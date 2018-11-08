EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  827  22
Все про:Конституция (1970) Гройсман (4407) децентрализация (388)

 Гройсман предлагает изменить Конституцию: "Нужен новый инструмент продолжения децентрализации"

В Конституцию Украины необходимо внести изменения, которые окончательно закрепили бы право громад на объединение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время совещания, посвященного вопросам децентрализации в Украине.

"Сейчас нужен новый инструмент продолжения децентрализации. Нам нужно обновить Концепцию реформирования местного самоуправления, утвержденную в 2014 году. И наша задача – быть инициатором процесса изменений в Конституцию в части распределения полномочий, субсидиарности и т.д.", - сказал Премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создано 838 ОТГ, до 2020 года должно быть около 1450, - Зубко

По его словам, начатая Правительством реформа децентрализации требует активного и углубленного продолжения, ведь точка невозврата изменений еще не пройдена и есть процессы, которые представляют угрозу достижению поставленной ранее цели. 

"Я помню, как в 2014 году говорили, что из-за реформы страна развалится. Как видим - нет! Удачная реформа децентрализации - это новые возможности и сплоченность страны. И сейчас достигнутый результат надо защищать, - сказал Гройсман. - Мы видим примеры сопротивления реформе - со стороны обладминистраций, райадминистраций. Они искусственно сдерживают процесс. Есть и решения судов остановить объединение общин ... Поэтому пора с новой силой продолжить процесс децентрализации".

Глава Правительства подчеркнул, что в свое время - в 2014 году - взял на себя лидерство во внедрении реформы. "И сейчас нужно дать новый толчок реформе и защитить ее. Внешне все "за". Но под ковром начинается игра, - отметил Гройсман. - Децентрализацию не остановить. Я продолжу лидерство в этом процессе и сделаю все, чтобы защитить желание людей объединяться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые местные бюджеты суммарно превысили центральный Госбюджет, - Зубко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3095858
 
 
 Топ комментарии
 
Ты уже сполна показал, как управлять государством. Подбираешься теперь к конституции?
 показать весь комментарий
 
децентрализация - эта та же федерализация, феодализация, регионализация и т.д. (раздробление государства) только через хитрую рошено-гройсмановскую жопу

Украина - единое и унитарное государство
 показать весь комментарий
 
от, умный еврейский мальчик, аж страшно!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага, вон оно, что оказывается им мешает жить красиво!
 показать весь комментарий
 
 
не... он просто МАУП "окончил".... экстерном за неделю......
 показать весь комментарий
 
 
Он даже не знает что это за буквы МАУП,ему диплом домой доставили и вся учёба.
 показать весь комментарий
 
Ему мало Гандзюк???
Насоздавали феодальных княжеств с князьками-беспредельщиками, теперь осталось это "продолжить"????
Говорящая голова своим бредом и необразованностью реально всех достала! Пусть возвращается в Винницу торговать трусами- там ему самое место!
Гройсман пропонує змінити Конституцію: "Потрібен новий інструмент продовження децентралізації" - Цензор.НЕТ 3831
 показать весь комментарий
 
 
поганому танцюристу завжди заважали власні або шаровари, або "фаберже"!...
 показать весь комментарий
 
Ты уже сполна показал, как управлять государством. Подбираешься теперь к конституции?
 показать весь комментарий
 
 
децентрализация - эта та же федерализация, феодализация, регионализация и т.д. (раздробление государства) только через хитрую рошено-гройсмановскую жопу

Украина - единое и унитарное государство
 показать весь комментарий
 
 
гося) молодця)), у кровосісєй) децентралізація не доходила до перерозподілення)
всього бюджету до 75%, а тут "перемоги" з "рехформами" і таке от, що в Конституцію,
треба лізти)))!
 показать весь комментарий
 
 
Грося рассчитывает на удельное княжество,когда получит пинка под зад? Пустые хлопоты.
 показать весь комментарий
 
 
ну, а под шумок тихонько прописать и платную бесстраховочную медицину, и много другой хрени, которую регионы обязаны будут взвалить на себя, продолжая отчислять львиную долю налогов в центральный бюджет?...
 показать весь комментарий
 
 
Даже продавец китайских трюселей Конституцию хочет изменить.
А даже миллиардер Трамп , про конституцию США боится заикнуться.
 показать весь комментарий
 
 
решил все население Украины угробить подошол к этому делу с размахом .красавец маланец
 показать весь комментарий
 
 
Ви об цю Конституцію і так ноги витираєте, покидьки. Ще не вистачало, щоб петеушник-трусельман її змінював.
 показать весь комментарий
 
 
Нужна не Конституция а хорошо намыленная веревка для это жиденыша!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку неконституційно обєднували а тепер давайте в конституції зміни пропишемо. Чому про це не пише цензор?
 показать весь комментарий
 
 
для того,чтобы начать продавать территории Украины в рознь ,базарнику нужна новая конституция...
 показать весь комментарий
 
 
Им нужен ещё один инструмент дальнейшего развала Украины...
 показать весь комментарий
 
Уже была попытка децентрализации. До 2014 года она называлась: "вся власть регионам". Янукович в Ростове, а дело его живет)) Выходцы из ПР ничего другого придумать не смогли. В общем тот же йух, только в левой руке.
 показать весь комментарий
 
Да ну нафиг.Каждый,кто приходит к власти тянет руки к Конституции.Цицероны хреновы.Конституция им,видите ли,не такая.А может то вы не такие?
И как бедная Америка живёт?Они свою Конституцию с 1787 г не меняли,и там такие перлы есть,что ого.Но не меняют же.
Так что не смейте трогать Конституцию,не злите людей.Лучше выполняте всё,что там написано,а не через пень-колоду
 показать весь комментарий
 
 
Лолита ускоренно проводит федерализацию...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предлагает изменить Конституцию: "Нужен новый инструмент продолжения децентрализации"
 
 
 
 
 
 вверх