 Гройсман предлагает изменить Конституцию: "Нужен новый инструмент продолжения децентрализации"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время совещания, посвященного вопросам децентрализации в Украине.

"Сейчас нужен новый инструмент продолжения децентрализации. Нам нужно обновить Концепцию реформирования местного самоуправления, утвержденную в 2014 году. И наша задача – быть инициатором процесса изменений в Конституцию в части распределения полномочий, субсидиарности и т.д.", - сказал Премьер-министр.

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По его словам, начатая Правительством реформа децентрализации требует активного и углубленного продолжения, ведь точка невозврата изменений еще не пройдена и есть процессы, которые представляют угрозу достижению поставленной ранее цели.

"Я помню, как в 2014 году говорили, что из-за реформы страна развалится. Как видим - нет! Удачная реформа децентрализации - это новые возможности и сплоченность страны. И сейчас достигнутый результат надо защищать, - сказал Гройсман. - Мы видим примеры сопротивления реформе - со стороны обладминистраций, райадминистраций. Они искусственно сдерживают процесс. Есть и решения судов остановить объединение общин ... Поэтому пора с новой силой продолжить процесс децентрализации".

Глава Правительства подчеркнул, что в свое время - в 2014 году - взял на себя лидерство во внедрении реформы. "И сейчас нужно дать новый толчок реформе и защитить ее. Внешне все "за". Но под ковром начинается игра, - отметил Гройсман. - Децентрализацию не остановить. Я продолжу лидерство в этом процессе и сделаю все, чтобы защитить желание людей объединяться".

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