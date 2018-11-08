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 Происшествия, За рубежом
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Все про:вертолет (542) Россия (71029) крушение (388)

 В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены

По предварительным данным, причина крушения – техническая неисправность.

В Тверской области России при облете газопровода разбился вертолет Ми-8, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", – сказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО

По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них – представитель заказчика.

В региональном главке МЧС РФ отмечали, что в получившем серьезные повреждения вертолете оказался зажат бортмеханик.

Вертолет выполнял облет трубопровода. Он направлялся из Смоленска в Андреаполь в Тверской области.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности.

Источник: https://censor.net.ua/n3095848
 
   
 Топ комментарии
 
Якось байдуже.
Якби вся рашка спалахнула, то було би радісно.
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Цыничные бандеры поскорбели. Как смогли…🤣🤣🤣

Давайте на БИС!
🤑
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.винт кувалдой прибили или на пластилин посадили?
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Вы искажаете их технологии!
Не "прибили", а прих*ярили.
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Якось байдуже.
Якби вся рашка спалахнула, то було би радісно.
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а вдруг ротенберг? или тимченко с путиным летели?
конечно жалко что не все убились...
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Выпить сто грамм... Одним "спецом" и одним вертолётом меньше у агрессора... Теперь он не сядет в вертолёт(который разбился), и не повезёт очередную диверсионную группу, в случае развёртывания боевых действий на украино-российской границе...
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Запасной баян приберегли? А то, от подобной скорби, меха быстро рвутся...
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С такими новостями подумываю о покупке аккордеона с кевларовыми мехами
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Лучше купи в Карпатах трембиту... Во-первых, она намного более громкая - в горах слышно на десяток километров. Во-вторых, трембита, как и "альпенхорн" - применялась раньше, для передачи сообщений (если НКВДисты находили у кого-то трембиту, то ломали, потому что при её помощи можно было передать по горам целое сообщение, а не просто - "подудеть"). А, в-третьих, в ней нет движущихся частей, поэтому тяжелее вывести из строя...
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Тем более, что только что по расейским новостям (РТР) передали ещё и о разбившемся самолёте. Сообщили о вынужденной посадке и множестве пострадавших, которым не могут оказать помощь, так как, спасательные вертолёты не могут сесть там, где упал самолёт.
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Да что ж они творят, окаянные!
Кевларовый баян (см. выше) нечеловеческих денег стоит!!!
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Маю надію, що сам літак не дуже постраждав..😉😉😉
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ФАН публикует фото с места вынужденной посадки Ан-2 в архангельском лесу.

В расейских новостях пишут: "При посадке никто не пострадал, самолет не разрушился, подчеркнули в региональном управлении МЧС."
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"Не разрушился... в смысле на кварки и бозоны" - не договорили скрепные СМИ.
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Да это же праздник какой-то! Интересно, на сколько "активных штыков" стало меньше в резерве РФ?
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Под такую новость бы что-то плясовое, а я тут австрийских атмосферщиков слушаю...
К счастью, как раз самая бодрая песня альбома сейчас:
Rauhnåcht - Auf zur Schlacht (В бой!)

Помни, ландскнехт -
Мечом рубить мало!
Рыцаря бей
Алебардой в е*ало!
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Стихотворно-эмоционально, конечно, правильно, а тактически - нет... Алебарда - любимое оружие швейцарской пехоты. Они ими при Мооргартене и Земпахе крошили немцев "в капусту"... (после этого, во-первых, немцы перестали лезть в швейцарские кантоны, а, во-вторых, швейцарские алебардщики стали лучшими наёмниками средневековой Европы (Папу римского до сих пор именно швейцарцы охраняют). Так вот, они предпочитали бить алебардой рыцарей конных - под колено, а пеших - в пах... Там железа не было... (позже стали надевать на "хозяйство" так называемые "боевые гульфики" - кольчужные или цельнокованые "чехлы", выложенные изнутри стёганым "подкольчужником" или войлоком...
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В курсе ))) Но найденный в сети стих всё же слишком бодрый, чтобы в нём что-то менять ради исторической достоверности У Росії розбився вертоліт: пілот загинув, пасажири поранені - Цензор.НЕТ 5706


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И да, испанская пехота предпочитала колоть французяку в хлебало пикой.
Alatriste: Battle of Rocroi

(отличный фильм, особенно финальная сцена при Рокруа).
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Уже от "скорби" три баяна порвали... (Можно подумать, вы сильно скорбите, если очередной "хезболлист" "загнётся...).
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Жаль, Задротов сдох. Он бы что-нибудь смешное сказал.
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А визитку Яроша нашли? Ми-8 ведь летают на "хахлятских" двигателях, с Запорожья... Рекламацию когда пришлют?
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Странно.....а а почему то хочется ТОСТ сказать! В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены - Цензор.НЕТ 1753
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Уживати самому таку красу це ..... алкоголізьм!!!..😤😤😤
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да, есть шанс что в одном из вертолётов, когда-нибудь, и окажется то самое хуйло...
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Будемо молитися .... щоби так сталося !
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Сергей Каськов

Сколько еще вертолетов осталось в РФ? До Нового года попадают или немножко и на начало следующего хватит?
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чого такий песимізм ?! - "При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался"Источник:https://censor.net.ua/n3095848" В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены - Цензор.НЕТ 2575 В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены - Цензор.НЕТ 2575 В России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены - Цензор.НЕТ 2575
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Та пілотів на рашці баби ісчо нарожают.. Мене більше турбує здоров'я гелікоптеру..😕😕😕
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розумію), так з гвинтокрилом все ок ))))))))))))))))))
- "При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. "Источник:https://censor.net.ua/n3095848
тобто мі-8 - металобрухт! У Росії розбився вертоліт: пілот загинув, пасажири поранені - Цензор.НЕТ 2680
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Цыничные бандеры поскорбели. Как смогли…🤣🤣🤣

Давайте на БИС!
🤑
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то добре), під вечір - гарна новина з кацапії))
але ж мало кацапів здохло, ще гарних) новин з росоіі нема?!
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Тот уже 1.5 землёй под ублюдок. Даже дочь не забирала и не провожала.
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Надо сейчас под Верховной Радой эту новость разнести для "евробляхеров". Пусть хоть немножко порадуются. У Росії розбився вертоліт: пілот загинув, пасажири поранені - Цензор.НЕТ 681
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Ох как жаль , как жаль , слёзы мешают мне говорить 😂😂😂😂😂
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Обычно такие новости в пятницу , но и четверг не плохо.
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Сегодня из-за поребрика плюсом: "АН-2 совершил аварийную посадку в лесу под Архангельском".
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Каковы шансы,что в вертолете не сидели заядлые путинисты и крымнашисты? Один процент от одной десятой. Поэтому-нас рать.
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Да куда нам убогим с вашими богами из НАТы тягаться: те сразу корветами под воду ныряют, даже лохани с овцами не надо. Эти крутые вояки нефтевоз на 120 тыс. тонн в сумерках не заметили. Ну что сказать, бывает. НАТа богатая, вместо корвета авианосец построит, а то и два.
https://youtu.be/MyFw2C1dqv4
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Ваш Лиман вообще скотовозка потопила!
Уроды вы косолапые
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11.80

не знаю сколько это в центах
кароч пройдись по брайтон-бич
быть может хватит на бояру
you bitch
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Да этот убогий в параше на работе сидит, 146%. Ему до Брайтона, как мне до Китая ползком. У него американский только проксик.
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Ясное дело ))) тут недавно ещё "сэр" под юнионджеком был такой, что аж английскими портянками завоняло вместе с суточным чаем и боярышниковым виски.
Хотя... может, порридж на брекфест был ту мач скрепный, что эсквайра с самого морнинга так пучило У Росії розбився вертоліт: пілот загинув, пасажири поранені - Цензор.НЕТ 7051
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>>Тем более, что только что по расейским новостям (РТР) передали ещё и о разбившемся самолёте. Сообщили о вынужденной посадке и множестве пострадавших, которым не могут оказать помощь, так как, спасательные вертолёты не могут сесть там, где упал самолёт.<<

Як тут не пригадати "пісню на одній ноті" Іващенка і Васильєва:
"У обрыва сижу на краю
И, что вижу, о том и пою.
Вот вдали пролетел самолет,
А за ним пролетел вертолет.

- А куда ты летишь, вертолет ?
- А туда же, куда самолет.
- А куда ты летишь, самолет ?
- А туда, куда хочет народ.

- А ты скажи мне, товарищ пилот,
А для чего тебе твой самолет ?
- А для того мене мой самолет,
Чтоб меня не догнал вертолет.

- А ты скажи мне, товарищ пилот,
А для чего тебе твой вертолет ?
- А для того мене мой вертолет,
Чтобы мог я догнать самолет..."
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Сегодня в России упал самолёт и разбился вертолёт.
А что, в России больше ничего сегодня не взлетало?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ России разбился вертолет: пилот погиб, пассажиры ранены
 
 
 
 
 
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