 В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены

В Тверской области России при облете газопровода разбился вертолет Ми-8, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", – сказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО
По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них – представитель заказчика.
В региональном главке МЧС РФ отмечали, что в получившем серьезные повреждения вертолете оказался зажат бортмеханик.
Вертолет выполнял облет трубопровода. Он направлялся из Смоленска в Андреаполь в Тверской области.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности.
аж дух перехватило...
Не "прибили", а прих*ярили.
Якби вся рашка спалахнула, то було би радісно.
конечно жалко что не все убились...
Кевларовый баян (см. выше) нечеловеческих денег стоит!!!
В расейских новостях пишут: "При посадке никто не пострадал, самолет не разрушился, подчеркнули в региональном управлении МЧС."
Дуже сумна новина...
К счастью, как раз самая бодрая песня альбома сейчас:
Rauhnåcht - Auf zur Schlacht (В бой!)
Помни, ландскнехт -
Мечом рубить мало!
Рыцаря бей
Алебардой в е*ало!
Alatriste: Battle of Rocroi
(отличный фильм, особенно финальная сцена при Рокруа).
вже в чарочці булькає ?
Сколько еще вертолетов осталось в РФ? До Нового года попадают или немножко и на начало следующего хватит?
- "При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. "Источник:https://censor.net.ua/n3095848
тобто мі-8 - металобрухт!
Давайте на БИС!
🤑
але ж мало кацапів здохло, ще гарних) новин з росоіі нема?!
https://youtu.be/MyFw2C1dqv4
Уроды вы косолапые
не знаю сколько это в центах
кароч пройдись по брайтон-бич
быть может хватит на бояру
you bitch
Хотя... может, порридж на брекфест был ту мач скрепный, что эсквайра с самого морнинга так пучило
Як тут не пригадати "пісню на одній ноті" Іващенка і Васильєва:
"У обрыва сижу на краю
И, что вижу, о том и пою.
Вот вдали пролетел самолет,
А за ним пролетел вертолет.
- А куда ты летишь, вертолет ?
- А туда же, куда самолет.
- А куда ты летишь, самолет ?
- А туда, куда хочет народ.
- А ты скажи мне, товарищ пилот,
А для чего тебе твой самолет ?
- А для того мене мой самолет,
Чтоб меня не догнал вертолет.
- А ты скажи мне, товарищ пилот,
А для чего тебе твой вертолет ?
- А для того мене мой вертолет,
Чтобы мог я догнать самолет..."
А что, в России больше ничего сегодня не взлетало?