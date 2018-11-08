 США призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс"

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, пророссийские террористы назначили на 11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей незаконные выборы.
призывають кого? хуйло тока тешится...
Обаму))) треба замість Трампа - але це хео)політика, головне щоби будка не качалась)
і грошикі) в сліпий трастик) зтікалися)))!!!!
може треба вже на кацапів справжні санкції накласти)))?!