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 Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, - СМИ

Многие наши сограждане работают за рубежом нелегально, что негативно влияет на уровень их жизни и условия труда. По разным оценкам, количество украинских трудовых мигрантов достигает 4 миллионов человек. При этом одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 млн украинцев.

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

Политики утверждают, что сейчас трудовая миграция из Украины идет на спад. Так, в Польше впервые за несколько лет сократилось количество заявлений на трудоустройство украинцев.

Однако эксперты не согласны с этим. Они говорят, что работников меньше не стало. Просто ездят они нелегально, продолжают рисковать как здоровьем, так и жизнью, сообщают журналисты.

"На сегодняшний день где-то от 21 до 46 млн человек находятся в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года, с момента независимости Украины, насчитывается 230 тыс. украинцев, пострадавших от торговли людьми. И только 1% из них спасены", - рассказал руководитель консультационного центра по противодействию торговле людьми благотворительной организации "Каритас-Киев".

По словам экспертов, часто украинцы, стремящиеся заработать за границей, сталкиваются с грубым невыполнением обязательств со стороны работодателей.

"Условия труда кардинально отличаются от тех условий труда, которые им обещали, заработная плата также ... Люди живут на том же месте, где они работают; территория абсолютно не приспособлена для проживания. Также питание и другие необходимые для человека вещи отсутствуют на месте или очень скудные и невозможны для полноценного существования человека", - сообщила национальный специалист программы противодействия торговле людьми представительства Международной организации по миграции в Украине Ольга Стрельцова.

По данным Министерства социальной политики Украины и Международной организации по миграции, больше всего украинцев попадают в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3095849
 
 
 Топ комментарии
 
Политики утверждают, что сейчас трудовая миграция из Украины идет на спад.

Точно. Люди заканчиваются.
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147 сказка от Барыги Поросенко,о том как плохо работать за 1000 эвро,и как хорошо на фабрике Рошен за 3200 гривен.
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147 сказка от Барыги Поросенко,о том как плохо работать за 1000 эвро,и как хорошо на фабрике Рошен за 3200 гривен.
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Зозули в Крыму паспорта РФ получили,и моляться магамету за здоровье Путлера.
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Увы, но ты не одинок - вокруг еще немало идиотов…
🤑
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Политики утверждают, что сейчас трудовая миграция из Украины идет на спад.

Точно. Люди заканчиваются.
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Бегут от потужных реформ рыгошоколодника .
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Пэтя, закатывая заплывшие глазёнки и разрезая ленточку, скажет, что це перемога!
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Петро Олексійович -Найвидатніший Президент в історії України.
Свята людина.
Лиш за те,що він створив Честь і Совість нашої епохи - Партію Регіонів і не зрадив своїх соратників,поставивши їх на ключові посади у важкий час,коли озвірілі люмпени сміли повстати проти законнообраної,легітимної влади,вартує канонізації.
Він не дав злочинним люмпенам розправитись над доблесними Героями з Беркуту,які не шкодуючи життя,захищали Легітимнообрану владу. А як не захоплюватись його працездатністю,коли у важкі часи,збільшив свої,нажиті непосильною працею статки в декілька разів? А його бізнес,що наповнює бюджет братньої держави? А знищення мерзенних злочинців,так званих добровольців,ці незаконноозброєні бандформування,які намагаються зірвати виконання Священних Мінських Угод?
Недаремно він дав їм визначення,що стало крилатим - цинічні бандери,бандити!
Вйськовий геній нашого Президента вже визнано у всьому світі.
Як полководець.Петро Олексійович перевершив Олександра Македонського,Атіллу,Чінгіс-хана та Наполеона,разом взятих!
Адже він зумів виграти війну з могутньою росією,практично сам,майже без допомоги волонтерів,при мінімальній участі ВСУ!
А його, гідне захоплення ставлення до членів великої своєї родини?
Адже він працевлаштував і не дав загинути з голоду в такі важкі часи навіть своїх кумів!
А його трепетне ставлення до власного народу?
Петро Олексійович,нарешті втілив заповітну мрію українського народу - БЕЗВІЗ!
Адже тепер кожен українець,кожен пенсіонер має змогу випити фантастичну каву,полетіти лоукостом у Варшаву,відвідати Віденську оперу!
І встигнути додому на перегляд улюблених телепередач.
Це все незаперечні ознаки Святості нашого Президента!
Слава!
Слава!!
Слава!!!
Не можна оминути увагою комаду професіоналів,соратників нашого Сонцесяйного Президента,нашу найулюбленішу владу!
Адже всім відомо,що для успішного поступу держави в Світле Майбутнє, в першу чергу потрібно знищити непотріб,оцю гниль,прокляту злодійню,паразитів,баласт.який гальмує Україну на шляху в це Майбутнє -пенсіонерів,інвалідів,неповносправних!
Слава українській владі!
Смерть пенсіонерам і інвалідам!

🤑
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Сецессия являлась эффективной формой борьбы плебеев против патрициев за свои политические и социальные права, поскольку массовый уход населения из Рима (а основная масса горожан состояла из плебса) парализовывал экономическую жизнь город
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Довели соєві неньку Україну до злої мачухи...
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Украинцы превратились в современных цыган! Во всех странах работают. Только в Украине работы нет. Точнее бесплатная работа есть....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, - СМИ
 
 
 
 
 
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