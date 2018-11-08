 Украине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, - Марчук

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что Украине иногда неофициально предлагают пойти на уступки и "снять" тему Крыма с повестки дня в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, и в перерывах во время кофе-брейков говорят, Евгений Кириллович, так, если Украина официально откажется, не то что откажется, а в общем снимет Крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", – заявил Марчук.

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"То есть, откажитесь официально от Крыма, и затем можно будет, как они говорят... это не окончательно, но это, мол, личное решение, но беседу ведут со мной не частные лица", – сказал Марчук. В то же время, он не назвал, от кого именно звучат предложения.

Подобные предложения звучат не впервые. Ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

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