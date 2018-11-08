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 Туск посетит Украину в начале следующего года, - Порошенко

Председатель Европейского Совета Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза, в том числе и господина Туска, посетить Украину. Приглашение было любезно принято. И господин Туск посетит (Украину. – Ред.) в начале следующего года", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Хельсинки (Финляндия) после конгресса Европейской народной партии (ЕНП).

По его словам, ожидается очень активный диалог в преддверии саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций против России.

Порошенко отметил, что почувствовал поддержку со стороны лидеров ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если поддерживаешь Путина, ты - не христианский демократ, - Туск на Конгрессе ЕНП

В свою очередь, как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Туск отметил усилия Президента Украины по внедрению реформ и приветствовал достижение важной договоренности с Международным валютным фондом, что будет способствовать макроэкономической стабилизации в Украине.

В контексте подготовки к выборам в Украине и Европейском Союзе в 2019 году Порошенко и Туск признали необходимость усиления координации усилий Украины и ЕС в противодействии внешнему вмешательству со стороны России через кибератаки, дезинформацию и подрывную деятельность.

Источник: https://censor.net.ua/n3095830
 
   
 Топ комментарии
 
По Выборы....будет нам все говорить что 5 лет не БЫЛО....и и Парашенко Великолепный!
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Маладца, петюнчик- не забыл сам себя пахвалить!
🤑
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По Выборы....будет нам все говорить что 5 лет не БЫЛО....и и Парашенко Великолепный!
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Маладца, петюнчик- не забыл сам себя пахвалить!
🤑
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Дык зеркало то всегда рядом и куча подсерайл типа как у Януковоща. "Тёплая ванна.! от реальности.....и ты уже Отец Нации................
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Хуйло - Чемпион!...Хуйло - Чемпион!...Хуйло - Чемпион!...
Зрада!...Зрада!...Зрада!... Туск відвідає Україну на початку наступного року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7148
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Раньше декабря 2019 в Украине делать нечего. Время упущенных возможностей. И так все 26 лет. Ждем-с.
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Ласкаво просимо, пане Дональд, хуже не буде , гы : :
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Хоть бы дождаться визита исторического. Так охота посмотреть. Наверно на пакарде как Вера Круц приедет. Скажет куда штурвал крутнуть нам, что бы паруса не порвало, якоря не поотрывало---бо не знаем как, куда, и на какую глубину засадить! Дабы трипер не словить!
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Ох и долго рассказывать! Вопрос думаю не стёбовый. Это лучше прочесть великую книгу Золотой телёнок! Там ответ. Или фильм глянуть. Так быстрее. В том месте где Остап речь толкает перед провинциалами, а ему местный знаток спрашивает за Веру Круц что едет на паккарде в автопробеге. Примерно так.
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"Ті, хто вимагають знизити ціну на газ - працюють на Кремль". (порошенко). Во как.
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Туск то посетит, но Порошенко его увидит через решетку.
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Туск посетит Украину...
Ну и что от этого изменится? Умрёт коррупция и экономика воспрянет духом?
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Мне вот понравилось в соседней теме - Если поддерживаешь Путина, ты - не христианский демократ, - Туск на Конгрессе ЕНП
То есть по правилам формальной логики... если я вообще не христианин... и к тому же национал-либертарианец... это что же, я поддерживаю Хуйло?
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Схоже на те, що " народу даунбасса" до приїзду Дональда Туска доведеться малювати вітальні плакати. А хто не захоче то ласкаво попросимо за порєбрік...😎😎😎
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТуск посетит Украину в начале следующего года, - Порошенко
 
 
 
 
 
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