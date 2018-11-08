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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Домбровскис (18) помощь (2924) Порошенко (15716) Финляндия (315) Евросоюз (12124)

 ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь "в ближайшие недели", - Порошенко

Всего запланировано выделение 1 млрд евро двумя траншами. Второй поступит весной 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует предоставление Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза в ближайшие недели, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

Об этом глава государства заявил в четверг в Хельсинки по окончании конгресса Европейской народной партии.

"Буквально в ближайшие недели будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи, будет предоставлена помощь (по программе) сотрудничества с Международным валютным фондом", – сообщил П.Порошенко в Хельсинки в четверг после конгресса Европейской народной партии.

"С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, за считанные недели, будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи", – отметил Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Домбровскис заверил Порошенко, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути реформ и имплементации Соглашения об ассоциации

Президент добавил, что со стороны ЕС также "будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом".

"Мы сегодня чувствуем большое внимание и помощь Европы. Мы вместе. Я думаю, это очень позитивный сигнал, который сегодня получила Украина", – подытожил Порошенко.

Напомним, 14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти деньги должны пойти на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ.

По условиям соглашения сумма помощи будет разделена на два транша. Первый из них Украина должна получить до конца года. Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

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Всего Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3095838
 
   
 Топ комментарии
 
сколько этой попрошайке поросенко не дай, все разворует, все мимо кассы Украины
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Потом это типа: 2019 год...
Джулия: Папередники набрали кредитов и мы сейчас их будем отдавать!
Потому мы и подымаем цены на многие товары и услуги!

А может это будет и не Джулия...
Не столь важно кто будет, смысл сказанного от этого не поменяется
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Пусть просит все и сразу, а то вторая часть уже может не попасть в офшоры.
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Зачем?
Грося сказал что с таможни идут невиданные поступления !
Пусть ЕС подавится своими мелочными подачками!
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Хороша помощь, это кредит под небольшие проценты но с несколькими условиями.
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Берут одни....отдавать тем кто не на Марбелле.............
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Поки що розраховуємося за кредити , які набрав хам із миколою азіровим і бахінею !
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Странная у тебя логика, сам же ниже пишешь что кредиты это круто, получается они молодцы что набрали.))
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Всего Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Следовательно какой-то из четырёх пунктов в ожидании транша таки выполнили, и скорее всего это не пункт о проверке информации о бенефициарных владельцах компаний.
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На лес кругляк уже по-хитрому отменили мораторий.
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ЕС влупило греции более 80 ярдов, а здесь цельная макра
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Может хватит бегать по миру с протянутой рукой?
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сколько этой попрошайке поросенко не дай, все разворует, все мимо кассы Украины
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Барыга поберушка)))довел страну до попрошайничества,зато сам в восемь раз богаче стал.
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та не...не-не...совсем уж микро финансовая нам не подходит - передерутся же наши миллионеры-миллиардеры... злее будут!
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А на какие это еще реформы Поросёнку нужен кредит?
Еще 500 миллионов на дотации Косюку не хватает, чтобы он под гимн Украины снова танцевал на Курашвеле, пока людям коммуналку платить нечем?
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берешь как чужие, отдаешь как свои
а кто отдавать то будет?
- народ Украини
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Срюськими фекаліями засмерділо , чому українцям дають , а їм санкціями відповідають 😃
,, может хватит бегать по миру с протянутой рукой "- це кремлівська методичка ! Палитесь моцкалі !
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Угу, не бегает с протянутой рукой! А гордо и непринужденно ждал пока подадут!
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Вспомнился старый анекдот. Абрам пятый день стонет в постели. Сара его безуспешно пытает - ну что с тобой? У меня жутко болит голова, я должен моне из нашего двора... Сара открывает окно и орет -- моня, абрам тебе должен и у него болит голова. Моня -он таки должен!
Сара - моня, абрам тебе ничего не отдаст, пусть теперь голова болит у тебя ЄС надасть Україні макрофінансову допомогу "найближчими тижнями", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9145
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь "в ближайшие недели", - Порошенко
 
 
 
 
 
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