 Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, - СМИ

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

Политики утверждают, что сейчас трудовая миграция из Украины идет на спад. Так, в Польше впервые за несколько лет сократилось количество заявлений на трудоустройство украинцев.

Однако эксперты не согласны с этим. Они говорят, что работников меньше не стало. Просто ездят они нелегально, продолжают рисковать как здоровьем, так и жизнью, сообщают журналисты.

"На сегодняшний день где-то от 21 до 46 млн человек находятся в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года, с момента независимости Украины, насчитывается 230 тыс. украинцев, пострадавших от торговли людьми. И только 1% из них спасены", - рассказал руководитель консультационного центра по противодействию торговле людьми благотворительной организации "Каритас-Киев".

По словам экспертов, часто украинцы, стремящиеся заработать за границей, сталкиваются с грубым невыполнением обязательств со стороны работодателей.

"Условия труда кардинально отличаются от тех условий труда, которые им обещали, заработная плата также ... Люди живут на том же месте, где они работают; территория абсолютно не приспособлена для проживания. Также питание и другие необходимые для человека вещи отсутствуют на месте или очень скудные и невозможны для полноценного существования человека", - сообщила национальный специалист программы противодействия торговле людьми представительства Международной организации по миграции в Украине Ольга Стрельцова.

По данным Министерства социальной политики Украины и Международной организации по миграции, больше всего украинцев попадают в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.