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 "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?" - евробляхеры под ВР недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей. ВИДЕО

Водители автомобилей на еврономерах остались недовольны принятым в Верховной Раде законом о льготной растаможке. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, принятие законопроекта участники акции протеста встретили матерным скандированием.

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Видео Олег Богачук

Участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений. Кроме того, участники акции подожгли дымовую шашку и бросили ее под стоящий неподалеку элитный внедорожник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3095844
 
 
 Топ комментарии
 
расчитывали на "всем по бесплатной бутылке водки", но не задалось
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Само по себе определение "евробляхер" веет оскорбительным тоном и унижением достоинства граждан. Но пропаганда не дремлет. Типичный ее прием - расчеловечивание врагов режима, внедряя подобные словечки.
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Ну еще карманники и педофилы могут оскорбляться, как враги режима.
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Я херею. Комбат под градами побратимов хоронил, чтобы потом зажравшиеся халявщики на него под радой нападали.
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почему этих мудней не арестовывают? ох доиграются в демократию и толерантность, просрут страну
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А я думаю , куда троли козломордые подевались , а они законопослушных граждан изображают
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Шары захотели бляхеры? Может вам еще и доплачивать за машины?

В сад! Плати и езди. Денег нет - велосипед в помощь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?" - евробляхеры под ВР недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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