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Все про:выборы (20609) посольство (465) США (14376) Донбасс (17345)

 США призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс"

США призывают Россию отменить так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса, которые боевики планируют провести 11 ноября.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, пророссийские террористы назначили на 11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей незаконные выборы.

США призывают Кремль отменить бутафорские выборы на Донбассе и прекратить фарс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095847
 
 
 Топ комментарии
 
а санкции ввести не????...
призывають кого? хуйло тока тешится...
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заклики), це краще/сильніше стурбованості?!
може треба вже на кацапів справжні санкції накласти)))?!
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Кремль призывать бесполезно, он понимает только кулаком в рыло.Такой менталитет.
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а санкции ввести не????...
призывають кого? хуйло тока тешится...
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Кремль призывать бесполезно, он понимает только кулаком в рыло.Такой менталитет.
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так хуйло обідиться)), з Трампом не буде спілкуватися)))
Обаму))) треба замість Трампа - але це хео)політика, головне щоби будка не качалась)
і грошикі) в сліпий трастик) зтікалися)))!!!!
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Зря они так сделали.Они теперь назло ненавистным американцам полюбому выборы проведут чтоб бомбило у них и горело.
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Та хай проводять (на це теж потрібні гроші).
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там грошей не потрибно... там под дулами голосують...
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заклики), це краще/сильніше стурбованості?!
може треба вже на кацапів справжні санкції накласти)))?!
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На что рассчитаны такие заявления? Русня прочитает это и тут же сложит оружие, отпустит заложников и поднимет белый флаг???
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А когда совок разваливался тоже хохотали всем двором ?
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Быдло ДАУНбасса имеет право на самоопределение США призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс" - Цензор.НЕТ 3137 США призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс" - Цензор.НЕТ 3137
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Готуйтеся повністю перекривати кордони після "виборів".
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А козлорожі свинособаки команду "ФУ!" без палиці не розуміють...Їм спочатку палицею по хребту потрібно, а потім команда..😕😕😕
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Сегодня США призвали Орду отменить выборы - отказалась, очень хорошо:завтра Орде придется призывать США не поставлять современных вооружений армии Украины и не размещать в ней военных баз.
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кремблядей нужно не призывать, а наказывать :
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс"
 
 
 
 
 
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