,
Слава Украине...!!!

Аваков представил патрульным программу социального обеспечения - Цензор.НЕТ 2993 Olga Amir‏ @HanumeZiba 21 мин.21 минуту назад
Где та Революция и где то Достоинство?
Рашка 2.0.
Так бежали от рашки, что не заметили как сами ею стали.

Аваков представил патрульным программу социального обеспечения - Цензор.НЕТ 5910
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- Все у вас в порядке. Удивительно, - воскликнул Бендер, - с таким счастьем - и на свободе. ©
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На мусарню *рюкзакових * .. до 80 лярдів !?..
На армію - 100 !
.................................................................

Так від кого су...соєві будуть захищатись !?
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Ментам живется все лучше и лучше, а говорил не люди.
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Это же ОСНОВА государства! Полный улет,о чем я еще не знаю в этом государстве?
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А аптечка первой помощи в сообеспечение входить будет? Ведь вещь необходимая, бьют полицаев частенько.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков представил патрульным мотивационный пакет соцобеспечения. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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