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Все про:Госпогранслужба (3039) избиение (9247) контрабанда (1611)

 Контрабандисты на Буковине избили двух пограничников

7 ноября в поселке Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области табачные контрабандисты напали на двух сотрудников Госпогранслужбы, которые на пограничном участке обнаружили ящики с сигаретами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказали в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

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Пограничный наряд обнаружил место накопления табачных изделий, которые были подготовлены к дальнейшей транспортировки через украинскую-румынскую границу.

"Конечно, терять товар жители Красноильска не захотели. Как следствие - примерно 20 человек совершили нападение на пограничный наряд и попытались завладеть их оружием. Они нанесли телесные повреждения двум работникам ГНАУ. Нападавшим удалось скрыться, сейчас идет их поиск", - сообщили в пресс-службе отряда.

Пострадавшие пограничники получили травмы средней степени тяжести и находятся на лечении в медицинском учреждении.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Буковины, по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР в рамках признаков уголовного преступления по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов) УК.

За совершение преступления правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3095860
 
 
 Топ комментарии
 
Одразу ясно хто на кордоні головний
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одичали контрабандисты...совсем страх потеряли...
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А почему не применили оружие в отношении к контрабандистам в связи с угорозой жизни работникам правоохранительных органов? Так их (пограничников) без конца мутузить будут!
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одичали контрабандисты...совсем страх потеряли...
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Одразу ясно хто на кордоні головний
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А вместо оружия у доблестных были пугачи.... Контрабандисты на Буковине избили двух пограничников - Цензор.НЕТ 3694
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Бойове навряд чи видають. Раніше прикордонна служба виконувала суто поліцейські функції. Крім того безліч обмежень щодо застосування.
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а попытаться применить табельное оружие... ну, чтобы им не было желания завладеть?
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Как по-украински будет - Стой, стрелять буду?
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А почему не применили оружие в отношении к контрабандистам в связи с угорозой жизни работникам правоохранительных органов? Так их (пограничников) без конца мутузить будут!
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Если этих будут судить за неприменение оружия, то ситуация изменится...
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не первый раз.Погранцы скорее всего хорошо знают нападавших,а может даже и соседи.Да и сидят на контрабасе и те и эти.Скорее всего произошла какая то "терка" и не пришли к обоюдному согласию.Вот и накидали по самые помидоры.А применять оружие "низя".Не поймет местное население.Другое дело если бы там погранцы работали "залетные" ...Но этот бизнес курируют и крышуют высоко на верху.Так же как и с бурштином.Так шо вопросы здесь не к тем кто метелился,а к тем кто прикрываясь липовым патриотизмом и депутатской неприкосновенностью продолжает дело "папередников".
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Супер - мало дали, якщо не хватило мізків прострілити нападникам пару ніг мінімум.
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Карацупа с Джульбарсом в гробу переворачиваются! Шо там пишет аваков в Фейсбуке по этому поводу?
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Зачем её охранять, если так охранять. Должно быть человек 5 с огнестрельными ранениями и больше никому не повадно нападать на наряд.
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А потом будут опять судить погранца. У нас же активисты без мозгов, а суд без совести.
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Это были не активисты а контрабандисты. А они судя по всему готовы на все. Раньше нарушающие границу просто назывались шпионами и с ними долго работали соответствующие органы. А так блудят через ГРАНИЦУ ГОСУДАРСТВА все кому не лень.
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Активисты потом с дурными инициативами часто выступают. Одни за посадить, другие за отпустить. Хотя судебная система и военный устав должны работать без вмешательства извне. А военных судить вобще должны только военные, а не какое-нить проплаченное говно, вовремя слинявшее из Донбабве.

Т.е. еще чуть-чуть и приговоры будут выноситься голосованием рогатого скота. Собралось больше рыгов - погубили бойца. Собралось больше патриотов - спасли бойца.
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Фигня какая-то творится в государстве. Ментов бьют, погранцов бьют. Они что, безоружные на дежурство заступают, или закон им не предписывает его согласно уставу использовать?
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Палка і штик-ніж, ось вся їхня зброя.
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Арсенал озброєння дуже вражаючий. Тоді наші кордони під надійним замком.
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Зачем их называть пограничниками?Назовите вахтерами,и заберите оружие а им выдайте свистки.
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мо треба їх вчити стріляти , а не лише гроші рахувати?
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Порушити провадження, арешт. Посадити в "опущені номера". Забезпечити відсидку на "зоні" від і до дзвіночка. Бариги. Країна воює, а вони траві барижничають, та ще й застосовують силу до прикордонників. А чому і ні, приклад показав Сракашвілі і бабася Юля. Їм можна, а баригам нє?
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Хто небудь може собі представити що беззбройні мекси - контрабандисти відлупили двох озброєних техаських рейнджерів і благополучно втекли ?
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видно мзду увеличили а контробандисты не стерпели
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видно мзду увеличили а контробандисты не стерпели
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а где оружие, собаки наученные за яички хватать?
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Ладно у нас !!!! Но ведь эти сигареты прут в Евросоюз.А там без покровительства серьезных дядей никак.Так шо неизвестно еще кто более коррумпирован -мы или Европа.Согласитесь - если бы Заппад "перекрыл" кислород нашим "челнокам" то вся эта сигаретная метушня давно бы сошла на нет.Как говорится- спрос рождает предложение.Так вот судя по интенсивному движняку наших жуликов СПРОС просто огромен.
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У нас что - пограничники уговорами пытаются контрабандистов останавливать, Контрабандисти на Буковині побили двох прикордонників - Цензор.НЕТ 2207 клоуны!!
А оружия у них для чего??! потому что обучать личный состав надо как спецов, а не сопли пускать перед какими то контрабандистами..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрабандисты на Буковине избили двух пограничников
 
 
 
 
 
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