 "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?" - евробляхеры под ВР недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, принятие законопроекта участники акции протеста встретили матерным скандированием.
Видео Олег Богачук
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Участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений. Кроме того, участники акции подожгли дымовую шашку и бросили ее под стоящий неподалеку элитный внедорожник.
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