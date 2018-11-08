 США призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс"

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, пророссийские террористы назначили на 11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей незаконные выборы.