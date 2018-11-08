 Парубий направил в регламентный комитет представление на задержание и арест нардепа Березкина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Председатель украинского парламента Андрей Парубий, отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Верховную Раду представление генпрокурора на С.Березкина, сообщил: "Да, поступило, и вчера было направлено в комитет".
Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).
По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.
Кто дал право прикрывать свои ОПГ именем народа????
Это что у народа "воля" такая была чтобы они звиздеть могли вагонами у того же народа? Сюр...
Запретить всем бандформированиям клепать вывески своих борделей бод брендом "народный"!!!! Это надо заслужить !!!