 В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены

В Тверской области России при облете газопровода разбился вертолет Ми-8, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", – сказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.

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По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них – представитель заказчика.

В региональном главке МЧС РФ отмечали, что в получившем серьезные повреждения вертолете оказался зажат бортмеханик.

Вертолет выполнял облет трубопровода. Он направлялся из Смоленска в Андреаполь в Тверской области.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности.