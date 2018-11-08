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 Политика Украины
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 Украине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, - Марчук

Подобные беседы ведутся в кулуарах разных переговорных площадок. Кто именно их озвучивает, Марчук не сказал.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что Украине иногда неофициально предлагают пойти на уступки и "снять" тему Крыма с повестки дня в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, и в перерывах во время кофе-брейков говорят, Евгений Кириллович, так, если Украина официально откажется, не то что откажется, а в общем снимет Крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", – заявил Марчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе согласованы примерно на 30%, - Марчук

"То есть, откажитесь официально от Крыма, и затем можно будет, как они говорят... это не окончательно, но это, мол, личное решение, но беседу ведут со мной не частные лица", – сказал Марчук. В то же время, он не назвал, от кого именно звучат предложения.

Подобные предложения звучат не впервые. Ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне ". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности ". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Также на Цензор.НЕТ: Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Источник: https://censor.net.ua/n3095861
 
 
 Топ комментарии
 
Агресору не можна нічого дарувати, це розпалить його апетит.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A

Знаете, что такое ватная эпичность? Это когда на набережной в оккупированной Ялте вата в кокошнике продаёт вату вате Украине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, - Марчук - Цензор.НЕТ 4355
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Нужно начинать предьявлять претензии на Кубань!
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так а шо,кацаповата хуйлу не верит,шо "крымнаш"?ну надо же,какие недоверчивые Україні пропонують відмовитися від Криму в обмін на Донбас, - Марчук - Цензор.НЕТ 4523
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Сильные мира сего уже знают дату краха раши . К чему эти базары ?
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Глава НАТО сказал, что оккупация части территории Украины и Грузии не есть препятствием для их вступления в организацию. Так что нужно вступать туда как можно быстрее. Это будет лучшим ответом дегенератному карлику.
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Кто такое может предлагать, естественно кацапы и их сторонники. Можем предложить им встречное предложение, что они уходят с Донбасса и Крыма, компенсируют материальные и моральные убытки, возвращают Кубань, Хуйло садят на цепь. Тогда может и возможен мир, а пока война до полного развала РФ.
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Эта старая крыса решил выползти на свет. Думает, что забыл его беганье с "чемоданом компромата", когда попёрли его с тёплого кресла. Гнидой был, гнидой и остался. Не удалось подсунуть Порошенко своё дитятко, вот и опять "чемодан с компроматом".
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Если пойти на это, не будет ни Крыма, ни Донбасса ни Украины.
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Крым пуйлу без сухопутного коридора и на... не на..., Донбасс разбомбили, засрали химией и минами, всучат Украине, а потом начнут долбить с приднестровья по южным областям. (Если Запад не придавит серьезными санкциями, Трамп больше воздух сотрясает своими заявлениями)
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Навіщо було забирати Крим, щоб потім клянчити "пажалуста прізнайтє шта Крим наш"?
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Відданий Кремлю ветеран КДБ . Що доброго можна очікувати від нього Україні ? Україні пропонують відмовитися від Криму в обмін на Донбас, - Марчук - Цензор.НЕТ 8251
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национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

А Серебряков
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"Украине иногда неофициально предлагают пойти на уступки и "снять" тему Крыма с повестки дня в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе." Україні пропонують відмовитися від Криму в обмін на Донбас, - Марчук - Цензор.НЕТ 9446
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Бывший СБУшник Марчук боится озвучить кто предлагает такую х#ету.
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Помните Черчилля!
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"(с)
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У него есть лучше: "Миротворец кормит крокодила в надежде на то, что крокодил съест его последним."
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рашистские паскуды еще Кубань отдадут, дело времени.
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Марчук и озвучил. Никто другой за это не брался.
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А) Об этом грамотные люди говорили еще в 2014 году.
Б) Кто поверит рашистам после сотни лет сплошного кидалова по международным договорам? (Они думали, что они такие хитрые... А оказалось, что все знают, что такое репутация))))) )
Отсюда вывод: мы подпишем мир с Имаратом Кавказ, Ростовской народной республикой и Залесским Султанатом. Сепаратоно. К этим новообразованиям и то больше доверия, чем к кремлядским уркам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, - Марчук
 
 
 
 
 
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