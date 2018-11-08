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Все про:ВР (22426) Парубий (1772) постановление (79) Березкин Станислав (4)

 Парубий направил в регламентный комитет представление на задержание и арест нардепа Березкина

Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина поступило в парламент и направлено в профильный комитет по вопросам регламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Председатель украинского парламента Андрей Парубий, отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Верховную Раду представление генпрокурора на С.Березкина, сообщил: "Да, поступило, и вчера было направлено в комитет".

Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Источник: https://censor.net.ua/n3095837
 
 
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Ну и харя.по рылу видно что хочет что то украсть.
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Посмотрите раьочий день ВР, КМ, АП....все озабочены......НО...не как стране сделать лучше. а как украсть, а потом самое главное КАК спрятать переписать. на кого, ну чтоб не кинули потом когда уже будешь не во власти. Это кстати водилам. бодиггардам совет, поварам. няням....ЭТО КАК ГРЕЧКА....Соглашайтесь....а потом полная несознанка....только за зарплату БЕЛУЮ пахали!!!!!!!!!!!!!!!!
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А сигнальное было? Пару зелёных ракет? Воздушная тревога? Неа??? Что так все тих по простому.....? Парубий направил в регламентный комитет представление на задержание и арест нардепа Березкина - Цензор.НЕТ 9629
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А ведь такая безобидная фамилия,совсем как деточкин
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Не фсе бярёзы парубили с малыками в трусиках...ишо нябось снегери в ветках прячутся................. Парубій направив до регламентного комітету подання на затримання й арешт нардепа Березкіна - Цензор.НЕТ 206
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І шо отак він сидить собі в раді і чекає,коли його затримають?
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"Воля народа", "народный фронт" и т.д.
Кто дал право прикрывать свои ОПГ именем народа????
Это что у народа "воля" такая была чтобы они звиздеть могли вагонами у того же народа? Сюр...
Запретить всем бандформированиям клепать вывески своих борделей бод брендом "народный"!!!! Это надо заслужить !!!
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такого легче убить чем прокормить ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий направил в регламентный комитет представление на задержание и арест нардепа Березкина
 
 
 
 
 
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